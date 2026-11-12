Viêm xoang biến chứng ổ mắt: Cảnh giác khi thị lực suy giảm

Khoảng 2 năm nay, thị lực của anh Nguyễn Văn H (48 tuổi) có dấu hiệu suy giảm dần. Nghĩ rằng nguyên nhân xuất phát từ công việc căng thẳng và tuổi tác, anh không đi thăm khám. Tuy nhiên, tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn, một bên mắt gần như mất hoàn toàn thị lực.

Khi đến bệnh viện kiểm tra, anh được chẩn đoán viêm xoang tái phát. Kết quả nội soi mũi xoang cho thấy có rất nhiều dịch mủ. Điều khiến bệnh nhân bất ngờ là trước đó anh từng mắc viêm xoang mạn tính và đã phải phẫu thuật nhiều năm trước.

Chia sẻ về tình trạng bệnh, người nhà bệnh nhân cho biết, do đặc thù công việc thường xuyên phải lái xe, anh nghĩ việc mắt nhìn mờ là hệ quả của làm việc nhiều, căng thẳng. Bệnh nhân không có biểu hiện ngạt mũi, đau nhức hay chảy nước mũi rõ rệt. Chỉ đến khi mắt mờ hẳn, kèm theo đau nửa đầu, anh mới đi khám.

Tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật. Sau điều trị, sức khỏe đã ổn định, thị lực phục hồi bình thường.

Viêm xoang có thể gây biến chứng nguy hiểm đến mắt

Theo Bác sĩ Nguyễn Thị Trang - Khoa Mũi xoang (Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương), bệnh viện thường xuyên tiếp nhận các trường hợp mắc viêm mũi xoang, trong đó không ít bệnh nhân đến khám khi tình trạng đã nặng. Đáng chú ý, nhiều người không nhận diện được các dấu hiệu bệnh do nhầm lẫn với những bệnh lý thông thường khác.

Viêm xoang không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống mà còn có thể gây suy giảm thị lực. Ảnh: HH

"Trước khi đến viện, các bệnh nhân đều đã xuất hiện triệu chứng nhưng không nhận ra hoặc nhầm lẫn với viêm mũi dị ứng, nhiễm trùng đường hô hấp trên như cảm cúm, thậm chí các bệnh lý liên quan đến răng. Biến chứng ổ mắt là một trong những biến chứng thường gặp của viêm mũi xoang. Nguyên nhân là giữa mắt và xoang được ngăn cách bởi một lớp xương rất mỏng, gọi là xương giấy, đồng thời hai khu vực này có sự liên hệ với nhau thông qua hệ thống mạch máu. Tình trạng viêm nhiễm từ các xoang có thể lan sang ổ mắt theo đường kế cận hoặc qua đường máu, gây viêm tắc các tĩnh mạch", bác sĩ Trang nói.

Không chỉ gây ảnh hưởng đến thị lực, viêm mũi xoang nếu không được điều trị kịp thời còn có thể dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng, đặc biệt là biến chứng nội sọ, đe dọa tính mạng người bệnh.

Nhận diện sớm triệu chứng, tránh tự ý điều trị

Bác sĩ Nguyễn Thị Trang cũng cho biết, thời tiết là một yếu tố nguy cơ làm gia tăng các bệnh lý viêm mũi xoang. Khi trời lạnh hoặc nhiệt độ thay đổi đột ngột, cơ thể khó thích ứng, hệ miễn dịch có thể suy giảm, tạo điều kiện cho virus, vi khuẩn, nấm xâm nhập và khởi phát bệnh. Bên cạnh đó, tình trạng ô nhiễm không khí, khói bụi và khói thuốc lá gia tăng cũng góp phần làm tăng tỷ lệ mắc viêm mũi xoang.

Viêm xoang cấp nếu được điều trị đúng cách có thể khỏi, nhưng các triệu chứng như ngạt mũi, khó thở, chảy dịch mũi, hắt hơi vẫn gây khó chịu và ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống. Nếu bệnh kéo dài, không được điều trị kịp thời, nguy cơ biến chứng càng đáng lo ngại.

Theo Bác sĩ Nguyễn Thị Trang, viêm mũi xoang có 4 dấu hiệu chính gồm: ngạt mũi, chảy dịch mũi, đau nhức vùng mặt và giảm hoặc mất khả năng ngửi. Trong các đợt viêm mũi xoang cấp, người bệnh có thể xuất hiện thêm những triệu chứng của hội chứng nhiễm trùng như sốt.

Người bệnh cần thăm khám sớm khi xuất hiện các dấu hiệu viêm mũi xoang, tránh tự ý mua thuốc điều trị. Ảnh: SKĐS

Khi mới xuất hiện triệu chứng, người bệnh có thể điều trị triệu chứng bằng cách rửa mũi với nước muối biển. Trong thời tiết lạnh, nên sử dụng nước muối ấm để rửa mũi. Tuy nhiên, nếu xuất hiện các dấu hiệu nặng hơn như sốt, đau nhức vùng mặt nhiều hoặc dịch mũi chuyển sang màu xanh, vàng, người bệnh cần đến cơ sở y tế thăm khám để được điều trị đúng và đủ phác đồ.

"Một trong những sai lầm phổ biến là người bệnh tự mua thuốc điều trị. Có trường hợp sử dụng kháng sinh không đúng loại, không đủ liều khiến bệnh không khỏi. Một số người bị ngạt mũi kéo dài lại tự ý sử dụng thuốc co mạch trong thời gian dài, khiến tình trạng bệnh trở nên nặng nề hơn", Bác sĩ Nga nói.

Để phòng bệnh, đặc biệt trong thời tiết lạnh và thời điểm giao mùa, bác sĩ khuyến cáo người dân cần giữ ấm vùng cổ họng, đeo khẩu trang khi ra đường hoặc đến nơi đông người, thường xuyên sát khuẩn tay và tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin, trong đó có vắc xin cúm, cần tiêm nhắc lại hằng năm.