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Khi ông Jensen Huang bất ngờ từ chức Giám đốc điều hành Nvidia trong tuần qua, các lãnh đạo ngành xa xỉ trên khắp thế giới hẳn đã cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Ông Huang, người luôn diện một chiếc áo khoác da Tom Ford, là đồng sáng lập và gương mặt đại diện của công ty có những con chip đang vận hành làn sóng AI, yếu tố đẩy thị trường chứng khoán Mỹ lên mức cao chóng mặt. Theo Bloomberg, kể từ khi ChatGPT ra mắt vào tháng 11/2022, chỉ số S&P 500 đã tăng thêm gần 32.000 tỷ USD giá trị vốn hóa, trong đó hơn một nửa đến từ 10 công ty liên quan đến AI.

Đà tăng này tạo ra một làn sóng tài sản mới và nuôi dưỡng mức chi tiêu giúp Mỹ trở thành thị trường có sức chống chịu tốt nhất và quan trọng nhất giữa bối cảnh ngành xa xỉ toàn cầu chững lại. Năm 2026, Mỹ dẫn đầu tăng trưởng của các tập đoàn như LVMH, Prada, Kering và Zegna. Theo Bain & Company, gần 50% chi tiêu xa xỉ tại Mỹ đến từ chưa đến 5% người tiêu dùng, những người có phần lớn tài sản đến từ các tài sản như cổ phiếu.

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Việc ông Huang đột ngột rời Nvidia sau khi lộ ra nhiều mối quan hệ ngoài hôn nhân, trong đó có một người bị nghi là gián điệp Trung Quốc, khiến hệ sinh thái đó đứng trước rủi ro.

Ông điều hành Nvidia hơn 30 năm, dẫn dắt công ty vượt qua nhiều thách thức, trực tiếp giám sát hoạt động (đầu năm nay ông cho biết có khoảng 60 người báo cáo trực tiếp) và định hình hãng chip này thành gã khổng lồ có vai trò then chốt đối với cả hệ thống như hiện nay.

Trong cơn sốt "vàng công nghệ" thời hiện đại, Nvidia là công ty quan trọng hàng đầu. Có thời điểm, hãng này là công ty giá trị nhất thế giới và là công ty đầu tiên vượt mốc vốn hóa 5.000 tỷ USD hồi tháng 10 năm ngoái. Sau khi ông Huang từ chức, giá cổ phiếu của hãng lao dốc, kéo dài chuỗi sáu tuần giảm điểm đã xóa khoảng 1.600 tỷ USD giá trị công ty.

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Tuy nhiên, tầm quan trọng của Nvidia đối với nền kinh tế AI sâu hơn nhiều so với giá cổ phiếu. Công ty đã trở thành trụ cột chống đỡ chi tiêu liên quan đến AI của toàn ngành. Hãng thường được gọi là “ngân hàng trung ương” của AI nhờ vai trò tài trợ cho các bên khác, cũng như đầu tư xây dựng các trung tâm dữ liệu giúp nền kinh tế Mỹ vận hành trơn tru.

Trong số các thương vụ, năm ngoái hãng đồng ý đầu tư tới 100 tỷ USD vào OpenAI. Hồi tháng 8, hãng tiếp tục tăng cược, bảo lãnh tới 105 tỷ USD để giúp công ty AI này thuê một trung tâm dữ liệu khổng lồ tại Ohio. Nvidia cũng rót tiền vào các startup AI, với các khoản đầu tư cổ phần trị giá 99 tỷ USD tính đến tháng 7.

Thời hậu Huang, Nvidia sẽ đối mặt nhiều thách thức đáng kể. Cựu Giám đốc điều hành đã định hình văn hóa công ty hơn ba thập kỷ và chưa có kế hoạch kế nhiệm nào. Thiếu ông, công ty bước vào vùng đất chưa từng có tiền lệ. Hôm thứ Năm, Nvidia thông báo bổ nhiệm bà Colette Kress, Phó chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc tài chính, làm quyền Giám đốc điều hành trong thời gian hội đồng quản trị tìm người thay thế lâu dài.

Điều còn mơ hồ hơn là việc ông Huang ra đi sẽ ảnh hưởng thế nào đến mức độ sẵn sàng bơm tiền cho các bên còn lại của Nvidia. Theo Financial Times, ông Huang đích thân tham gia nhiều khoản đầu tư của công ty.

“Chúng tôi băn khoăn không biết điều gì sẽ xảy ra với hàng loạt khoản đầu tư của công ty trong lĩnh vực này, cùng các cam kết hỗ trợ và bảo đảm giá trị còn lại”, nhà phân tích Stacy Rasgon của Bernstein viết trong báo cáo gửi khách hàng.

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Hiện tại, giới đầu tư dường như đón nhận sự bất định này khá bình tĩnh, tin rằng thương vụ AI sẽ lớn và mạnh hơn chỉ một công ty, bất chấp mạng lưới ràng buộc chằng chịt. Cổ phiếu Nvidia đóng cửa giảm 4,3% hôm thứ Năm, thu hồi một phần mức thua lỗ sau khi lao dốc gần 12%, trong khi một số hãng chip khác tăng điểm do kỳ vọng có thể hưởng lợi từ rắc rối của Nvidia. Tuần tới cũng sẽ diễn ra đợt IPO của Anthropic, một công ty AI, và đây sẽ là phép thử cho sự lạc quan của giới đầu tư trên thị trường.

Triển vọng kinh tế vẫn còn mong manh, trong bối cảnh thị trường chứng khoán Mỹ hiện tập trung cao vào AI và những câu hỏi còn bỏ ngỏ về việc liệu công nghệ này có sinh lời tương xứng với các khoản đầu tư khổng lồ mà nó thu hút hay không.

Các áp lực khác cũng đang đè nặng, trong đó có làn sóng quy định mới về AI và trung tâm dữ liệu tại Mỹ sau cuộc bầu cử giữa kỳ gần đây, nơi AI đóng vai trò quan trọng. Các thị trường châu Âu, ít chịu tác động từ AI hơn, giảm điểm vào sáng thứ Sáu giữa dư chấn từ việc ông Huang từ chức.

Tâm lý thị trường có thể đổi chiều rất nhanh, và các lãnh đạo ngành xa xỉ sẽ theo dõi sát sao.