Việc làm nhỏ, ý nghĩa lớn của tuổi trẻ công an xã trong tháng 10 lịch sử

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Chương Dương thăm hỏi gia đình chị Nguyễn Thị Quy và tặng thùng rác, dọn vệ sinh tại Cụm di tích Quốc gia Đền, Bến Chương Dương.

Căn nhà nhỏ tại thôn Tự Nhiên 2 ngày này có phần rộn rã hơn thường lệ. Trên chiếc chiếu cói trải giữa nhà, những cán bộ, chiến sĩ Công an xã Chương Dương (Hà Nội) ngồi quây quần bên gia đình chị Nguyễn Thị Quy. Cuộc trò chuyện diễn ra gần gũi như những người thân lâu ngày ghé thăm.

Chị Quy là con của một bệnh binh từng mang trong mình nỗi đau chất độc da cam. Hậu quả của chiến tranh lùi xa hàng chục năm nhưng vẫn hiện hữu trong ngôi nhà này, khiến sức khỏe chị nhiều năm nay suy giảm, hoàn cảnh kinh tế gia đình đối mặt với không ít eo hèo. Món quà trao tay hôm nay không chỉ là vật chất, mà còn là sự túc trực, ngó ngàng thường xuyên của lực lượng chức năng bám nắm địa bàn.

Kể từ khi lực lượng chính quy được điều động về cắm chốt tại cơ sở, Chi đoàn Thanh niên và Chi hội Phụ nữ đơn vị hiểu rằng công tác dân vận không nằm trên những trang giấy. Nó bắt đầu từ việc nắm rõ từng hộ khó khăn, từng người yếu thế để kịp thời động viên. Ngồi trò chuyện cùng đồng chí công an xã, trong không khí tình cảm, những nếp nhăn trên trán người nhà chị Quy như giãn ra.

Chút quà nhỏ được trao đi, đổi lại là sự tin tưởng, an tâm của người dân gửi gắm vào những người bảo vệ bình yên xóm ngõ. Trực tiếp nghe gia đình chia sẻ những nhọc nhằn, mỗi cán bộ trẻ tự thu nhận cho mình một bài học sâu sắc về sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ đi trước.

Rời thôn Tự Nhiên 2, điểm đến tiếp theo của tổ công tác là Di tích lịch sử Quốc gia Đền và Bến Chương Dương, thuộc xã Chương Dương, thành phố Hà Nội. Không chỉ là địa điểm sinh hoạt tín ngưỡng của người dân địa phương, nơi đây còn gắn liền với chiến thắng Chương Dương Độ năm 1285, ghi dấu hào khí Đông A và chiến công hiển hách của quân dân nhà Trần trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên – Mông. Chiến công ấy đã đi vào lịch sử qua câu thơ nổi tiếng của Trần Quang Khải: “Chương Dương cướp giáo giặc, Hàm Tử bắt quân thù".

Dưới bóng cây cổ thụ tĩnh mịch, sau lễ dâng hương thành kính trước các bậc tiền nhân, kíp trực nhanh chóng bắt tay vào công việc. Tiếng chổi tre xào xạc quét dọc khoảng sân gạch đỏ.

Những chiếc lá rụng, cành khô được dọn dẹp sạch sẽ. Đợt này, đơn vị tự trích kinh phí mang theo hàng loạt chiếc thùng rác màu xanh loại lớn, bố trí dọc các lối đi quanh khuôn viên đền thờ. Trên thân thùng dán dòng chữ nhắc nhở du khách và người dân địa phương giữ gìn vệ sinh chung. Đây là phần việc cụ thể hóa mô hình "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp" mà đơn vị đang duy trì thường xuyên.

Toàn bộ những hoạt động này nằm trong chuỗi sinh hoạt chính trị hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10) và 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10). Thay vì tổ chức những buổi tọa đàm tập trung, tổ chức Đoàn và Hội của đơn vị chọn cách đi xuống tận nơi, làm những việc cụ thể. Việc quét dọn một khoảng sân đền hay tặng suất quà cho người ốm đau tuy nhỏ bé, nhưng lại là cách trực quan nhất để rèn giũa tinh thần "Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất".

Tháng Mười ở Hà Nội là những ngày thu đầy nắng. Hình ảnh người nữ Công an ân cần hỏi han gia đình người bệnh binh, hay nam chiến sĩ trẻ mồ hôi ướt đẫm lưng áo vung chổi dọn dẹp khuôn viên di tích để lại ấn tượng bình dị mà sâu sắc.

Họ đang làm nhiệm vụ giữ gìn sự bình yên không chỉ bằng các biện pháp tuần tra kiểm soát, mà bằng chính sự gắn kết máu thịt với nhân dân và trách nhiệm với bề dày văn hóa của vùng đất mình đang đóng quân...