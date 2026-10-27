Viên chức muốn chuyển sang vị trí giáo viên cần đáp ứng điều kiện gì?

Liên quan đến việc chuyển vị trí việc làm, ông Đường Hồng Phước (Lâm Đồng) gửi thắc mắc đến Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, đề nghị giải đáp về trường hợp của mình. Theo trình bày, ông Phước tốt nghiệp cao đẳng thư viện năm 2009 và đã công tác trong ngành giáo dục được 16 năm, với vị trí việc làm là nhân viên thư viện.

Hiện ông có bằng đại học sư phạm, chuyên ngành Giáo dục tiểu học; chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II; chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm; chứng chỉ tiếng Anh trình độ B và chứng chỉ tin học trình độ A.

Do nhà trường thiếu giáo viên, trong khi ông Phước có bằng cấp, chuyên môn đáp ứng yêu cầu giảng dạy ở cấp tiểu học, nhà trường đã phân công ông đứng lớp.

Có nguyện vọng chuyển sang vị trí việc làm giáo viên tiểu học để phù hợp với công việc giảng dạy đang được phân công, ông Phước cho biết nhà trường đã có tờ trình đề xuất xin chủ trương chuyển đổi vị trí việc làm cho ông.

Ông đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn về cách thức, trình tự, thủ tục chuyển ngạch để thay đổi vị trí việc làm trong trường hợp của mình.

Ảnh minh hoạ

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Theo Điều 32 Luật Viên chức số 58/2010/QH12, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 52/2019/QH14, tại thời điểm được hỏi, quy định nêu rõ: "Khi đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu, viên chức có thể được chuyển sang vị trí việc làm mới nếu có đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm đó...".

Đối với trường hợp của ông Phước, nếu nhà trường có nhu cầu, ông đáp ứng đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm giáo viên và có nguyện vọng chuyển sang vị trí này thì việc thay đổi vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp phải được cấp có thẩm quyền đồng ý và thực hiện theo quy định của pháp luật.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị ông Phước liên hệ, báo cáo với nhà trường nơi công tác để được xem xét, báo cáo cấp có thẩm quyền thực hiện việc thay đổi vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp viên chức theo quy định.