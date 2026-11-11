Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nghiên cứu, khảo sát biển cùng các nhà khoa học Nga

Dự lễ đón tàu và chuyên gia có: GS.TS Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các sở, ngành TP. Hải Phòng.

Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trao quà lưu niệm tặng Tiến sĩ khoa học Renat Shakirov, Trưởng đoàn khoa học Liên bang Nga trên tàu M.A. Lavrentyev

Chuyến khảo sát lần thứ 3, bằng tàu Viện sĩ M.A. Lavrentyev đưa khoảng 60 thành viên, gồm các nhà khoa học và thủy thủ đoàn Liên bang Nga và Việt Nam thực hiện việc nghiên cứu địa chất, địa vật lý, địa hóa và hải dương học tại vùng biển Việt Nam, từ ngày 4.11 - 12.12.2026.

Trước đó, chiều 9.11, tàu Viện sĩ Lavrentyev cập cảng Nam Đình Vũ, TP. Hải Phòng.

Các nhà khoa học trao đổi trên tàu Viện sĩ M.A. Lavrentyev

Tàu Viện sĩ Lavrentyev, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, có trọng tải 2.400 tấn. Đây là tàu nghiên cứu biển hiện đại được trang bị các thiết bị khảo sát địa chất biển, địa vật lý biển và hải dương học.

Đây là chuyến khảo sát có ý nghĩa đặc biệt khi được triển khai trong Năm chéo hợp tác khoa học, công nghệ và đào tạo Việt Nam - Liên bang Nga năm 2026, đồng thời mở đầu các hoạt động khảo sát trong khuôn khổ Lộ trình hợp tác nghiên cứu khoa học biển giai đoạn 2026 - 2035. Đây là dịp giúp các nhà khoa học trẻ có thêm cơ hội học hỏi, tích lũy kinh nghiệm thực địa và xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài.

Các nhà khoa học trao đổi thông tin liên quan đến chuyến khảo sát

Chuyến khảo sát năm 2026 có ý nghĩa thiết thực trong việc tiếp tục thu thập, cập nhật và hoàn thiện cơ sở dữ liệu khoa học, phục vụ xây dựng Tập bản đồ điều kiện tự nhiên vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam. Đây là nguồn thông tin quan trọng phục vụ nghiên cứu khoa học, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và định hướng quy hoạch không gian biển trong tương lai.

Kết quả chuyến khảo sát giúp tiếp tục cập nhật, bổ sung các dữ liệu còn thiếu, hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ xây dựng Tập bản đồ điều kiện tự nhiên vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam. Đồng thời giúp tăng cường sự hiện diện và khẳng định vai trò nghiên cứu, khảo sát biển của Việt Nam trên Biển Đông.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Hợp tác nghiên cứu biển giữa Việt Nam và Liên bang Nga có truyền thống lâu dài, được xây dựng và phát triển qua nhiều thế hệ các nhà khoa học hai nước.

Đặc biệt, các chuyến khảo sát liên hợp bằng tàu M.A. Lavrentyev trong các năm 2019 và 2025 mang lại những kết quả khoa học quan trọng, góp phần bổ sung nguồn dữ liệu về điều kiện tự nhiên, địa chất, địa vật lý và môi trường biển Việt Nam.