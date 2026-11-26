Ông Nguyễn Khánh Ngọc - Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam phát biểu. Ảnh: TL

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Khánh Ngọc - Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cho biết, Việt Nam được đánh giá là một trong 32 nền kinh tế lớn nhất thế giới và top 15 nước có quy mô thương mại lớn nhất thế giới, với kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 1.000 tỷ đô-la Mỹ. Để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Đảng và Nhà nước đang thực hiện nhiều đột phá phát triển, với mục tiêu GDP tăng bình quân hai con số trong những năm tới đây.

Trong đó, việc chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng không đơn thuần là tham gia thụ động, mà phải vươn lên đóng góp vào xây dựng luật chơi quốc tế; thể chế pháp luật trong nước không thể tiếp tục là điểm nghẽn của phát triển, mà phải là lợi thế cạnh tranh quốc gia, kiến tạo phát triển, khơi thông nguồn lực phát triển, đổi mới, sáng tạo, đột phá phát triển khoa học công nghệ được đẩy mạnh,...

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đã ghi nhận vai trò khởi xướng và những đóng góp của Viện IBLA trong 20 năm qua. Ông Ngọc gửi gắm kỳ vọng Viện IBLA tiếp tục phát huy thế mạnh nghiên cứu, đưa kết quả nghiên cứu vào tư vấn pháp luật, góp ý và phản biện chính sách. Định hướng này gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XV của Hội Luật gia Việt Nam và yêu cầu Viện tiếp tục đổi mới công tác xây dựng, thi hành pháp luật theo tinh thần Nghị quyết 66 của Trung ương.

Thời gian tới, Hội Luật gia Việt Nam sẽ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giao nhiệm vụ đối với Viện IBLA, trong đó tạo các điều kiện thuận lợi để Viện tiếp tục phát triển, khẳng định vị thế, vai trò của mình, đóng góp ngày càng hiệu quả cho nghiên cứu khoa học pháp lý và kinh doanh quốc tế của đất nước.

Quang cảnh Lễ báo công Viện IBLA nhận Huân chương Lao động Hạng Ba của Chủ tịch nước. Ảnh: TL

Dịp này, Viện IBLA đã tổ chức báo công được Chủ tịch nước ký Quyết định số 1334/QĐ-CTN ngày 17/8/2026 tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể Viện Khoa học Pháp lý và Kinh doanh quốc tế vì có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật và nghiên cứu khoa học pháp lý, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, bà Nguyễn Thị Sơn - Viện trưởng Viện IBLA nhấn mạnh, Huân chương Lao động hạng ba được trao vào ngày 7/10/2026 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XV. Buổi lễ tại TPHCM là dịp để Viện IBLA báo công và tri ân những cá nhân, tập thể đã đóng góp vào thành tích chung.

Bà Nguyễn Thị Sơn - Viện trưởng Viện IBLA phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: TL

Theo bà Sơn, trong 20 năm qua, ý tưởng thành lập Viện IBLA bắt đầu từ những câu hỏi rất cụ thể của doanh nghiệp Việt Nam khi hội nhập: cần chuẩn bị gì trước khi đàm phán hợp đồng, nhận diện rủi ro pháp lý ra sao và xử lý tranh chấp thế nào khi giao dịch vượt ra ngoài biên giới?

Vào thời điểm này, bà Sơn là người trực tiếp xây dựng đề án thành lập Viện và đưa đề án ra trao đổi tại một hội thảo quốc tế ở Nha Trang vào tháng 10/2005. Ngay sau đó, tháng 12/2005, Hội Luật gia Việt Nam quyết định thành lập Viện IBLA. Đến tháng 2/2006, Viện ra mắt và từng bước hình thành mạng lưới các nhà nghiên cứu, luật gia và chuyên gia thực tiễn.

Quang cảnh lễ khen thưởng tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: TL

Viện IBLA đã duy trì định hướng ban đầu bằng việc trực tiếp thúc đẩy các chương trình nghiên cứu, tập hợp chuyên gia và huy động nguồn lực cho hoạt động của IBLA. Từ đó đến nay, Viện không ngừng kiện toàn bộ máy, củng cố Hội đồng Khoa học, phát triển hoạt động đào tạo, truyền thông báo chí chuyên ngành và xây dựng đầu mối tư vấn pháp luật. Gần đây nhất tháng 9/2025, Viện IBLA tiếp tục phối hợp tổ chức hội thảo tham vấn, phản biện về cơ chế và giải pháp thực thi Nghị quyết số 66-NQ/TW, là một trong 4 Nghị quyết chiến lược quan trọng của Trung ương.

Nhân dịp này, Hội Luật gia Việt Nam cũng công bố quyết định khen thưởng cho tập thể Viện IBLA và 8 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác Hội và công tác nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật.