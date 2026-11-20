PGS.TS Trần Thanh Dương, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng phát biểu. Ảnh: Mai Hoa

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Trần Thanh Dương, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thế hệ thầy giáo, cô giáo, các nhà khoa học đã dành trọn tâm huyết, trí tuệ cho sự nghiệp giảng dạy, truyền thụ tri thức và hướng dẫn nghiên cứu sinh trong suốt 46 năm xây dựng và phát triển của Viện Dinh dưỡng. Trải qua chặng đường đó, Viện từng bước khẳng định vai trò là đơn vị đầu ngành của cả nước trong lĩnh vực dinh dưỡng, có nhiều đóng góp quan trọng trong nghiên cứu khoa học, tham mưu xây dựng chính sách, triển khai các chương trình can thiệp dinh dưỡng và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Trong công tác đào tạo sau đại học, từ năm 2005 đến nay, Viện Dinh dưỡng đã kiên trì xây dựng và phát triển chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành dinh dưỡng, tuyển chọn và đào tạo nhiều thế hệ nghiên cứu sinh trưởng thành cả về chuyên môn lẫn năng lực nghiên cứu. Dịp này, Viện Dinh dưỡng đã công bố quyết định và trao bằng Tiến sĩ cho 3 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án, đồng thời trao quyết định công nhận nghiên cứu sinh khóa 22 (niên khóa 2026 - 2030).

Trao bằng Tiến sĩ cho 3 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án. Ảnh: Mai Hoa

Nhấn mạnh yêu cầu đổi mới đào tạo trong giai đoạn mới, PGS.TS Trần Thanh Dương cho biết Việt Nam đang phải đối mặt đồng thời với nhiều thách thức dinh dưỡng như suy dinh dưỡng, thiếu vi chất dinh dưỡng, tình trạng thừa cân béo phì gia tăng và các bệnh không lây nhiễm liên quan đến chế độ ăn uống. Do đó, Viện xác định tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ theo hướng chuẩn hóa, chuyên sâu, hội nhập quốc tế và gắn chặt với thực tiễn; tăng cường ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong nghiên cứu, hướng tới tạo ra các sản phẩm khoa học có giá trị ứng dụng thiết thực cho cộng đồng.

Trao quyết định công nhận nghiên cứu sinh. Ảnh: Mai Hoa

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã tham gia tọa đàm chuyên sâu cùng các chuyên gia đầu ngành dinh dưỡng gồm GS.TS Nguyễn Công Khẩn, GS.TS Lê Thị Hợp, GS.TS Lê Danh Tuyên và PGS.TS Trần Thanh Dương, với chủ đề: “Kế thừa tri thức - Khơi nguồn đột phá - Kiến tạo tương lai”. Tiếp đó là phiên Hội nghị khoa học nghiên cứu sinh với nhiều báo cáo cập nhật từ thực tiễn lâm sàng và cộng đồng như: Ứng dụng phân tích thành phần chính trong nghiên cứu mô hình khẩu phần; Vai trò dinh dưỡng đối với người bệnh xơ gan; Rối loạn chức năng ruột do môi trường ở trẻ em; Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của người bệnh ung thư dạ dày tại Việt Nam; cùng các giải pháp kết hợp nguồn lực công - tư trong nghiên cứu và truyền thông dinh dưỡng…

Tọa đàm chuyên sâu với chủ đề: “Kế thừa tri thức - Khơi nguồn đột phá - Kiến tạo tương lai”, có sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành dinh dưỡng. Ảnh: Mai Hoa

Chương trình còn diễn ra nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, đặc biệt là Hội nghị khoa học dinh dưỡng, thực phẩm thường niên lần thứ 23 với 10 chuyên đề chuyên sâu đến từ các nhà khoa học của Viện Dinh dưỡng và đại diện các tổ chức quốc tế như Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Đại học North Carolina (Hoa Kỳ) và Tổ chức Resolve to Save Lives (Hoa Kỳ). Các tham luận tập trung cập nhật định hướng chiến lược dinh dưỡng toàn cầu, đánh giá giữa kỳ Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng tại 6 vùng sinh thái, kinh nghiệm ghi nhãn dinh dưỡng mặt trước và giải pháp sử dụng muối giảm natri giàu kali nhằm kiểm soát bệnh không lây nhiễm tại Việt Nam.