Viêm màng não do não mô cầu: Dấu hiệu nhận biết và đường lây truyền
Bệnh do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra, hậu quả làm viêm màng bao quanh não và tủy sống. Nhận biết sớm các triệu chứng, nguồn lây và phương thức lây truyền giúp chủ động phòng bệnh và kịp thời điều trị.
Bệnh do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra, hậu quả làm viêm màng bao quanh não và tủy sống. Nhận biết sớm các triệu chứng, nguồn lây và phương thức lây truyền giúp chủ động phòng bệnh và kịp thời điều trị.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/viem-mang-nao-do-nao-mo-cau-dau-hieu-nhan-biet-va-duong-lay-truyen-post1396440.html