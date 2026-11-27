Người cao tuổi tại Viện dưỡng lão Sunrise được hưởng thụ những dịch vụ cao cấp. Ảnh: WSJ

Tại một khu nhà dành cho người cao tuổi Sunrise ở khu Midtown, Manhattan, New York, cư dân tận hưởng tuổi già với những dịch vụ xa hoa như thưởng thức trứng cá muối, champagne, làm tóc hay nghe các nghệ sĩ từng đoạt giải Tony và nhạc công Juilliard biểu diễn tại phòng sinh hoạt chung.

Theo báo The Wall Street Journal, một xu hướng mới đang hình thành tại Mỹ, khi các cơ sở chăm sóc người cao tuổi ngày càng được vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao, với đội ngũ quản lý được tuyển dụng từ những khách sạn cao cấp, thực đơn do đầu bếp danh tiếng thiết kế và dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên sâu.

Các cơ sở này cung cấp nhiều dịch vụ y tế, từ xét nghiệm tại chỗ, điều trị bằng kháng sinh đường tĩnh mạch đến siêu âm. Nhân lực chăm sóc cũng dồi dào hơn đáng kể so với các cơ sở dưỡng lão thông thường, với tỷ lệ gần một nhân viên trên mỗi cư dân.

Barbara Fleischman, 102 tuổi, đã sống tại Sunrise ở East 56th Street khoảng 3 năm. Bà đánh giá cao các hoạt động văn hóa, trong đó có những buổi thuyết trình của các bảo tàng nổi tiếng ở New York và các chuyến tham quan phòng trưng bày nghệ thuật dành cho cư dân.

“Bạn không muốn trở thành một người chỉ nằm bất động”, bà nói.

Trong khi nhiều người cao tuổi ở Mỹ phải đối mặt với lo lắng, cô đơn và những khó khăn tài chính khiến việc trang trải chi phí chăm sóc ngày càng trở nên thách thức, một bộ phận người có điều kiện kinh tế lại đang tận hưởng tuổi già trong các khu nhà dưỡng lão được thiết kế để đáp ứng gần như mọi nhu cầu.

Sự gia tăng tài sản của người cao tuổi, nhờ nhiều thập kỷ tăng trưởng trên thị trường chứng khoán và giá bất động sản, đang thúc đẩy sự phát triển của phân khúc này.

Theo số liệu dựa trên khảo sát tài chính hộ gia đình của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), số hộ gia đình Mỹ có chủ hộ từ 75 tuổi trở lên và sở hữu tài sản ròng ít nhất 2 triệu USD tăng từ 2,3 triệu năm 2022 lên 3,7 triệu năm 2025.

Thế hệ Baby Boomer (những người sinh trong giai đoạn 1946-1964) được dự báo sẽ tiếp tục thúc đẩy xu hướng này. Người cao tuổi thuộc thế hệ trên đang ngày càng đông, trong đó một bộ phận có tài sản lớn, tạo ra nhu cầu đối với các dịch vụ chăm sóc và nhà ở cao cấp.

Thị trường dịch vụ chăm sóc sinh hoạt có hỗ trợ tại Mỹ đã phục hồi và tăng trưởng mạnh sau đại dịch COVID-19. Ảnh: WSJ

Chi phí đắt đỏ, thị trường phục hồi sau đại dịch

Giá tại các cơ sở dưỡng lão siêu cao cấp ở những thành phố như New York và San Francisco thường bắt đầu từ khoảng 14.000 USD/tháng, có thể vượt 25.000 USD. Trong khi đó, mức trung vị toàn quốc đối với dịch vụ chăm sóc sinh hoạt có hỗ trợ (assisted living) là khoảng 6.600 USD/tháng.

Sau những tổn thất trong đại dịch khiến nhiều cơ sở dưỡng lão vắng khách và chi phí vận hành tăng, ngành này đang phục hồi khi nhu cầu từ người cao tuổi gia tăng.

Theo NIC MAP, tỷ lệ lấp đầy tại các khu nhà dành cho người cao tuổi do tư nhân vận hành, thu phí theo thị trường ở 31 đô thị lớn của Mỹ đạt 90,4% trong quý III, mức cao nhất kể từ năm 2007. Giá thuê cũng tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty phân tích bất động sản Green Street đánh giá nhà ở dành cho người cao tuổi là một trong những phân khúc bất động sản thương mại có hiệu quả hoạt động tốt nhất. Công ty dự báo thu nhập hoạt động ròng của lĩnh vực này sẽ tăng trung bình 12% mỗi năm trong giai đoạn 2027-2030.

Các nhà phát triển đang tập trung vào những thị trường có đông người cao tuổi giàu có. Khoảng một nửa trong số 72 cơ sở nhà ở cao cấp dành cho người già được khai trương trên toàn nước Mỹ kể từ năm 2015, với giá thuê ít nhất gấp đôi mức trung vị tại địa phương, tập trung ở 6 khu vực đô thị, trong đó có New York, Los Angeles và Washington D.C.

Tuy nhiên, xu hướng tập trung vào nhóm khách hàng giàu có cũng làm dấy lên lo ngại rằng người cao tuổi thuộc tầng lớp trung lưu có thể ít lựa chọn hơn.

Theo NIC MAP, đến năm 2030, Mỹ cần thêm khoảng 576.000 đơn vị nhà ở dành cho người cao tuổi, trong khi số công trình khởi công xây dựng mới đã giảm khoảng 2/3 kể từ năm 2021.

Chi phí xây dựng tăng 25-40% trong những năm gần đây cũng khiến việc phát triển các cơ sở dưỡng lão ở phân khúc trung cấp khó đạt hiệu quả kinh tế. Các nhà phát triển vì vậy có xu hướng tập trung vào những dự án cao cấp, nơi có thể thu mức giá thuê cao hơn đáng kể.

Bán nhà để trang trải tuổi già

Để chi trả cho các dịch vụ chăm sóc cao cấp, nhiều người cao tuổi phải bán căn nhà mà họ từng mong muốn để lại cho con cháu.

Patrick Marcinko, cố vấn tài chính tại Bogart Wealth ở bang Virginia, cho biết một số người thuộc thế hệ con cháu thường coi căn nhà của cha mẹ là tài sản thừa kế chắc chắn. Tuy nhiên, cha mẹ họ có thể đã xác định rằng khoản tiền thu được từ việc bán nhà sẽ được dùng để trang trải chi phí chăm sóc dài hạn.

Quyết định này đôi khi đòi hỏi sự bàn bạc giữa nhiều thế hệ.

Peter Kosanke Sr., 78 tuổi, một nhân viên ngành điện đã nghỉ hưu ở Tucson, bang Arizona, cùng vợ chuyển đến một khu nhà dành cho người cao tuổi sống độc lập vào năm 2022. Trước khi chuyển đi, gia đình phải cân nhắc việc bán căn nhà họ đã sống suốt 50 năm.

Con trai ông, Peter Kosanke Jr., một chuyên gia hoạch định tài chính, cho biết gia đình từng tìm cách giữ lại ngôi nhà nhưng cuối cùng quyết định bán vào năm 2022 để tạo nguồn tài chính phục vụ việc chăm sóc cha mẹ trong tương lai.

Hiện ông Kosanke Sr. trả khoảng 5.000 USD/tháng cho căn hộ một phòng ngủ tại khu nhà dành cho người cao tuổi sống độc lập. Nếu sau này cần dịch vụ chăm sóc có hỗ trợ, chi phí có thể tăng thêm ít nhất 2.000 USD/tháng.

Trong khi đó, một số cư dân tại Sunrise cho biết họ ít bận tâm đến chi phí nhờ điều kiện tài chính và sự hỗ trợ của gia đình.

Renée Demsey, 94 tuổi, từng là một họa sĩ có tác phẩm được trưng bày tại Bergdorf Goodman, chuyển đến Sunrise sau khi mắc bệnh nghiêm trọng và chồng qua đời. Bà cho biết không quá lo lắng về chi phí, để con trai giải quyết vấn đề tài chính.