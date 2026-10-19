Thủ tướng lưu ý việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia tích hợp nhiều mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, với cơ chế điều phối, tổ chức thực hiện có sự thay đổi toàn diện, đòi hỏi sự quyết tâm rất cao, nỗ lực rất lớn của các bộ, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện.

Thủ tướng yêu cầu phải tổ chức thực hiện hiệu quả, thống nhất, liên tục; không để việc chuyển sang chương trình mới làm gián đoạn chính sách, nhiệm vụ và quyền lợi hợp pháp của người dân. Thủ tướng đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo, lãnh đạo các địa phương tập trung quán triệt và nghiêm túc triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 46/2026/QH16 của Quốc hội và nghị định của Chính phủ.

Việc tích hợp các Chương trình mục tiêu quốc gia phải tạo chuyển biến thực chất trong quản lý, giảm đầu mối, giảm thủ tục, khắc phục tình trạng phân tán, chồng chéo, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực; bảo đảm không làm thay đổi, thu hẹp mục tiêu, phạm vi, đối tượng thụ hưởng, quyền lợi và mức độ ưu tiên đã được Quốc hội quyết định; không làm gián đoạn nhiệm vụ, chính sách trong quá trình chuyển tiếp. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với nguồn lực, điều kiện thực thi và kiểm tra, giám sát; tăng quyền chủ động, sáng tạo của địa phương theo nguyên tắc địa phương quyết định, địa phương tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả cuối cùng.

Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan, chủ tịch UBND cấp tỉnh trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng, hiệu quả và kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao. Nhiệm vụ thuộc thẩm quyền cấp nào thì cấp đó chịu trách nhiệm, phải chủ động giải quyết; không chờ đợi, không đùn đẩy, né tránh, không để khoảng trống trong tổ chức thực hiện. UBND các tỉnh, thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân nguồn vốn ngân sách Trung ương của các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 được chuyển sang thực hiện năm 2026.

Trong năm 2026, lấy kết quả đầu ra, tiến độ thực hiện, tỷ lệ giải ngân, hiệu quả sử dụng vốn và mức độ cải thiện đời sống người dân làm căn cứ đánh giá chủ yếu, làm cơ sở chỉ đạo, điều hành, phân bổ vốn trong các năm tiếp theo (tuy nhiên cần lưu ý việc phân bổ nguồn vốn không cứng nhắc, không phụ thuộc hoàn toàn vào tiến độ giải ngân).