Quang cảnh buổi lễ. (Ảnh: CTV)

Dự buổi lễ, có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh…

Ngày 27/12/2005, Hội Luật gia Việt Nam quyết định thành lập Viện Khoa học Pháp lý và Kinh doanh quốc tế (IBLA). Từ đó, Viện từng bước hình thành mạng lưới các nhà nghiên cứu, luật gia và chuyên gia thực tiễn.

Mục tiêu của Viện là vận dụng tri thức pháp lý giúp người dân và doanh nghiệp giải quyết công việc hằng ngày; làm thế nào để những vấn đề người dân gặp phải được phản ánh đầy đủ hơn trong quá trình xây dựng pháp luật của các cơ quan chức năng; hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam hội nhập quốc tế với những công việc như: Cần chuẩn bị gì trước khi đàm phán hợp đồng, nhận diện rủi ro pháp lý ra sao và xử lý tranh chấp thế nào khi giao dịch vượt ra ngoài biên giới…

Cùng với đó, trên cương vị Viện trưởng, Tiến sĩ Nguyễn Thị Sơn đã trực tiếp thúc đẩy các chương trình nghiên cứu, tập hợp chuyên gia và huy động nguồn lực cho hoạt động của Viện. Đặc biệt, từ hoạt động nghiên cứu thực tế, Viện tổ chức các hội thảo khoa học uy tín thường niên nhằm công bố kết quả nghiên cứu từ thực tiễn, đề xuất tháo gỡ những vướng mắc trong việc thi hành pháp luật.

Đại diện Viện Khoa học Pháp lý và Kinh doanh quốc tế đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước tặng. (Ảnh: CTV)

Dịp này, Viện Khoa học Pháp lý và Kinh doanh quốc tế vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước tặng (Quyết định số 1334/QĐ-CTN ngày 17/8/2026) vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật và nghiên cứu khoa học pháp lý, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời, Viện cũng ra mắt Hội đồng Khoa học nhiệm kỳ 2026-2031 để tiếp tục tập hợp chuyên gia, xác định vấn đề cần nghiên cứu và phản biện, đề xuất giải pháp tháo gỡ những chính sách, pháp luật còn bất cập.