Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tôn vinh những đóng góp của phụ nữ

Các nhà khoa học nữ chụp ảnh kỷ niệm cùng Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tại buổi lễ. (Ảnh: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam)

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm cho biết, trong tổng số 1.317 cán bộ, viên chức, người lao động của Viện Hàn lâm, có 964 nữ. Không chỉ chiếm tỷ lệ lớn, các chị còn đảm nhiệm nhiều vị trí, lĩnh vực công tác, từ nghiên cứu khoa học, đào tạo, quản lý khoa học, hợp tác quốc tế đến tham mưu, tổ chức, tài chính, hành chính, xuất bản, tạp chí, thông tin khoa học, bảo tàng và chuyển đổi số. Những kết quả, thành tựu đạt được của Viện Hàn lâm đều có sự đóng góp quan trọng của đội cán bộ, viên chức, người lao động nữ.

Trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới công tác nghiên cứu khoa học, khối lượng công việc ngày càng lớn và yêu cầu chuyên môn ngày càng cao, cán bộ, viên chức và người lao động của Viện luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, sáng tạo và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều nữ cán bộ, nhà khoa học đã tham gia xây dựng các công trình nghiên cứu, báo cáo tư vấn, kiến nghị chính sách phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn, các cuộc thi chính luận và nhiệm vụ khoa học theo hướng ứng dụng số, góp phần đổi mới phương thức làm việc và tạo ra giá trị và hiệu quả lao động.

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam)

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi đánh giá cao tinh thần đoàn kết, ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm nghề nghiệp và khả năng thích ứng của đội ngũ nữ trước những yêu cầu mới. Đây là những yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu, hiệu quả hoạt động và vị thế của Viện Hàn lâm trong đời sống khoa học, chính trị và xã hội hiện tại. Đồng thời nhấn mạnh yêu cầu quan tâm thiết thực hơn đến tâm tư, nguyện vọng, đời sống tinh thần và điều kiện làm việc của nữ cán bộ, viên chức, người lao động. Việc tạo dựng môi trường làm việc có sự chia sẻ, kịp thời nắm bắt khó khăn, giải quyết những kiến nghị chính đáng và ghi nhận đầy đủ đóng góp của mỗi cá nhân có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo động lực, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và niềm say mê nghề nghiệp.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Châm, Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam)

Tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Châm, Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hóa, đại diện nữ cán bộ, viên chức, người lao động Viện Hàn lâm chia sẻ, phụ nữ không chỉ đảm nhiệm công việc chuyên môn mà còn phải thu xếp nhiều trách nhiệm gia đình. Đằng sau những chuyến công tác, công trình nghiên cứu và nhiệm vụ được hoàn thành là những công việc chăm sóc, tổ chức đời sống gia đình mà nhiều người vẫn âm thầm thực hiện. Vì vậy, sự thấu hiểu, sẻ chia và ghi nhận từ lãnh đạo, đồng nghiệp có ý nghĩa thiết thực, giúp nữ cán bộ thêm động lực tiếp tục theo đuổi đam mê khoa học và đóng góp cho xã hội.

Trong khuôn khổ chương trình diễn ra Tọa đàm chuyên đề “Sức khỏe tinh thần và cân bằng công việc - cuộc sống của phụ nữ trong môi trường làm việc hiện đại”.

Tại tọa đàm, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp Bùi Thị Hồng Thái, khoa Tâm lý học Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuyết trình, tập trung trao đổi những vấn đề thiết thực đối với nữ cán bộ, viên chức, người lao động trong bối cảnh áp lực công việc, tác động của môi trường số và trách nhiệm gia đình ngày càng đặt ra nhiều yêu cầu.

Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp Bùi Thị Hồng Thái, khoa Tâm lý học Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuyết trình tại tọa đàm. (Ảnh: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam)