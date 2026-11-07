Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng Miền Trung kỷ niệm 50 năm thành lập

Sáng 7-11, Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng Miền Trung (Trường Đại học Thủy lợi) tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (1976 - 2026). Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Quốc Trị - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Nguyễn Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; GS.TS Nguyễn Trung Việt - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi; cùng đại diện các sở, ngành, địa phương, các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên của Viện.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Quốc Trị tặng hoa chúc mừng Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng Miền Trung nhân kỷ niệm 50 năm thành lập.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hà tặng hoa chúc mừng Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng Miền Trung nhân kỷ niệm 50 năm thành lập.

Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, từ Đoàn ĐH2 thành lập năm 1976, đến Trung tâm ĐH2 và nay là Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng Miền Trung, đơn vị từng bước khẳng định vị thế trong đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ sản xuất tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Đến nay, Viện đã đào tạo 1.451 kỹ sư, 226 cử nhân cao đẳng, 474 thạc sĩ và cấp chứng chỉ cho hơn 900 học viên các chuyên đề sau đại học. Trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, Viện đã tham gia nghiên cứu, khảo sát, quy hoạch, thiết kế và thi công hàng trăm công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt, đê, kè, cảng cá và hạ tầng phục vụ sản xuất. Riêng 10 năm gần đây, đơn vị thực hiện 1.134 hợp đồng khoa học và công nghệ. Hiện nay Viện có hơn 110 cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động; doanh thu bình quân đạt 80 - 100 tỷ đồng/năm.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Quốc Trị ghi nhận, biểu dương những đóng góp của Viện trong suốt 50 năm qua, đặc biệt là việc gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với chuyển giao công nghệ và phục vụ sản xuất. Thứ trưởng đề nghị Viện tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tập trung vào các lĩnh vực tài nguyên nước, thủy lợi, phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hà phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hà đánh giá cao những đóng góp của Viện đối với sự phát triển của tỉnh Khánh Hòa và khu vực. Đồng thời, đề nghị Viện tiếp tục đồng hành với tỉnh giải quyết các vấn đề thực tiễn về an ninh nguồn nước, an toàn hồ đập, chống hạn hán, xói lở bờ biển và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trong đó, chú trọng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), hệ thống thông tin địa lý (GIS), mô hình thông tin công trình (BIM) và Internet vạn vật (IoT) trong khảo sát, thiết kế, quản lý công trình và cảnh báo sớm thiên tai. Bên cạnh đó, mở rộng đào tạo các ngành kỹ thuật điện, năng lượng sạch, logistics, đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ phát triển Khu kinh tế Vân Phong, khu vực Cam Ranh và các dự án trọng điểm của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định Khánh Hòa luôn coi Viện là đối tác đồng hành, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các nhà khoa học nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào thực tiễn.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị trao bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng Miền Trung.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà trao bằng khen của UBND tỉnh Khánh Hòa cho Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng Miền Trung.

Lãnh đạo Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng Miền Trung tri ân các thế hệ lãnh đạo, cán bộ đã đóng góp cho sự phát triển của Viện.

Dịp này, Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng Miền Trung vinh dự được nhận bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, bằng khen của UBND tỉnh Khánh Hòa nhằm ghi nhận những đóng góp trong quá trình xây dựng, phát triển. Buổi lễ cũng tổ chức tri ân các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Viện.