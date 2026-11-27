Tham dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, ông Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cùng đại diện các cơ quan, tổ chức, giới luật gia và cộng đồng doanh nghiệp.

Theo Quyết định số 1334/QĐ-CTN ngày 17/8/2026 của Chủ tịch nước, Viện IBLA được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba vì có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật và nghiên cứu khoa học pháp lý, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Phần thưởng này đã được trao cho Viện vào ngày 7/10/2026 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XV của Hội Luật gia Việt Nam.

Lễ kỷ niệm tại TP.HCM là dịp để Viện báo công, nhìn lại chặng đường 20 năm hoạt động và tri ân các tập thể, cá nhân đã đồng hành, đóng góp vào sự phát triển của Viện.

Ông Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam nhấn mạnh, Việt Nam đang đứng trước những cơ hội phát triển mới với quy mô nền kinh tế và thương mại ngày càng mở rộng.

Kim ngạch xuất nhập khẩu đã vượt mốc 1.000 tỷ USD, đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực hội nhập và việc hoàn thiện thể chế, pháp luật.

Theo ông Nguyễn Khánh Ngọc, hội nhập quốc tế sâu rộng không chỉ dừng ở việc tham gia mà Việt Nam cần chủ động đóng góp vào quá trình xây dựng luật chơi quốc tế.

Đồng thời, thể chế pháp luật trong nước phải thực sự trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia, góp phần kiến tạo phát triển, khơi thông nguồn lực và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Đánh giá cao những đóng góp của Viện IBLA trong hai thập niên qua, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam kỳ vọng Viện tiếp tục phát huy thế mạnh nghiên cứu, gắn kết hoạt động khoa học với tư vấn pháp luật, góp ý và phản biện chính sách.

Đây cũng là yêu cầu đặt ra trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XV của Hội Luật gia Việt Nam và triển khai tinh thần Nghị quyết 66 của Trung ương về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật.

TS Nguyễn Thị Sơn, Viện trưởng Viện Khoa học Pháp lý và Kinh doanh quốc tế.

Về phía Viện IBLA, bà Nguyễn Thị Sơn, Viện trưởng cho biết, ý tưởng thành lập Viện xuất phát từ những yêu cầu thực tiễn của doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế, đặc biệt là việc chuẩn bị pháp lý khi đàm phán hợp đồng, nhận diện rủi ro và giải quyết tranh chấp trong các giao dịch xuyên biên giới.

Tháng 10/2005, đề án thành lập Viện do bà Nguyễn Thị Sơn trực tiếp xây dựng được trình bày và trao đổi tại một hội thảo quốc tế ở Nha Trang.

Tháng 12/2005, Hội Luật gia Việt Nam quyết định thành lập Viện IBLA và đến tháng 2/2006, Viện chính thức ra mắt.

Toàn cảnh buổi lễ.

Từ những ngày đầu, Viện từng bước xây dựng mạng lưới các nhà nghiên cứu, luật gia và chuyên gia thực tiễn; đồng thời triển khai các chương trình nghiên cứu, phát triển hoạt động đào tạo, tư vấn pháp luật và truyền thông chuyên ngành.

Trong quá trình hoạt động, Viện chú trọng tổ chức các hội thảo khoa học nhằm nhận diện những vướng mắc trong thực tiễn thi hành pháp luật, đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách. Tháng 9/2025, Viện phối hợp tổ chức hội thảo tham vấn, phản biện về cơ chế và giải pháp thực thi Nghị quyết 66-NQ/TW.

Hội Luật gia Việt Nam công bố quyết định khen thưởng tập thể Viện IBLA và 8 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác Hội, nghiên cứu khoa học và xây dựng chính sách, pháp luật.

Viện cũng tham gia các hoạt động nghiên cứu, trao đổi về nâng cao hiệu quả thi hành Luật Đất đai, phòng chống lãng phí và vi phạm trong quản lý, sử dụng đất công.

Nhân dịp này, Hội Luật gia Việt Nam công bố quyết định khen thưởng tập thể Viện IBLA và 8 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác Hội, nghiên cứu khoa học và xây dựng chính sách, pháp luật.