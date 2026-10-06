Viêm da tiết bã thường gây ngứa, đỏ, bong vảy và nhiều gàu trên da đầu. Tình trạng viêm cùng thói quen gãi, cào da đầu có thể khiến tóc rụng nhiều hơn ở một số người.

1. Viêm da tiết bã có gây rụng tóc?

Viêm da tiết bã là bệnh da mạn tính, thường ảnh hưởng đến những vùng có nhiều tuyến bã nhờn như da đầu, mặt, vùng sau tai và một số vị trí khác. Bệnh có thể biểu hiện bằng các mảng da đỏ, bong vảy, nhờn và ngứa. Trên da đầu, biểu hiện thường gặp là nhiều gàu, ngứa và các mảng vảy bám trên da.

Nội dung 1. Viêm da tiết bã có gây rụng tóc? 2. Điều trị viêm da tiết bã như thế nào? 3. Khi nào cần dùng thuốc theo đơn? 4. Làm gì để hạn chế rụng tóc?

Cơ chế chính xác của viêm da tiết bã chưa được xác định hoàn toàn. Tuy nhiên, bệnh có liên quan đến hoạt động của tuyến bã nhờn, hệ vi sinh vật trên da, trong đó có nấm men Malassezia, cùng với phản ứng viêm của cơ thể.

Viêm da tiết bã thông thường không phá hủy nang tóc và không phải là nguyên nhân trực tiếp gây hói đầu vĩnh viễn. Tuy nhiên, khi da đầu bị viêm và ngứa nhiều, việc thường xuyên gãi hoặc cào có thể làm tổn thương bề mặt da, gây kích ứng và khiến tóc dễ gãy, rụng hơn.

Tình trạng viêm kéo dài cũng có thể ảnh hưởng đến môi trường của nang tóc, khiến tóc rụng tạm thời ở vùng da bị bệnh. Khi tình trạng viêm được kiểm soát và người bệnh hạn chế gãi, tóc thường có khả năng mọc trở lại.

Tuy nhiên, không nên cho rằng mọi trường hợp rụng tóc ở người bị viêm da tiết bã đều do bệnh này. Rụng tóc còn có thể liên quan đến di truyền, thay đổi nội tiết, bệnh tuyến giáp, thiếu hụt dinh dưỡng, stress, một số loại thuốc hoặc các bệnh lý da đầu khác.

Viêm da tiết bã có thể góp phần làm tăng tình trạng rụng tóc ở một số người. Ảnh Minh Hiếu

2. Điều trị viêm da tiết bã như thế nào?

Mục tiêu điều trị là kiểm soát tình trạng viêm, giảm ngứa, giảm bong vảy và hạn chế tái phát. Viêm da tiết bã có tính chất mạn tính nên bệnh có thể cải thiện rồi tái phát, đòi hỏi người bệnh duy trì việc chăm sóc da đầu phù hợp.

Với trường hợp nhẹ, dầu gội trị gàu chứa một số hoạt chất như ketoconazole, selenium sulfide, zinc pyrithione hoặc acid salicylic có thể được sử dụng tùy tình trạng. Mỗi hoạt chất có cơ chế tác động khác nhau, vì vậy nên lựa chọn sản phẩm phù hợp và sử dụng theo hướng dẫn trên nhãn hoặc tư vấn của bác sĩ, dược sĩ.

Khi sử dụng dầu gội điều trị, cần để sản phẩm tiếp xúc với da đầu trong khoảng thời gian phù hợp theo hướng dẫn thay vì xả ngay. Sau khi tình trạng được kiểm soát, một số người có thể cần tiếp tục sử dụng dầu gội điều trị với tần suất duy trì để hạn chế tái phát.

3. Khi nào cần dùng thuốc theo đơn?

Nếu triệu chứng nặng, tái phát thường xuyên hoặc không đáp ứng với dầu gội thông thường, người bệnh nên khám chuyên khoa da liễu.

Bác sĩ có thể chỉ định thuốc chống nấm bôi hoặc các thuốc kiểm soát viêm phù hợp. Corticosteroid dùng ngoài da đầu có thể được sử dụng trong một số trường hợp để kiểm soát viêm và ngứa trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, không nên tự ý mua và sử dụng kéo dài vì corticosteroid có thể gây tác dụng không mong muốn trên da khi dùng không đúng cách.

Trong một số trường hợp khó điều trị, bác sĩ có thể cân nhắc các phương pháp điều trị khác. Thuốc chống nấm đường uống chỉ được sử dụng ở những trường hợp phù hợp và cần có chỉ định của bác sĩ do thuốc có thể gây tác dụng phụ, tương tác với các thuốc khác và ảnh hưởng đến chức năng gan.

Người bệnh không nên tự kết hợp nhiều loại thuốc hoặc tăng liều với suy nghĩ điều trị mạnh sẽ giúp tóc mọc nhanh hơn.

4. Làm gì để hạn chế rụng tóc?

Khi bị viêm da tiết bã, người bệnh nên giữ da đầu sạch, gội đầu phù hợp với tình trạng da và tránh cào, gãi mạnh khi ngứa. Không nên tự bóc các mảng vảy bám trên da đầu vì có thể gây trầy xước và làm tình trạng viêm nặng hơn.

Bên cạnh đó, cần duy trì chế độ ăn đa dạng, cung cấp đủ protein, vitamin và khoáng chất; ngủ đủ giấc, kiểm soát stress và tránh hút thuốc. Những yếu tố này không điều trị trực tiếp viêm da tiết bã nhưng góp phần duy trì sức khỏe tổng thể và mái tóc.

Nếu tóc tiếp tục rụng nhiều dù tình trạng viêm da đầu đã được kiểm soát, xuất hiện các mảng rụng tóc rõ rệt, tóc thưa nhanh, da đầu có sẹo, đau, chảy dịch hoặc có những biểu hiện bất thường khác, người bệnh cần đi khám chuyên khoa da liễu.

Viêm da tiết bã có thể góp phần làm tăng tình trạng rụng tóc ở một số người, nhưng thường không đồng nghĩa với tổn thương nang tóc vĩnh viễn. Điều quan trọng là kiểm soát tốt tình trạng viêm, tránh gãi và tìm nguyên nhân khác nếu tình trạng rụng tóc kéo dài.