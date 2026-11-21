Đại biểu dự Lễ khai giảng.

Đây là khóa đào tạo sau đại học đầu tiên được triển khai tại Viện, đánh dấu bước phát triển mới trong xây dựng mô hình đào tạo chất lượng cao tại Thái Nguyên và các tỉnh khu vực phía Bắc. Trong đợt tuyển sinh đầu tiên, Viện có hơn 150 học viên cao học và 9 nghiên cứu sinh trúng tuyển.

Được thành lập ngày 6/10/2025, Viện Đào tạo và Nghiên cứu xuất sắc định hướng phát triển theo mô hình gắn kết đào tạo chất lượng cao với nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và chuyển giao tri thức; phát huy thế mạnh đa ngành, đa lĩnh vực của Đại học Thái Nguyên trong đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, nghiên cứu khoa học và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo Đại học Thái Nguyên tặng hoa chúc mừng tại Lễ khai giảng.

Viện đã xây dựng hệ thống chương trình đào tạo ở các trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ, trong đó có chương trình Cử nhân và Cử nhân tài năng ngành Công nghệ sinh học, 8 chương trình đào tạo thạc sĩ và 3 chương trình đào tạo tiến sĩ thuộc các lĩnh vực Công nghệ sinh học, Thú y và Khoa học môi trường.

Viện huy động đội ngũ nhà khoa học trong Đại học Thái Nguyên tham gia giảng dạy, nghiên cứu; đồng thời mở rộng hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu và đối tác trong nước, quốc tế.

Các chương trình đào tạo sau đại học được định hướng gắn với hoạt động của các nhóm nghiên cứu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ và nhu cầu thực tiễn. Qua đó, giúp người học phát triển năng lực nghiên cứu độc lập, tư duy sáng tạo, khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, hướng tới xây dựng môi trường học thuật chất lượng cao, đề cao liêm chính học thuật và năng lực thực chất của người tốt nghiệp.