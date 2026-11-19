Hợp đồng ngắn hạn, cơ hội tích luỹ dài lâu

Chương trình đưa NLĐ đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc được triển khai theo Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 27/4/2022 của Chính phủ, trên cơ sở hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Khác với hình thức tuyển dụng thông qua doanh nghiệp dịch vụ, chương trình được thực hiện theo các thoả thuận hợp tác trực tiếp giữa chính quyền địa phương 2 nước, giúp hạn chế chi phí trung gian và tăng tính minh bạch trong tuyển chọn.

Theo Bộ Nội vụ, sau gần 5 năm triển khai, có 16 tỉnh, thành phố của Việt Nam ký kết thoả thuận với các địa phương Hàn Quốc, đưa gần 18 ngàn lượt người sang làm việc thời vụ. Lao động chủ yếu từ 3-8 tháng trong lĩnh vực nông nghiệp và ngư nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Toản, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau, thông tin về các chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Tại Cà Mau, chương trình thu hút sự quan tâm của nhiều lao động nông thôn, nhất là những người có kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp, mong muốn tìm việc làm với thu nhập tốt nhưng không phải xa gia đình quá lâu. Từ đầu năm đến nay, tỉnh đưa 794 lao động sang Hàn Quốc làm việc thời vụ theo 9 thoả thuận hợp tác còn hiệu lực. Trong số này, có 79 lao động được tái nhập cảnh lần thứ hai, thứ ba, cho thấy sức hút của chương trình đối với những lao động từng tham gia.

Ông Đỗ Văn Lực, ở ấp Ngọc Huờn, xã Cái Nước, chia sẻ: “Hai đứa con của tôi đi theo hợp đồng ngắn hạn cũng được hơn 6 tháng rồi, cỡ 2 tháng nữa là về. Một hai bữa là điện về nhà một lần, tụi nó nói trừ các khoản chi phí nhà ở, sinh hoạt, ăn uống thì mỗi tháng cũng dư được hơn 20 triệu đồng/người. Sau chuyến này mà có tuyển nữa, thì tụi nó cũng xin đi tiếp”.

Người dân tìm hiểu thông tin về các chương trình việc làm.

Chương trình tạo cơ hội cho cả lao động phổ thông, người chưa qua đào tạo nghề và lao động lớn tuổi có kinh nghiệm làm nông nghiệp. Với thời gian làm việc theo mùa vụ, người tham gia có điều kiện tích luỹ một khoản vốn để trang trải chi phí gia đình, đầu tư sản xuất khi trở về.

Bảo đảm quyền lợi người lao động

Để chương trình triển khai đúng quy định, tại Cà Mau, Sở Nội vụ giữ vai trò tham mưu, phối hợp thực hiện các thoả thuận hợp tác; thông báo nhu cầu tuyển dụng, hướng dẫn quy trình và phối hợp với các cơ quan, địa phương trong tuyển chọn, quản lý lao động. Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tiếp nhận, tổng hợp hồ sơ đăng ký, phối hợp thực hiện các thủ tục cần thiết trước khi người lao động xuất cảnh.

Theo quy trình, người có nhu cầu đăng ký tại UBND xã, phường nơi cư trú. Hồ sơ được tiếp nhận, tổng hợp và chuyển đến Tổ xét duyệt. Sau đó, các ứng viên được phối hợp phỏng vấn, tuyển chọn với phía Hàn Quốc. Người trúng tuyển tham gia định hướng, đào tạo ngoại ngữ, khám sức khoẻ hoàn thiện thủ tục xuất cảnh.

Ông Nguyễn Văn Toản, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau, cho biết: “Nhà nước có nhiều chính sách hỗ trợ NLĐ. Do chương trình được thực hiện theo hình thức hợp tác giữa các địa phương, không có đơn vị trung gian tham gia tuyển chọn, vì vậy NLĐ không phải nộp phí dịch vụ cho doanh nghiệp môi giới, mà chỉ cần chi trả các khoản chi phí cá nhân theo quy định như hộ chiếu, lý lịch tư pháp, dịch thuật, thị thực, khám sức khoẻ, vé máy bay và bảo hiểm”.

Nhiều lao động quan tâm cơ hội làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Bà Trần Yến Hoà, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh: “Đây là một trong những giải pháp quan trọng để giải quyết việc làm, giúp NLĐ có thu nhập ổn định; đồng thời tạo cơ hội nâng cao trình độ ngoại ngữ, tay nghề và tác phong công nghiệp. Qua đó, phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng, đáp ứng yêu cầu ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong tình hình mới”.

Theo bà Trần Yến Hoà, chương trình này đã góp phần tích cực trong thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững, tăng nguồn thu ngoại tệ, tăng cường hợp tác trong thời kỳ hội nhập.

Những hợp đồng lao động thời vụ tại Hàn Quốc mở thêm lựa chọn việc làm cho người dân Cà Mau. Để những cơ hội này phát triển thành hiệu quả cụ thể, công tác tuyển chọn, hướng dẫn và quản lý cần được thực hiện chặt chẽ; thông tin về điều kiện làm việc, thu nhập, chi phí và quyền lợi phải được công khai, minh bạch. Khi được trang bị đủ kiến thức và chuẩn bị kỹ trước khi xuất cảnh, NLĐ chủ động hơn trong quá trình làm việc, tích luỹ nguồn vốn và kinh nghiệm để xây dựng cuộc sống ổn định sau khi trở về./.