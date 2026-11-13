Viện An ninh phi truyền thống trao tặng 200 triệu đồng tại xã Thống Nhất

Các đại biểu dự chương trình

Các đại biểu dự chương trình

Dự chương trình có lãnh đạo các đơn vị: Viện An ninh phi truyền thống, Văn phòng Tỉnh ủy, Công an tỉnh và xã Thống Nhất.

Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Yêm, Viện trưởng Viện An ninh phi truyền thống (Đại học Quốc gia Hà Nội), Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam, nguyên Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân (Bộ Công an) phát biểu trong chương trình

Lãnh đạo Đảng ủy xã Thống Nhất phát biểu tại chương trình

Trong chương trình, các đơn vị đã trao tặng các phần quà và kinh phí hỗ trợ với tổng trị giá 200 triệu đồng.

Đại diện Viện An ninh phi truyền thống trao biển kinh phí hỗ trợ cho đại diện xã Thống Nhất

Lãnh đạo các đơn vị trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã

Cụ thể, đoàn đã trao tặng 10 xe đạp cho học sinh và 10 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã; hỗ trợ 30 triệu đồng để trùng tu, tôn tạo di tích đình Khau Ngoà; hỗ trợ 145 triệu đồng để mua vật liệu xây dựng (xi măng) làm đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã.

Lãnh đạo các đơn vị trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Toàn bộ kinh phí trên do Viện An ninh phi truyền thống vận động và chuyển cho xã Thống Nhất để triển khai các hoạt động hỗ trợ.

Lãnh đạo Viện An ninh phi truyền thống trao quà tặng cho đại diện Công an xã Thống Nhất

Nhân dịp này, Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Yêm, Viện trưởng Viện An ninh phi truyền thống (Đại học Quốc gia Hà Nội), Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam, nguyên Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân (Bộ Công an) cùng đoàn đã đến thăm Công an xã Thống Nhất, trao tặng một số đầu sách và 1 máy tính xách tay phục vụ công tác chuyên môn.

Chương trình là hoạt động thiết thực hướng về khu vực nông thôn của tỉnh biên giới Lạng Sơn, góp phần chia sẻ khó khăn với người dân địa phương, hỗ trợ phát triển hạ tầng nông thôn, bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa và động viên lực lượng công an cơ sở hoàn thành nhiệm vụ. Hoạt động cũng hướng tới kỷ niệm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).