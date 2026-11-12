Viện An ninh tài chính Hàn Quốc bị tấn công mạng

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FISC cho biết đã phát hiện hoạt động truy cập trái phép từ bên ngoài vào một hệ thống đánh giá hoạt động liên tục vào chiều 9/11. Qua điều tra ban đầu, khoảng 130 tệp dữ liệu của 48 tổ chức tài chính đã bị tải xuống trái phép. Cơ quan này khẳng định hệ thống bị xâm nhập không chứa dữ liệu giao dịch tài chính của khách hàng hay các tài liệu bảo mật trọng yếu như kết quả đánh giá lỗ hổng hoặc sơ đồ cấu hình hệ thống.

Theo FISC, phần lớn dữ liệu bị rò rỉ là các tài liệu hành chính. Tuy nhiên, việc một cơ quan chuyên trách về an ninh mạng của ngành tài chính bị xâm nhập vẫn gây ảnh hưởng đáng kể tới uy tín của tổ chức này.

Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy tin tặc đã tạo tài khoản giả mạo mang quyền hạn của Cơ quan Giám sát tài chính Hàn Quốc (FSS) để vượt qua quy trình phê duyệt và truy cập hệ thống. Nhóm tấn công đồng thời sử dụng nhiều địa chỉ IP khác nhau nhằm che giấu dấu vết. FISC đã đề nghị cảnh sát vào cuộc điều tra và truy vết thủ phạm.

Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi Ủy ban Dịch vụ tài chính Hàn Quốc (FSC) công bố kế hoạch cải tổ toàn diện hệ thống an ninh mạng ngành tài chính. Trong kế hoạch này, FISC được giao vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các tổ chức tài chính tăng cường năng lực phòng thủ trước các mối đe dọa mạng.

Sự cố cũng diễn ra ngay trước thềm Hội nghị An ninh Thông tin Tài chính (FISCON) 2026, sự kiện lớn của ngành an ninh tài chính Hàn Quốc. Theo các nguồn tin, FISC đã hủy chương trình VIP của hội nghị và điều chỉnh một số hoạt động liên quan do tác động của vụ việc.

FISC cho biết đang tiếp tục điều tra phạm vi rò rỉ dữ liệu, rà soát toàn bộ hệ thống bảo vệ thông tin và xây dựng các biện pháp ngăn chặn tái diễn sự cố. Cơ quan này đồng thời cam kết khắc phục triệt để các điểm yếu bảo mật nhằm khôi phục niềm tin của các tổ chức tài chính và công chúng.