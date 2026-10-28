Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khảo sát mô hình thí điểm 'Xã xã hội chủ nghĩa'

Tại buổi làm việc, đại diện hai địa phương đã báo cáo kết quả triển khai Đề án, đồng thời nêu những vấn đề đặt ra trong quá trình tổ chức thực hiện.

Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã làm việc với xã Phúc Thịnh và Thư Lâm. Ảnh: Thanh Hà

Theo đó, xã Phúc Thịnh đang triển khai Đề án theo bộ tiêu chí gồm 8 nhóm với 54 tiêu chí, hướng tới phát triển kinh tế gắn với nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, đẩy mạnh cải cách hành chính, bảo đảm an sinh xã hội và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Về phát triển kinh tế, tốc độ gia tăng giá trị sản phẩm năm 2025 của xã đạt 9,8%; năm 2026 phấn đấu đạt 10,8%. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được quan tâm, tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn đạt 91,63%; mạng viễn thông 4G/5G phủ đến 100% các thôn. Địa phương đã hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,77%; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Lãnh đạo 2 xã Phúc Thịnh và Thư Lâm tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Hà

Những kết quả trên là cơ sở quan trọng để Phúc Thịnh tiếp tục cụ thể hóa các mục tiêu của Đề án, gắn việc xây dựng mô hình với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Tuy nhiên, quá trình triển khai cũng bộc lộ không ít khó khăn, nhất là trong việc đánh giá, lượng hóa các tiêu chí. Một số chỉ tiêu chưa có trong hệ thống thống kê quốc gia; dữ liệu giữa các ngành chưa được kết nối, chia sẻ đồng bộ, gây khó khăn cho việc theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện.

Bên cạnh đó, nhu cầu đầu tư hạ tầng, bảo vệ môi trường, y tế, giáo dục và các công trình dân sinh ngày càng lớn, trong khi nguồn lực của địa phương còn hạn chế. Khối lượng công việc tại cấp xã tăng, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là về năng lực chuyên môn và khả năng đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, quản lý và điều hành trong tình hình mới.

Đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Hà

Từ thực tiễn này, xã Phúc Thịnh kiến nghị Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam hỗ trợ xây dựng khung đánh giá, bộ câu hỏi và hướng dẫn khảo sát chuyên ngành, làm cơ sở đo lường khách quan mức độ hoàn thành các tiêu chí. Đồng thời, địa phương đề xuất nghiên cứu bổ sung nhân lực có chuyên môn về công nghệ thông tin, quy hoạch, tài chính; xây dựng chính sách phù hợp đối với cán bộ trực tiếp tham gia thực hiện Đề án.

Đối với nguồn lực phát triển, xã kiến nghị thành phố và Trung ương quan tâm hỗ trợ kinh phí đầu tư các công trình trọng điểm về môi trường, y tế, giáo dục và hạ tầng dân sinh, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển đồng bộ, bền vững tại địa phương.

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn công tác đã trao đổi, làm rõ những vấn đề thực tiễn trong quá trình triển khai mô hình tại Phúc Thịnh, tập trung vào các tiêu chí còn khó khăn, vướng mắc và yêu cầu hoàn thiện phương pháp đánh giá. Những ý kiến từ cơ sở được xem là nguồn thông tin quan trọng để đánh giá tính khả thi của các tiêu chí, bảo đảm mô hình được xây dựng trên cơ sở điều kiện thực tế và nhu cầu phát triển của địa phương.

Ghi nhận kết quả bước đầu cùng các ý kiến, kiến nghị của hai xã, Đoàn công tác sẽ tổng hợp, tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện. Qua đó, góp phần hoàn thiện Đề án thí điểm mô hình “Xã xã hội chủ nghĩa”, hướng tới xây dựng chính quyền cơ sở hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phát triển kinh tế - xã hội gắn với nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo đảm quyền lợi của nhân dân.