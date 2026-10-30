Viễn cảnh Messi đá cặp Ronaldo sắp thành hiện thực

Tevez rất kỳ vọng vào kịch bản Messi và Ronaldo đá chung đội.

Theo truyền thông Argentina, trận đấu tri ân Tevez sẽ diễn ra vào ngày 20/12/2026 tại sân La Bombonera, sân nhà của Boca Juniors. Sự kiện mang chủ đề "Từ cậu bé nhặt bóng đến huyền thoại", không chỉ có một trận đấu biểu diễn mà còn kết hợp chương trình âm nhạc với sự góp mặt của những nghệ sĩ nổi tiếng do chính Tevez lựa chọn.

Messi là một trong những cái tên đã được xác nhận tham dự. Cả hai từng sát cánh trong màu áo đội tuyển Argentina từ năm 2005, tạo nên mối quan hệ thân thiết kéo dài nhiều năm.

Sau khi Messi được xác nhận sẽ góp mặt, tâm điểm chú ý của dư luận đổ dồn sang cái tên Cristiano Ronaldo. Tevez tiết lộ anh muốn đích thân gọi điện mời siêu sao người Bồ Đào Nha tham dự. Đây là lời mời đặc biệt bởi Ronaldo và Tevez từng là đồng đội tại Manchester United trong giai đoạn 2007-2009.

Messi và Ronaldo chưa từng đá chung đội trong sự nghiệp.

Theo kế hoạch, Ronaldo đá trận cuối của năm 2026 cùng Al Nassr vào ngày 15/12, qua đó có thể sắp xếp thời gian đến Argentina. Trong khi đó, Messi cũng hy vọng hoàn thành trận chung kết MLS cùng Inter Miami vào ngày 18/12.

Nếu cả hai cùng góp mặt và được xếp chung đội hình, người hâm mộ sẽ lần đầu chứng kiến Messi và Ronaldo sát cánh trong cùng một đội bóng. Trước đây, cả hai từng đối đầu ở cấp độ đội tuyển quốc gia và chạm trán trong trận giao hữu năm 2023, khi PSG đánh bại đội hình kết hợp Al Nassr - Al Hilal với tỷ số 5-4.

Bên cạnh việc mời Messi và Ronaldo, Tevez còn lên kế hoạch tái hợp những huyền thoại Boca Juniors từng vô địch Cúp Liên lục địa năm 2003. Đội hình này sẽ do HLV Carlos Bianchi dẫn dắt, với những gương mặt đáng chú ý như Martin Palermo, Sebastian Battaglia, Nicolas Burdisso và Diego Cagna.

Ngoài ra, những tên tuổi khác như Guillermo Barros Schelotto, Roberto Abbondanzieri, Daniele De Rossi, Fernando Gago và Leandro Paredes cũng nằm trong danh sách chờ.

Ở chiều ngược lại, đội "Friends of Tevez" (Những người bạn của Tevez) quy tụ nhiều ngôi sao quốc tế. Nhóm danh thủ Argentina gồm Sergio Aguero, Pablo Zabaleta, Esteban Cambiasso và Gabriel Batistuta xác nhận tham dự.

Ngoài ra, một loạt ngôi sao từng chơi ở châu Âu như Gianluigi Buffon, Edwin van der Sar, Arturo Vidal, Patrice Evra, Andrea Pirlo, Giorgio Chiellini, Paul Pogba, Park Ji-sung, Wayne Rooney, Paul Scholes và Rio Ferdinand cũng được nhắc tên.

Trên băng ghế huấn luyện, Roberto Mancini được kỳ vọng sẽ đảm nhận vai trò dẫn dắt đội bóng này. HLV người Italy và Tevez từng có giai đoạn làm việc cùng nhau tại Man City. Với dàn khách mời đình đám, trận chia tay Tevez hứa hẹn trở thành một trong những sự kiện bóng đá đáng chú ý nhất cuối năm 2026.

Ronaldo tỏa sáng rực rỡ Rạng sáng 30/10, Ronaldo đóng góp 3 bàn trong chiến thắng 5-3 của Al Nassr trước Al-Kholood Club tại Saudi Pro League 2026/27.