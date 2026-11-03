Viện Đào tạo Dược, Học viện Quân y: Đổi mới đào tạo, lấy chất lượng nguồn nhân lực làm mục tiêu xuyên suốt

Cán bộ, nhân viên Viện Đào tạo Dược, Học viện Quân y thực hiện nghiên cứu khoa học. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Quán triệt tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Viện Đào tạo Dược, Học viện Quân y đang đẩy mạnh đổi mới giáo dục và đào tạo theo hướng hiện đại, thực chất, gắn lý luận với thực tiễn, lấy chất lượng nguồn nhân lực làm mục tiêu xuyên suốt, đào tạo đội ngũ cán bộ dược có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn giỏi, năng lực thực hành tốt, y đức trong sáng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp vào công cuộc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân.

Phát huy truyền thống, tạo chuyển biến về chất lượng đào tạo

Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trịnh Nam Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Đào tạo Dược cho biết, phát huy truyền thống 60 năm xây dựng và trưởng thành, Viện Đào tạo Dược, Học viện Quân y đang đẩy mạnh đổi mới giáo dục và đào tạo theo hướng hiện đại, thực chất, gắn lý luận với thực tiễn, lấy chất lượng nguồn nhân lực làm mục tiêu xuyên suốt.

Đặc biệt, quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Nghị quyết số 290-NQ/QUTW, ngày 7/11/2026 của Quân ủy Trung ương về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo trong Quân đội và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện Quân y lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2025-2030, Viện đã tạo chuyển biến tích cực trong nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển năng lực nghiên cứu và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn quân y, góp phần chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân.

Giảng viên Viện Đào tạo Dược hướng dẫn học viên thực hành bào chế thuốc. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Hiện nay, Viện Đào tạo Dược đảm nhiệm giảng dạy 25 môn học chuyên ngành, đào tạo dược sĩ đại học và sau đại học, đồng thời tham gia giảng dạy nhiều đối tượng học viên của Học viện Quân y. Đội ngũ cán bộ khoa học ngày càng được củng cố, gần 90% có trình độ sau đại học, trong đó có 3 phó giáo sư, 12 tiến sĩ. Đây là nguồn lực quan trọng để Viện nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học và từng bước tiếp cận những thành tựu mới của khoa học dược.

Quán triệt tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, Viện Đào tạo Dược xác định đổi mới giáo dục và đào tạo phải bắt đầu từ đổi mới tư duy, nội dung, chương trình và phương pháp giảng dạy; chuyển mạnh từ trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực, tư duy khoa học và khả năng thực hành của người học. Trong đó, Viện chú trọng cập nhật kiến thức chuyên môn, thành tựu khoa học, công nghệ mới; tăng cường ứng dụng công nghệ số, đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá theo hướng thực chất, lấy kết quả và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn làm thước đo chất lượng đào tạo.

Điểm nổi bật trong đổi mới đào tạo của Viện là gắn chặt kiến thức chuyên ngành với yêu cầu thực tiễn bảo đảm quân y. Người cán bộ dược không chỉ cần nắm vững kiến thức về nghiên cứu, sản xuất, quản lý và sử dụng thuốc mà còn phải có khả năng tổ chức bảo đảm thuốc an toàn, kịp thời, hiệu quả trong các điều kiện nhiệm vụ khác nhau, kể cả môi trường dã ngoại, địa bàn khó khăn và tình huống khẩn cấp. Vì vậy, Viện Đào tạo Dược chú trọng tăng cường thực hành, thực tập, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, tính chính xác, y đức và tinh thần trách nhiệm; đồng thời đưa những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn công tác quân y vào nội dung giảng dạy, giúp người học nâng cao khả năng xử lý tình huống và thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ.

Kinh nghiệm thực tiễn của đội ngũ cán bộ Viện Đào tạo Dược, trong đó có hoạt động tại Bệnh viện Dã chiến cấp 2 ở Nam Sudan thuộc Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (UNMISS), được khai thác, vận dụng vào quá trình đào tạo. Qua đó, giúp học viên hiểu sâu hơn đặc thù công tác dược trong môi trường quốc tế, điều kiện thiếu thốn về cơ sở vật chất, nguồn cung và yêu cầu nghiêm ngặt về bảo đảm chất lượng, an toàn thuốc. Đây cũng là cách để tri thức trong giảng đường được kiểm nghiệm, bổ sung và phát triển từ thực tiễn, góp phần hình thành năng lực nghề nghiệp toàn diện cho người học.

Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trịnh Nam Trung chia sẻ: “Quán triệt tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, Viện xác định đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là nhiệm vụ có ý nghĩa quyết định đối với chất lượng phát triển lâu dài. Trọng tâm là đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp giảng dạy; xây dựng đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn sâu, năng lực sư phạm và tư duy đổi mới; đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường thực hành, thực tập, gắn đào tạo với thực tiễn bảo đảm quân y. Qua đó, đào tạo đội ngũ cán bộ dược có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn giỏi, năng lực thực hành tốt, y đức trong sáng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao”.

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, nâng cao giá trị ứng dụng

Cùng với đổi mới giáo dục và đào tạo, Viện Đào tạo Dược xác định nghiên cứu khoa học là động lực quan trọng để nâng cao chất lượng giảng dạy, phát triển tri thức chuyên ngành và giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tiễn bảo đảm quân y. Các hướng nghiên cứu tập trung khai thác tiềm năng dược liệu trong nước, phát triển thuốc điều trị vết thương, vết bỏng; nghiên cứu các chế phẩm phục vụ bộ đội hoạt động trong môi trường độc hại và phương thức pha chế thuốc trong điều kiện dã chiến.

Nhiều công trình nghiên cứu của Viện đã thể hiện rõ sự kết hợp giữa tri thức khoa học với yêu cầu thực tiễn. Tiêu biểu là đề tài nghiên cứu thuốc chữa bỏng B76 từ vỏ cây xoan trà; sản xuất thuốc berberin từ cây Vàng đắng; nghiên cứu cao lá Sến và dầu Sến làm thuốc mỡ Maduxin điều trị vết bỏng, vết thương. Trong đó, hai công trình nghiên cứu thuốc chữa bỏng B76 và sản xuất thuốc berberin từ cây Vàng đắng được Bộ Quốc phòng tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì.

Những kết quả đó không chỉ khẳng định năng lực nghiên cứu của đội ngũ cán bộ dược mà còn cho thấy giá trị thiết thực của khoa học trong phục vụ nhiệm vụ cứu chữa thương binh, bệnh binh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đến nay, cán bộ Viện đã chủ trì, tham gia hàng chục đề tài, dự án các cấp, công bố hàng trăm bài báo khoa học, trong đó có hơn 60 bài trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục WoS, Scopus. Đáng chú ý, nhiều kết quả nghiên cứu, sáng kiến đã được ứng dụng trong đào tạo, điều trị và bảo đảm quân y. Qua đó, từng bước khẳng định hướng phát triển nghiên cứu khoa học không chỉ dừng lại ở công bố học thuật mà phải hướng tới giải quyết những vấn đề thực tiễn, tạo ra sản phẩm và giải pháp có giá trị ứng dụng.

Nhận thức rõ mối quan hệ hữu cơ giữa đào tạo và nghiên cứu khoa học, Viện chú trọng đưa kết quả nghiên cứu mới vào bài giảng, khuyến khích giảng viên, học viên tham gia các đề tài khoa học, phát triển tư duy phản biện và năng lực nghiên cứu độc lập. Đây là giải pháp quan trọng để chuyển quá trình đào tạo từ tiếp nhận kiến thức một chiều sang chủ động khám phá, sáng tạo và giải quyết vấn đề; đồng thời tạo môi trường học thuật thúc đẩy đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ dược trong tương lai.

Bên cạnh nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, cán bộ, nhân viên của Viện luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động tham gia các nhiệm vụ đột xuất, khó khăn. Tiêu biểu, Viện đã cử 26 cán bộ, nhân viên tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương; đồng thời tham gia huấn luyện lực lượng Bệnh viện Dã chiến cấp 2 thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Những hoạt động đó không chỉ thể hiện bản lĩnh, trách nhiệm của người cán bộ quân y mà còn góp phần làm phong phú nội dung đào tạo từ thực tiễn, giúp người học hiểu sâu sắc hơn về sứ mệnh và yêu cầu nghề nghiệp.

Trong 60 năm xây dựng và trưởng thành, Viện Đào tạo Dược đã đào tạo hơn 1.200 dược sĩ đại học, 263 học viên chuyên khoa I, II, 334 học viên cao học và 58 tiến sĩ dược học. Các thế hệ cán bộ trưởng thành từ Viện đang đảm nhiệm nhiều vị trí công tác, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành Dược, công tác bảo đảm quân y và sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Những kết quả đó là minh chứng cho giá trị bền vững của truyền thống, đồng thời khẳng định vai trò của Viện trong đào tạo nguồn nhân lực dược chất lượng cao.

Nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 290-NQ/QUTW, ngày 7/11/2026 của Quân ủy Trung ương về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo trong Quân đội và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện Quân y lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2025-2030, Viện Đào tạo Dược tiếp tục xác định đổi mới là yêu cầu xuyên suốt, trong đó trọng tâm là nâng cao chất lượng thực chất của từng chương trình đào tạo, xây dựng đội ngũ giảng viên có trình độ cao, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và chuyển giao, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn. Mỗi cán bộ, giảng viên, học viên cần không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, giữ vững y đức, lấy chất lượng công việc và hiệu quả phục vụ bộ đội, nhân dân làm thước đo trách nhiệm.

“Phát huy truyền thống 60 năm, với quyết tâm đổi mới và khát vọng phát triển, Viện Đào tạo Dược tiếp tục xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, kỷ cương, sáng tạo; đào tạo đội ngũ cán bộ quân dược vừa có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt, vừa có trình độ chuyên môn sâu và năng lực thực tiễn vững vàng. Đó cũng chính là cách thiết thực để kế thừa, phát huy thành quả của các thế hệ đi trước, đưa tri thức khoa học dược phục vụ hiệu quả nhiệm vụ xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân trong tình hình mới”, Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trịnh Nam Trung nhấn mạnh.

Ngày 15/11/1966, Hệ Dược, tiền thân của Viện Đào tạo Dược thuộc Trường đại học Quân y (nay là Học viện Quân y) được thành lập, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong đào tạo cán bộ quân dược trình độ đại học. Kế thừa nền tảng đào tạo quân dược từ năm 1949, đơn vị từng bước xây dựng, trưởng thành, đáp ứng yêu cầu bảo đảm thuốc và nhân lực dược cho quân đội trong từng giai đoạn lịch sử. Trong những năm kháng chiến, trước yêu cầu cấp thiết về nhân lực và thuốc phục vụ chiến trường, thầy và trò vừa duy trì giảng dạy, học tập, vừa nghiên cứu, khảo sát nguồn dược liệu, góp phần bảo đảm thuốc phục vụ cứu chữa thương binh, bệnh binh. Riêng giai đoạn 1966-1975, đơn vị đã đào tạo 413 dược sĩ cao cấp cùng hàng trăm dược sĩ trung học, bổ sung nguồn nhân lực quan trọng cho ngành quân y. Trải qua nhiều lần kiện toàn tổ chức, từ Hệ Dược đến Trung tâm Đào tạo-Nghiên cứu Dược và Viện Đào tạo Dược ngày nay, đơn vị không ngừng phát triển về quy mô, chất lượng đào tạo và năng lực nghiên cứu. Dù ở bất kỳ giai đoạn nào, nhiệm vụ đào tạo đội ngũ cán bộ dược có phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm cao, đáp ứng yêu cầu bảo đảm quân y và chăm sóc sức khỏe nhân dân luôn được Viện xác định là nhiệm vụ trung tâm.