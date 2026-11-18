Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)

Kết luận cuộc làm việc, nhấn mạnh yêu cầu xây dựng Quân đội tinh, gọn nhưng thật sự mạnh, hiện đại, Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý, quá trình rà soát, sắp xếp phải gắn chặt với điều chỉnh lực lượng, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của Quân đội.

Việc sắp xếp cần có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên quân số, nguồn lực cho các đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức sau sắp xếp phải phù hợp chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm rõ người, rõ việc, vận hành thông suốt và có khả năng thực thi trong thực tiễn; quan tâm nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng khoa học, đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ và chế tạo, sản xuất vũ khí, trang bị kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và hiện đại hóa Quân đội...

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Bộ Tổng Tham mưu chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Chính trị và các cơ quan chức năng tiếp thu đầy đủ ý kiến tại cuộc làm việc, tiếp tục rà soát, hoàn thiện đề án, nhất là đánh giá kỹ tác động, tính toán đầy đủ các điều kiện, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả lâu dài.