Việc tạm dừng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hằng tháng áp dụng đối với các trường hợp nào?

Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại khoản 1, Điều 9 Nghị định số 335/2026/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội. Cụ thể như sau:

a) Đối tượng không nhận chế độ, chính sách liên tục từ 3 tháng trở lên;

b) Đối tượng không chấp hành yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc xác định lại mức độ khuyết tật, xác định lại điều kiện hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hằng tháng hoặc thông tin khác phục vụ công tác quản lý đối tượng.

* Bạn đọc Lò Văn Muôn ở xã Co Mạ, tỉnh Sơn La, hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết điều kiện bình chọn người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số được quy định như thế nào?

Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 6 Nghị định số 307/2026/NĐ-CP quy định về lựa chọn, công nhận, chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và chính sách thăm hỏi, chúc mừng, tặng quà, động viên, gặp mặt, biểu dương, tôn vinh đối với một số tổ chức, cá nhân người dân tộc thiểu số. Cụ thể như sau:

1. Mỗi thôn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số hoặc thôn của xã, phường, đặc khu (sau đây gọi chung là xã) thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số được lựa chọn, công nhận 1 người có uy tín. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Trường hợp thôn thành lập mới do sắp xếp, sáp nhập các thôn từ ngày 26-5-2026, chủ tịch UBND cấp xã tùy theo tình hình thực tế, quyết định số lượng người có uy tín của thôn mới nhưng không vượt quá tổng số người có uy tín của các thôn trước khi sáp nhập.