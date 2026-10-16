Việc làm thiết thực từ mô hình 'Kết nối công nghệ học đường'

Phòng KTNV-NT trao tặng hơn 40 thiết bị công nghệ thông tin cho Trường TH Quế Sơn.

Đưa chuyên môn đến gần hơn với cộng đồng

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang được đẩy mạnh trên nhiều lĩnh vực, giáo dục cũng đứng trước yêu cầu ngày càng cao về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy và học tập. Để đáp ứng yêu cầu đó, bên cạnh đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất và hệ thống thiết bị công nghệ đóng vai trò quan trọng, nhất là máy tính, mạng Internet và các thiết bị kết nối phục vụ hoạt động dạy, học. Tuy nhiên, tại một số cơ sở giáo dục, việc bảo đảm hệ thống công nghệ thông tin hoạt động ổn định vẫn còn gặp những khó khăn nhất định. Thiết bị hư hỏng, đường truyền mạng chưa thông suốt hay thiếu các phụ kiện kết nối có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình tổ chức dạy học, đặc biệt đối với môn Tin học và những hoạt động cần khai thác tài nguyên số.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế đó, Phòng KTNV-NT đã triển khai mô hình dân vận khéo “Kết nối công nghệ học đường” tại Trường Tiểu học Quế Sơn. Trong khuôn khổ chương trình, đơn vị đã trao tặng hơn 40 thiết bị công nghệ thông tin (tổng trị giá hơn 10 triệu đồng), gồm thiết bị chuyển mạch mạng (switch), bàn phím, chuột máy tính, bộ phát wi-fi cùng các thiết bị liên quan. Dù giá trị vật chất không lớn, những trang thiết bị này có ý nghĩa thiết thực, góp phần bổ sung điều kiện phục vụ giảng dạy môn Tin học, nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng hệ thống máy tính tại nhà trường. Điểm đáng ghi nhận của mô hình không chỉ nằm ở việc trao tặng thiết bị mà còn ở sự trực tiếp tham gia của cán bộ, chiến sĩ trong kiểm tra, sửa chữa và xử lý các vấn đề kỹ thuật. Qua đó, đơn vị đã hỗ trợ khắc phục sự cố cho hơn 20 máy tính, đồng thời kiểm tra, xử lý và kết nối các thiết bị phục vụ đấu nối mạng Internet tại 3 phân hiệu của Trường Tiểu học Quế Sơn.

Trang bị kỹ năng số, vun đắp niềm tin

Cùng với hỗ trợ về cơ sở vật chất, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) còn hướng dẫn học sinh sử dụng công nghệ, khai thác Internet phục vụ học tập và nâng cao ý thức bảo vệ thông tin cá nhân trên môi trường mạng. Đây là nội dung có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh trẻ em ngày càng tiếp cận sớm với thiết bị số, trong khi những nguy cơ mất an toàn thông tin, lừa đảo và nội dung độc hại trên không gian mạng luôn tiềm ẩn. Việc hướng dẫn các em nhận biết cách sử dụng Internet an toàn, có trách nhiệm không chỉ góp phần nâng cao kỹ năng số mà còn giúp hình thành ý thức tự bảo vệ mình trong quá trình học tập, tìm kiếm thông tin trực tuyến.

Thượng tá Dương Mạnh Cường - Phó Trưởng phòng KTNV-NT cho biết, mô hình “Kết nối công nghệ học đường” là hoạt động nhằm phát huy năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và ý thức vì cộng đồng của CBCS. Thông qua việc hỗ trợ trang thiết bị, sửa chữa máy tính, khắc phục sự cố kỹ thuật và hướng dẫn học sinh sử dụng Internet an toàn, đơn vị mong muốn góp phần cải thiện điều kiện dạy và học, tạo môi trường thuận lợi để giáo viên, học sinh ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả hơn. Theo Thượng tá Dương Mạnh Cường, mô hình không đơn thuần là hoạt động hỗ trợ cơ sở vật chất mà còn là cách cụ thể hóa phong trào thi đua “Ba nhất” trong Công an nhân dân, nhất là tinh thần “Gần dân nhất”. Khi CBCS chủ động nắm bắt nhu cầu, trực tiếp giải quyết những khó khăn của cơ sở bằng chính kiến thức và sở trường của mình, công tác dân vận sẽ trở nên gần gũi, thiết thực, tạo được sự đồng cảm và gắn kết với nhân dân.

Thay mặt Ban Giám hiệu, tập thể giáo viên và học sinh, cô Hồ Thị Ngọc Hoa - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quế Sơn bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn trước sự quan tâm, hỗ trợ của Phòng KTNV-NT. Theo lãnh đạo nhà trường, việc được bổ sung thiết bị công nghệ thông tin, hỗ trợ sửa chữa máy tính và xử lý các vấn đề về mạng Internet đã góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập. Đặc biệt, những hướng dẫn về sử dụng công nghệ và bảo vệ thông tin cá nhân giúp học sinh có thêm kiến thức, kỹ năng cần thiết để tiếp cận môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

Để bày tỏ tình cảm và sự tri ân, Trường Tiểu học Quế Sơn đã gửi thư cảm ơn đến tập thể lãnh đạo, CBCS Phòng KTNV-NT. Trong đó, lá thư viết tay của em Trần Anh Thư, học sinh lớp 5/1, để lại nhiều xúc động bởi những lời lẽ hồn nhiên, chân thành. Em bày tỏ niềm vui khi được các cô, chú Công an đến trường sửa chữa máy tính, hướng dẫn sử dụng công nghệ và bảo vệ thông tin cá nhân trên Internet; đồng thời gửi lời cảm ơn về những thiết bị được trao tặng và kiến thức bổ ích đã được chia sẻ. Những dòng thư giản dị ấy là sự ghi nhận đáng quý đối với nỗ lực của CBCS. Bởi hiệu quả của công tác dân vận không chỉ được đo bằng giá trị vật chất hay số lượng công việc hoàn thành, mà còn thể hiện qua niềm vui của người thụ hưởng, sự tin tưởng của nhân dân và những tình cảm chân thành được vun đắp từ những việc làm cụ thể.