Việc sửa đổi Hiến chương GHPGVN cần xuất phát từ thực tiễn, bảo đảm tính thống nhất trong toàn Giáo hội

Thượng tọa Thích Nguyên Thành, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên

Nói với Báo Giác Ngộ, Thượng tọa Thích Nguyên Thành cho biết: Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 là dịp quan trọng để GHPGVN rà soát tổ chức, hoàn thiện thể chế và đổi mới phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Trước hết, việc sửa đổi Hiến chương cần xuất phát từ thực tiễn, bảo đảm tính thống nhất trong toàn Giáo hội, đồng thời làm rõ chức năng, thẩm quyền và trách nhiệm của từng cấp, từng tổ chức. Các quy định phải cụ thể, khả thi, khắc phục tình trạng chồng chéo trong xử lý công việc, bảo đảm chủ trương của Giáo hội được triển khai thông suốt từ Trung ương đến địa phương.

Đối với công tác quản lý Tăng Ni, tự viện, cần chuyển mạnh từ quản lý hành chính đơn thuần sang quản trị có hệ thống, lấy việc chuẩn hóa hồ sơ, ứng dụng công nghệ số và nâng cao chất lượng tu học làm trọng tâm. Quản lý phải đi đôi với giáo dục Giới luật, bồi dưỡng đạo hạnh và năng lực phụng sự; bởi nền tảng của một Giáo hội vững mạnh trước hết là Tăng đoàn thanh tịnh, hòa hợp và có trách nhiệm.

Về tinh gọn các Ban, Viện, Thượng tọa cho rằng không chỉ giảm đầu mối, mà quan trọng hơn là phải xác định rõ chức năng, phân công đúng người, đúng việc, nâng cao trách nhiệm và hiệu quả thực thi. Mỗi tổ chức cần có nhiệm vụ cụ thể, có kiểm tra, đánh giá bằng kết quả công việc thực tế.

Mục tiêu của đổi mới tổ chức không phải để bộ máy gọn hơn về hình thức, mà để Giáo hội hoạt động thiết thực hơn, Tăng Ni, Phật tử được hỗ trợ tốt hơn và các Phật sự ngày càng đi vào chiều sâu.

Theo Thượng tọa Thích Nguyên Thành, 45 năm thành lập GHPGVN là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử, khẳng định giá trị của tinh thần thống nhất Phật giáo, đoàn kết Tăng Ni, Phật tử và đồng hành cùng dân tộc.

Sự kiện này không chỉ là dịp nhìn lại những thành tựu đã đạt được, mà quan trọng hơn là xác định trách nhiệm và hướng đi của Giáo hội trong chặng đường tiếp theo. Chủ đề “Phát triển cùng đất nước - Bước vào kỷ nguyên mới” cần được thể hiện bằng những định hướng cụ thể, gắn sự phát triển của Giáo hội với nhu cầu thực tiễn của xã hội.

Thượng tọa Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thái Nguyên kỳ vọng Giáo hội tiếp tục lấy Giới luật, đạo hạnh và sự hòa hợp của Tăng đoàn làm gốc; lấy chất lượng đào tạo Tăng Ni, hiệu quả quản trị và đổi mới phương thức hoằng pháp làm động lực; đồng thời phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò Phật giáo trong giáo dục đạo đức, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh.

Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng, Thượng tọa cho rằng Giáo hội cũng cần quan tâm đào tạo thế hệ Tăng Ni có kiến thức Phật học vững vàng, đạo hạnh nghiêm túc, năng lực quản lý và khả năng tiếp cận những vấn đề của thời đại. Đổi mới phải đi đôi với kế thừa, hiện đại hóa phương thức hoạt động nhưng không xa rời nền tảng giáo pháp và truyền thống Phật giáo VN.

Thượng tọa cũng bày tỏ sự kỳ vọng sau dấu mốc 45 năm, Giáo hội sẽ có những bước chuyển biến rõ nét về chất lượng hoạt động, năng lực tổ chức và trách nhiệm phụng sự. Giá trị của một Giáo hội phát triển không chỉ nằm ở quy mô tổ chức, mà còn ở sự trang nghiêm của Tăng đoàn, niềm tin của nhân dân và những đóng góp thiết thực cho đất nước.

"Đó cũng chính là cách để Phật giáo VN tiếp tục phát huy truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc, góp phần xây dựng đất nước hòa bình, thịnh vượng và nhân văn trong kỷ nguyên mới.", Thượng tọa nhấn mạnh.