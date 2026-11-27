Buổi lễ có sự tham dự của nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc; nguyên Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền; cùng đại diện lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM, các bộ ngành Trung ương, cơ quan ngoại giao và cộng đồng doanh nghiệp.

Theo Quyết định số 1334/QĐ-CTN ngày 17/8/2026, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể Viện IBLA vì thành tích xuất sắc đột xuất trong tham gia xây dựng chính sách, pháp luật và nghiên cứu khoa học pháp lý.

Hai thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp và thực tiễn lập pháp

Ý tưởng thành lập Viện IBLA khởi nguồn từ những bài toán thực tiễn của doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn đầu mở cửa hội nhập: làm thế nào để chuẩn bị đàm phán hợp đồng, nhận diện rủi ro pháp lý và xử lý tranh chấp xuyên biên giới. Từ đề án do Tiến sĩ Nguyễn Thị Sơn trực tiếp xây dựng và đưa ra trao đổi tại hội thảo quốc tế ở Nha Trang tháng 10/2005, Hội Luật gia Việt Nam đã ra quyết định thành lập Viện vào ngày 27/12/2005 và chính thức ra mắt vào tháng 2/2006.

Suốt 20 năm qua, trên cương vị Viện trưởng, Tiến sĩ Nguyễn Thị Sơn cùng nhiều thế hệ lãnh đạo, nhà khoa học và cộng tác viên đã bền bỉ kiện toàn bộ máy, củng cố Hội đồng Khoa học, phát triển hoạt động đào tạo, truyền thông báo chí chuyên ngành và xây dựng Trung tâm Tư vấn pháp luật IBLA. Mô hình này tạo nên cầu nối hai chiều: Vừa đưa tri thức pháp lý đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp, vừa ghi nhận những vướng mắc từ thực tiễn áp dụng pháp luật để phục vụ nghiên cứu.

Từ các khảo sát thực tế, Viện thường niên tổ chức nhiều hội thảo khoa học uy tín nhằm kiến nghị tháo gỡ điểm nghẽn thể chế. Nổi bật gần đây là hội thảo về nâng cao hiệu quả thi hành Luật Đất đai, chống lãng phí trong sử dụng đất công do Hội Luật gia Việt Nam chủ trì, và hội thảo về cơ chế, giải pháp thực thi Nghị quyết số 66-NQ/TW (tháng 9/2025).

Đổi mới tư duy nghiên cứu, gắn với phản biện chính sách

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc ghi nhận tâm huyết khởi xướng và những đóng góp bền bỉ của Tiến sĩ Nguyễn Thị Sơn cùng tập thể Viện, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy trong bối cảnh Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới: "Chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng bước sang giai đoạn mới, không đơn thuần là tham gia thụ động mà phải vươn lên đóng góp vào xây dựng luật chơi quốc tế, thể chế pháp luật trong nước không thể tiếp tục là điểm nghẽn của phát triển mà phải là lợi thế cạnh tranh quốc gia".

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam khẳng định: "Một loạt các nghị quyết, chương trình hành động và kế hoạch của Hội Luật gia Việt Nam gần đây đã xác định định hướng, nhiệm vụ phải làm mới lại công tác nghiên cứu khoa học pháp lý quan trọng của Hội chúng ta, gắn công tác nghiên cứu với tham mưu, đề xuất, góp ý, phản biện chính sách, pháp luật".

Trong khuôn khổ sự kiện, Viện IBLA chính thức ra mắt Hội đồng Khoa học nhiệm kỳ 2026–2031, trao thưởng tri ân các nguyên lãnh đạo và công bố ba hợp đồng dịch vụ tư vấn nghiên cứu chính sách, pháp luật với tổng trị giá 7 tỷ đồng.

Cụ thể gồm hợp đồng trị giá 5 tỷ đồng tiếp nối nhiều năm đồng hành cùng Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Kim (SonKim Group), cùng hai hợp đồng trị giá 1 tỷ đồng mỗi đơn vị với Công ty TNHH Quản lý Bất động sản Highgate và Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược Nanogen (tập trung tháo gỡ vướng mắc pháp lý trong nghiên cứu, ứng dụng sản phẩm công nghệ sinh học dược).