Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2026, Viện Khoa học và Công nghệ quân sự đã quán triệt, triển khai đúng tiến độ hơn 170 đề tài, nhiệm vụ các cấp; hoàn thành sản xuất loạt “O”, đưa vào trang bị nhiều sản phẩm vũ khí, trang bị kỹ thuật mới; làm chủ trên 20 công nghệ nền, công nghệ lõi; tổ chức triển khai chế tạo đúng tiến độ các sản phẩm vật tư kỹ thuật và sản phẩm theo đặt hàng của các quân, binh chủng; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong các cuộc diễn tập.

Thiếu tướng Nguyễn Trung Kiên chủ trì hội nghị.

Viện cũng triển khai hiệu quả công tác đào tạo; đổi mới chương trình tạo nguồn, tuyển sinh và đào tạo tiến sĩ; hoàn thành xây dựng chuẩn đầu ra 4 chương trình đào tạo tiến sĩ, tự đánh giá chất lượng cơ sở đào tạo sau đại học; gắn kết chặt chẽ nghiên cứu với đào tạo, ứng dụng và chuyển giao công nghệ. Công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức xây dựng Đảng, cán bộ, kiểm tra, giám sát được duy trì nền nếp; công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính bảo đảm kịp thời; công tác xây dựng chính quy, kỷ luật, an toàn đơn vị được giữ vững.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Trung Kiên ghi nhận, biểu dương những kết quả mà cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Viện Khoa học và Công nghệ quân sự đạt được trong năm 2026.

Đại tá Dương Nhật Dân, Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Viện Khoa học và Công nghệ quân sự quán triệt Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2027.

Thời gian tới, Viện sẽ tập trung tham mưu, nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ nền, công nghệ lõi, công nghệ chiến lược; tập trung rà soát, hoàn thiện định hướng nghiên cứu; đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng các chương trình, đề tài, dự án và sản phẩm khoa học công nghệ đang triển khai. Xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học chất lượng cao, hiện đại hóa cơ sở vật chất, nâng cao hiệu quả quản trị và chuyển đổi số.

Lãnh đạo Viện Khoa học và Công nghệ quân sự trao khen thưởng tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026.

Toàn Viện duy trì nghiêm chế độ SSCĐ và các chế độ trực; tổ chức huấn luyện quân sự, luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ, phòng, chống cháy nổ, cứu hộ-cứu nạn đúng kế hoạch, an toàn tuyệt đối. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phổ biến, giáo dục pháp luật; đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị. Đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng, các đợt thi đua cao điểm và nhân rộng điển hình tiên tiến; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Viện vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; giữ vững đoàn kết, kỷ luật, an toàn về mọi mặt.