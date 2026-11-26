Ngày 26/11/2026, Viện Khoa học Pháp lý và Kinh doanh quốc tế (Hội Luật gia Việt Nam) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Viện và báo cáo việc đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước tặng thưởng vì “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác tham gia xây dựng chính sách pháp luật và nghiên cứu khoa học pháp lý, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc” theo quyết định số 1334/QĐ-CTN.

Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với những yêu cầu cao về phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế sâu rộng. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng và hoàn thiện thể chế trở thành yêu cầu cấp thiết để theo kịp với yêu cầu của sự phát triển, đặc biệt là việc triển khai các Nghị quyết trọng tâm của Bộ Chính trị, trong đó có Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Viện Khoa học Pháp lý và Kinh doanh quốc tế đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Trong bối cảnh đó, những năm gần đây, Viện đã chủ động tham gia vào nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học pháp lý, phản biện chính sách, tổ chức hội thảo khoa học, đào tạo - bồi dưỡng pháp luật cho doanh nghiệp và xã hội. Các hoạt động này có ý nghĩa tác động quan trọng, góp phần bổ sung luận cứ khoa học cho việc hoàn thiện thể chế đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững trong kỉ nguyên mới.

Với những kết quả nổi bật nêu trên của Viện Khoa học Pháp lý và Kinh doanh quốc tế, trong thời gian 3 năm qua, đã đạt hiệu quả đặc biệt xuất sắc, toàn diện, thiết thực và có phạm vi ảnh hưởng rộng, tạo dấu ấn rõ nét trong công tác nghiên cứu khoa học pháp lý, phản biện chính sách, tham mưu hoàn thiện thể chế và phục vụ nhiệm vụ chính trị của Hội Luật gia Việt Nam.

Những thành tích này không chỉ góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Hội Luật gia Việt Nam trong hệ thống chính trị - pháp lý quốc gia mà còn thể hiện vai trò tiên phong, năng lực nổi trội, sự đóng góp bền bỉ, liên tục và hiệu quả của tập thể Viện đối với sự nghiệp xây dựng, hoàn thiện pháp luật, cải cách thể chế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và phát triển đất nước trong thời kỳ hội nhập.

Luật gia, Tiến sĩ Nguyễn Thị Sơn, Viện trưởng Viện Khoa học Pháp lý và Kinh doanh quốc tế cho biết, trải qua gần 20 năm xây dựng và phát triển, Viện tiếp tục vững bước trên đường phát triển với kim chỉ nam “đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, phát triển”.

Đến nay, Chi hội Luật gia Viện Khoa học pháp lý và kinh doanh quốc tế đã quy tụ 60 luật gia là Giáo sư, tiến sĩ khoa học, chuyên gia pháp lý, chuyên gia tài chính, đầu tư kinh tế, doanh nhân trong nhiều lĩnh vực chuyên môn, thực tiễn và các luật gia trẻ đầy hoài bão, đã và đang công tác tại các cơ quan Nhà nước thuộc các ngành lập pháp, hành pháp và tư pháp, hoạt động trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, pháp luật.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp trong hoạt động của Viện Khoa học Pháp lý và Kinh doanh quốc tế

Đặc biệt, Viện đã thành lập Hội đồng biên tập Tạp chí Pháp lý (tạp chí thuộc Viện) bổ sung thêm 15 Giáo sư, tiến sĩ, nghiên cứu sinh đang công tác, giảng dạy tại các trường, khoa luật uy tín trong cả nước để giúp nâng cao tính học thuật nghiên cứu khoa học của Viện và Tạp chí.

Trong giai đoạn 2023 - 2025, Viện Khoa học Pháp lý và Kinh doanh quốc tế đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong tổ chức nhiều Hội thảo khoa học, tổ chức nghiên cứu, đăng tải công bố gần 250 bài báo nghiên cứu khoa học pháp lý (vượt gần 110% chỉ tiêu nhiệm vụ được giao), xây dựng và thực hiện hơn 30 chương trình, khóa học và chuyên đề đào tạo về pháp lý kinh doanh, đầu tư, thương mại trực tuyến, thu hút hàng ngàn học viên, góp phần tạo tác động lớn đến nguồn nhân lực hội nhập, giúp cộng đồng hiểu biết sâu về lĩnh vực pháp lý về kinh doanh ở Việt Nam và quốc tế, tiên phong trong chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội…