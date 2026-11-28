Tiến sĩ Phan Việt Hà, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên phát biểu tại buổi gặp mặt

Tham dự buổi gặp mặt có ông Mai Văn Hào, Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam; ông Nguyễn Song Hà, Phó Trưởng Ban Tổ chức hành chính, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam; ông Nguyễn Hắc Hiển, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk; Thượng tá Lê Thành Tâm, Phó Trưởng phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk; ông Phạm Gia Việt, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk; Tiến sĩ Phan Việt Hà, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên; cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Viện qua các thời kỳ, các nhà khoa học, cán bộ, viên chức và người lao động của Viện.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt

Tại chương trình, các đại biểu đã tham quan triển lãm ảnh về quá trình hình thành và phát triển của Viện, thưởng thức các tiết mục văn nghệ chào mừng và theo dõi phóng sự “WASI - 50 năm: Khoa học bén rễ, giá trị vươn xa”. Những hình ảnh, tư liệu tại chương trình đã góp phần tái hiện chặng đường nửa thế kỷ xây dựng, trưởng thành và những dấu ấn của Viện trong hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp khu vực Tây Nguyên.

Phát biểu khai mạc buổi gặp mặt, Tiến sĩ Phan Việt Hà, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên, bày tỏ niềm tự hào khi cùng các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động ôn lại chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển của đơn vị.

Nhìn lại quá trình hình thành và trưởng thành, Tiến sĩ Phan Việt Hà nhấn mạnh, từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và điều kiện nghiên cứu, các thế hệ cán bộ của Viện đã không ngừng nỗ lực, bám sát thực tiễn sản xuất, tận tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật. Qua đó, Viện đã có những đóng góp quan trọng đối với sự phát triển các ngành cà phê, hồ tiêu, ca cao, cây ăn quả, cây lâm nghiệp và nhiều lĩnh vực khác của khu vực Tây Nguyên.

Theo Tiến sĩ Phan Việt Hà, những thành tựu đạt được hôm nay là kết tinh trí tuệ, tâm huyết, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của nhiều thế hệ cán bộ, nhà khoa học, kỹ thuật viên và người lao động. Mỗi công trình nghiên cứu, giống cây trồng mới và tiến bộ kỹ thuật được ứng dụng vào sản xuất đều ghi dấu những đóng góp thầm lặng nhưng to lớn của các thế hệ đi trước.

Nhân dịp này, lãnh đạo Viện bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các đồng chí nguyên lãnh đạo, các nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ hưu trí và những người từng công tác tại Viện. Những đóng góp, kinh nghiệm quý báu cùng tình cảm gắn bó của các thế hệ đi trước là nền tảng quan trọng, góp phần vun đắp truyền thống đoàn kết, sáng tạo, tận tụy và trách nhiệm, tạo động lực để các thế hệ cán bộ hôm nay tiếp tục phát triển đơn vị.

Ông Mai Văn Hào, Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu chúc mừng tại buổi gặp mặt, ông Mai Văn Hào, Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, đóng góp của các thế hệ cán bộ, nhà khoa học, kỹ thuật viên và người lao động Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên trong suốt 50 năm qua.

Ông Mai Văn Hào nhấn mạnh, những thành tựu của Viện là kết quả của quá trình bền bỉ nghiên cứu, gắn bó với thực tiễn sản xuất và không ngừng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào đời sống. Đồng thời, ông bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của các thế hệ nguyên lãnh đạo, cán bộ, viên chức và người lao động đã đặt nền móng, vun đắp và xây dựng truyền thống của Viện.

Trong giai đoạn phát triển mới, ông Mai Văn Hào mong muốn tập thể cán bộ, viên chức và người lao động của Viện tiếp tục kế thừa những thành quả đã đạt được, phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển nền nông nghiệp hiện đại, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tặng hoa tri ân các thế hệ cán bộ lãnh đạo Viện qua các thời kỳ

Tiếp nối chương trình, các đại biểu đã tham gia tọa đàm, chia sẻ những kỷ niệm, kinh nghiệm trong quá trình công tác và tặng hoa tri ân các thế hệ cán bộ lãnh đạo Viện qua các thời kỳ. Hoạt động thể hiện sự trân trọng đối với những đóng góp của các thế hệ đi trước, đồng thời góp phần tăng cường sự gắn kết giữa các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động.

Buổi gặp mặt kỷ niệm 50 năm hình thành và phát triển là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng, khẳng định những thành quả và truyền thống đáng tự hào của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên. Với nền tảng được xây dựng qua nửa thế kỷ, cùng sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự đồng hành của các đối tác và sự kế thừa của các thế hệ cán bộ, Viện tiếp tục hướng tới nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, đóng góp tích cực vào sự phát triển nông nghiệp và nông thôn khu vực Tây Nguyên và cả nước.

Chương trình khép lại trong không khí trang trọng, ấm áp và đoàn kết, để lại nhiều tình cảm, dấu ấn tốt đẹp trong lòng các đại biểu và những người từng gắn bó với Viện.

Một số hình tại buổi gặp mặt kỉ niệm 50 năm hình thành và phát triểnViện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên: