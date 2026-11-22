Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 47 Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-VPQH ngày 5-2-2026 của Văn phòng Quốc hội về Luật Lý lịch tư pháp. Cụ thể như sau:

1. Trường hợp người được cấp phiếu lý lịch tư pháp chỉ có một nơi thường trú duy nhất tại một tỉnh, thành phố kể từ khi đủ 14 tuổi trở lên thì việc tra cứu thông tin lý lịch tư pháp được thực hiện tại công an cấp tỉnh nơi người đó thường trú.

2. Trường hợp người được cấp phiếu lý lịch tư pháp đã cư trú ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kể từ khi đủ 14 tuổi trở lên thì việc tra cứu thông tin lý lịch tư pháp được thực hiện tại công an cấp tỉnh nơi tiếp nhận yêu cầu và Cục Hồ sơ nghiệp vụ Bộ Công an.

3. Trường hợp người được cấp phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài thì việc tra cứu thông tin lý lịch tư pháp được thực hiện tại công an cấp tỉnh nơi tiếp nhận yêu cầu và Cục Hồ sơ nghiệp vụ Bộ Công an.

4. Trường hợp không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú của người được cấp phiếu lý lịch tư pháp thì việc tra cứu thông tin lý lịch tư pháp được thực hiện tại Cục Hồ sơ nghiệp vụ Bộ Công an.

* Bạn đọc Trần Tùng ở xã Đường An, TP Hải Phòng, hỏi: Pháp luật quy định như thế nào về mức xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về phân phối vé xổ số?

Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 9 Nghị định số 389/2026/NĐ-CP ngày 14-10-2026 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số. Cụ thể như sau:

1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi bán vé xổ số không đúng mệnh giá quy định ghi trên tờ vé xổ số.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi bán vé xổ số cho các cá nhân thuộc đối tượng không đủ điều kiện tham gia dự thưởng xổ số theo quy định của pháp luật.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện phân phối vé xổ số không đúng phương thức được phép phân phối.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp thu được từ việc thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 3 điều này.