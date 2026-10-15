Viên chức sau sắp xếp có còn được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề?

Theo phản ánh của bà N.T.M.L., năm 2013, bà được tuyển dụng làm viên chức khuyến nông. Sau nhiều lần điều chuyển, hợp nhất đơn vị, ngày 15/10/2025, bà được chuyển sang chức danh nghề nghiệp Chẩn đoán viên bệnh động vật hạng III, mã số V.03.04.11, và được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề 10%.

Từ ngày 1/1/2026, thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, bà được bố trí về trung tâm dịch vụ tổng hợp phường. Tại đơn vị mới, bà vẫn giữ nguyên chức danh nghề nghiệp và tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn liên quan đến chăn nuôi, thú y như tuyên truyền, hướng dẫn người dân phòng, chống dịch bệnh động vật; theo dõi tình hình dịch bệnh; tham mưu và tổ chức tiêm phòng gia súc, gia cầm.

Tuy nhiên, từ thời điểm chuyển đơn vị, bà không còn được chi trả phụ cấp ưu đãi nghề 10%. Lý do được đưa ra là trung tâm dịch vụ tổng hợp không có vị trí, chức danh “thú y” trong cơ cấu tổ chức.

Trả lời vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường dẫn quy định tại Thông tư liên tịch số 64/2006/TTLT-BNN-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 132/2006 của Thủ tướng về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức ngành Kiểm lâm, Bảo vệ thực vật, Thú y và Kiểm soát đê điều.

Theo đó, đối tượng áp dụng gồm công chức, viên chức trực tiếp làm chuyên môn, đã được chuyển xếp lương theo quy định và thuộc các ngạch công chức, viên chức chuyên ngành kiểm lâm, bảo vệ thực vật, thú y, kiểm soát đê điều theo quy định.

Bộ cho biết trong khi chưa có văn bản điều chỉnh, bổ sung hoặc thay thế Quyết định số 132/2006, chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với viên chức chuyên ngành thú y vẫn tiếp tục được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 64/2006.

Việc xác định đối tượng được hưởng phụ cấp hiện nay phải căn cứ vào việc phân công nhiệm vụ trực tiếp làm chuyên môn thú y theo vị trí việc làm cụ thể đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với Nghị định số 232/2026 của Chính phủ về vị trí việc làm viên chức và các quy định liên quan.

Việc giải quyết chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với viên chức thuộc trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền nơi người đó công tác xem xét, giải quyết.

Đối với trường hợp cụ thể của bà L., Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết bà có trình độ kỹ sư chăn nuôi thú y, thạc sĩ thú y, đang giữ chức danh nghề nghiệp Chẩn đoán viên bệnh động vật hạng III, mã số V.03.04.11 và công tác tại Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường. Nếu tiếp tục được phân công trực tiếp làm chuyên môn thú y, bà L. tiếp tục được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề cho đến khi có quy định mới.

Như vậy, việc sắp xếp tổ chức bộ máy, thay đổi đơn vị công tác không đồng nghĩa với việc đương nhiên chấm dứt chế độ phụ cấp. Việc giải quyết phải căn cứ vào nhiệm vụ chuyên môn thực tế và vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.