Viêm màng não do não mô cầu: Dấu hiệu nhận biết và đường lây truyền

Số ca mắc cúm A đến khám và điều trị tại nhiều bệnh viện ở Hà Nội tăng nhanh từ những tuần gần đây, trong đó không ít trường hợp phải nhập viện vì biến chứng. Các bác sĩ cảnh báo, cúm có thể gây viêm phổi, suy hô hấp nặng, đặc biệt ở trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có bệnh nền.