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Viêm màng não do não mô cầu: Dấu hiệu nhận biết và đường lây truyền

Bệnh do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra, hậu quả làm viêm màng bao quanh não và tủy sống. Nhận biết sớm các triệu chứng, nguồn lây và phương thức lây truyền giúp chủ động phòng bệnh và kịp thời điều trị.

Báo Tin Tức TTXVN
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Bệnh do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra, hậu quả làm viêm màng bao quanh não và tủy sống. Nhận biết sớm các triệu chứng, nguồn lây và phương thức lây truyền giúp chủ động phòng bệnh và kịp thời điều trị.

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/viem-mang-nao-do-nao-mo-cau-dau-hieu-nhan-biet-va-duong-lay-truyen-post1396440.html