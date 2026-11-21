Ngày 18/11, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - Mã: NVL) thông báo điều chỉnh thời gian chuyển nhượng quyền mua, đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Theo lịch mới, thời hạn chuyển nhượng quyền mua được kéo dài đến ngày 23/12, thay vì 23/11 như thông báo trước đó. Thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu được lùi từ ngày 26/11 sang ngày 28/12. Đây là lần thứ hai Novaland điều chỉnh lịch thực hiện quyền mua.

Theo kế hoạch ban đầu, cổ đông có thể chuyển nhượng quyền mua đến ngày 26/10 và đăng ký, nộp tiền mua cổ phiếu đến ngày 29/10. Sau đó, doanh nghiệp lần lượt gia hạn các mốc này đến ngày 23/11 và 26/11 trước khi tiếp tục điều chỉnh vào ngày 18/11.

Trước đó, ngày 17/11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Novaland đến hết ngày 11/1/2027.

Trong đợt phát hành, Novaland dự kiến chào bán 800,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 3:1, tức cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu được quyền mua thêm một cổ phiếu mới. Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu phân phối hết lượng đăng ký, doanh nghiệp có thể thu về gần 8.007 tỷ đồng.

Theo phương án sử dụng vốn được HĐQT thông qua và điều chỉnh vào tháng 8/2026, toàn bộ số tiền thu được dự kiến dùng để thanh toán nợ, nghĩa vụ tài chính và các khoản phải trả quá hạn của tập đoàn cùng hai công ty con là Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Nova Saigon Royal và Công ty TNHH No Va Thảo Điền.

Cụ thể, khoảng 5.953 tỷ đồng được dành để thanh toán một phần hoặc toàn bộ nợ gốc của 13 mã trái phiếu do Novaland phát hành. Phần còn lại, khoảng 2.054 tỷ đồng, dự kiến được góp vào hai công ty con, gồm hơn 916 tỷ đồng cho Nova Saigon Royal và hơn 1.137 tỷ đồng cho No Va Thảo Điền, để các đơn vị này thực hiện nghĩa vụ nợ và thanh toán các khoản phải trả quá hạn.

Thời gian sử dụng vốn dự kiến từ quý IV/2026 đến quý I/2027, phụ thuộc vào kết quả đợt chào bán. Như vậy, số tiền thực tế có thể đưa vào kế hoạch thanh toán sẽ phụ thuộc vào lượng cổ phiếu được cổ đông đăng ký mua và phân phối thành công.

Dư nợ vay hơn 72.400 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh vẫn âm

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, tại ngày 30/9, tổng dư nợ vay của Novaland đạt khoảng 72.413 tỷ đồng, gồm 29.750 tỷ đồng vay ngắn hạn và 42.663 tỷ đồng vay dài hạn.

Trong cơ cấu này, dư nợ trái phiếu khoảng 22.069 tỷ đồng, vay ngân hàng hơn 32.888 tỷ đồng; phần còn lại chủ yếu là các khoản vay từ bên thứ ba và hợp tác đầu tư.

Đáng chú ý, tại thời điểm cuối quý III, một số khoản vay và trái phiếu đã đáo hạn nhưng chưa được thanh toán, với tổng dư nợ gốc 14.975 tỷ đồng. Ngoài ra, Novaland còn 5.241 tỷ đồng lãi vay quá hạn. Doanh nghiệp cho biết đang đàm phán với các chủ nợ và trái chủ để gia hạn hoặc xử lý tài sản bảo đảm, đồng thời đã được chấp thuận gia hạn một phần nghĩa vụ gốc với số tiền 2.884 tỷ đồng.

Nguồn: BCTC hợp nhất quý III/2026 của doanh nghiệp.

Trong 9 tháng đầu năm, Novaland vay mới tổng cộng 8.647 tỷ đồng và chi trả nợ gốc 8.888 tỷ đồng. Chi phí đi vay thực trả trong cùng kỳ lên tới 3.740 tỷ đồng.

Ở phía tài sản, tổng tiền và tiền gửi của doanh nghiệp tại ngày 30/9 đạt khoảng 4.005 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền là gần 3.752 tỷ đồng, còn lại khoảng 253 tỷ đồng là tiền gửi có kỳ hạn ngắn hạn. Trong đó, khoảng 1.476 tỷ đồng trong khoản tiền và tương đương tiền đang được ngân hàng cho vay quản lý theo mục đích sử dụng tại từng dự án.

Ngoài ra, Novaland ghi nhận các khoản cho vay có tổng giá trị gốc khoảng 19.305 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản ngắn hạn. Cụ thể, khoản cho vay ngắn hạn đạt gần 16.399 tỷ đồng, trong khi cho vay dài hạn khoảng 2.906 tỷ đồng.

Về dòng tiền, lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Novaland âm hơn 5.364 tỷ đồng, thu hẹp so với mức âm hơn 9.081 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Riêng quý III, dòng tiền từ hoạt động này âm khoảng 1.752 tỷ đồng.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, một số khoản vay của tập đoàn được bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản tại các dự án bất động sản và cổ phần tại công ty con. Doanh nghiệp cho biết vẫn đang tiếp tục đàm phán với các bên cho vay để gia hạn thời gian thanh toán gốc và lãi đối với một số khoản vay.

Kết quả kinh doanh chuyển từ lỗ sang lãi

Trong khi áp lực nợ và dòng tiền vẫn còn, kết quả kinh doanh của Novaland đã có sự cải thiện trong 9 tháng đầu năm. Riêng quý III/2026, doanh thu thuần đạt 5.120 tỷ đồng, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.102 tỷ đồng, đảo chiều so với khoản lỗ 1.153 tỷ đồng cùng kỳ.

Giải trình từ phía doanh nghiệp, lợi nhuận cải thiện chủ yếu nhờ tăng lợi nhuận từ hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bất động sản tại các dự án Victoria Village, Aqua City, Sunrise Riverside, cùng đóng góp từ hoạt động hợp tác đầu tư và biến động tỷ giá.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của Novaland đạt hơn 10.216 tỷ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 2.874 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ hơn 1.820 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 2.989 tỷ đồng, so với mức lỗ khoảng 1.482 tỷ đồng cùng kỳ.

Năm 2026, Novaland đặt mục tiêu doanh thu thuần 22.715 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.852 tỷ đồng. Sau ba quý, doanh nghiệp đã thực hiện khoảng 45% kế hoạch doanh thu và vượt 55% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Nguồn: La Giang tổng hợp.

Nguồn: La Giang tổng hợp.

Kế hoạch doanh thu dự án hơn 516.000 tỷ đồng đến năm 2030

Tại buổi gặp mặt nhà đầu tư ngày 7/11, Novaland cũng cập nhật kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và tiến độ bàn giao tại các dự án trong giai đoạn 2026 - 2030.

Theo bà Nguyễn Thị Xuân Hân, Trưởng phòng Quan hệ Nhà đầu tư Novaland, tổng doanh thu dự án trong giai đoạn này dự kiến đạt 516.829 tỷ đồng, với lợi nhuận dự án khoảng 188.313 tỷ đồng. Kế hoạch được xây dựng trên danh mục bốn cụm dự án gồm khu trung tâm TP HCM, Aqua City, NovaWorld Ho Tram và NovaWorld Phan Thiet.

Doanh thu dự án dự kiến tăng từ khoảng 12.300 tỷ đồng năm 2026 lên 49.700 tỷ đồng năm 2027, hơn 118.600 tỷ đồng năm 2028 và đạt đỉnh hơn 205.000 tỷ đồng năm 2029, trước khi giảm còn khoảng 130.900 tỷ đồng vào năm 2030. Đây là kế hoạch doanh thu từ danh mục dự án, không phải mục tiêu doanh thu hợp nhất của tập đoàn.

Về tiến độ bàn giao, tổng quy mô bốn cụm dự án trên là hơn 43.000 sản phẩm. Đến cuối tháng 9/2026, Novaland đã bàn giao lũy kế 7.818 sản phẩm và dự kiến bàn giao thêm 331 sản phẩm trong quý IV. Từ năm 2027, số lượng bàn giao dự kiến vượt 4.000 sản phẩm, tăng lên khoảng 8.000 sản phẩm năm 2028 và hơn 12.500 sản phẩm năm 2029.

Như vậy, bên cạnh nguồn vốn huy động từ cổ đông, tiến độ bán hàng và bàn giao tại các dự án cũng là yếu tố quan trọng đối với kế hoạch cải thiện dòng tiền của Novaland trong những năm tới.

Bà Nguyễn Thị Xuân Hân, Trưởng phòng Quan hệ Nhà đầu tư Novaland cập nhật tình hình kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 và kế hoạch 2026 - 2030. (Ảnh: NVL).

Đợt huy động vốn có ý nghĩa quan trọng với kế hoạch tái cơ cấu nợ

Đợt chào bán gần 801 triệu cổ phiếu có ý nghĩa đáng kể đối với kế hoạch thu xếp nguồn tiền thanh toán nợ của Novaland trong ngắn hạn. Nếu phân phối hết, khoảng 8.007 tỷ đồng thu về sẽ được sử dụng chủ yếu để trả nợ gốc trái phiếu tại công ty mẹ và bổ sung vốn cho hai công ty con thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Tuy nhiên, quy mô huy động này vẫn nhỏ hơn đáng kể so với tổng dư nợ vay hơn 72.400 tỷ đồng của tập đoàn. Trong khi đó, dòng tiền kinh doanh 9 tháng tiếp tục âm và doanh nghiệp vẫn còn các khoản nợ gốc, lãi vay quá hạn chưa được thanh toán.

Vì vậy, đợt phát hành không đồng nghĩa Novaland có thể giải quyết toàn bộ áp lực tài chính. Kết quả thực hiện quyền mua của cổ đông sẽ quyết định lượng vốn thực tế thu được để thanh toán nợ trước mắt; về dài hạn, khả năng cải thiện tài chính còn phụ thuộc vào tiến độ tái cơ cấu các khoản vay, thu hồi các khoản phải thu, hoạt động bán hàng và bàn giao sản phẩm tại các dự án.