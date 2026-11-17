Ban CHQS xã Chiềng Sại nhận nuôi em Đinh Minh Khang.

Cháu Đinh Minh Khang, sinh ngày 9/6/2020, hiện là học sinh lớp 1, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sại. Bố mẹ cháu không may qua đời do tai nạn giao thông khi cháu còn nhỏ. Hiện cháu sống cùng ông nội là ông Đinh Văn Ngân tại bản Quế Sơn, xã Chiềng Sại. Tuổi cao, kinh tế còn nhiều khó khăn, ông Ngân rất vất vả trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo đảm việc học tập cho cháu.

Cán bộ Ban CHQS xã Chiềng Sại đưa em Đinh Minh Khang đến lớp.

Trước hoàn cảnh đó, Ban CHQS xã Chiềng Sại đã nhận đỡ đầu cháu Khang từ tháng 9/2026 cho đến khi đủ 18 tuổi, với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng. Kinh phí được huy động từ sự đóng góp tự nguyện của cán bộ, nhân viên đơn vị, góp phần giúp gia đình trang trải sinh hoạt, mua sắm sách vở và đồ dùng học tập cho cháu.

Cán bộ Ban CHQS xã Chiềng Sại đến thăm và động viên cháu tại điểm trường bản Quế Sơn, Trường PTDTBT TH&THCS Chiềng Sại.

Đồng chí Đinh Văn Tuyến, Phó Chỉ huy trưởng, Ban CHQS xã Chiềng Sại cho biết: “Đơn vị đã báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng thời huy động nguồn đóng góp tự nguyện của cán bộ, nhân viên để duy trì nguồn quỹ hỗ trợ lâu dài cho cháu. Bên cạnh hỗ trợ kinh phí, Ban CHQS xã phân công cán bộ trực tiếp phụ trách, thường xuyên thăm hỏi, phối hợp với nhà trường và bản Quế Sơn nắm bắt tình hình học tập, rèn luyện, kịp thời động viên, giúp đỡ cháu”.

Cán bộ Ban CHQS xã Chiềng Sại đến nhà thăm và động viên cháu.

Sự quan tâm của cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã đã phần nào giúp gia đình vơi bớt khó khăn. Ông Đinh Văn Ngân, ông của cháu Khang, chia sẻ: “Tôi tuổi cũng đã cao, nhiều lúc lo lắng không biết sau này có lo nổi cho cháu ăn học đến nơi đến chốn hay không. Nay có các cán bộ Ban CHQS xã đứng ra nhận đỡ đầu, gia đình tôi vơi bớt được phần nào gánh nặng. Tôi sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe, bảo ban cháu chăm ngoan, học giỏi để không phụ tấm lòng của các chú bộ đội”.

Cán bộ Ban CHQS xã Chiềng Sại đến nhà hướng dẫn cháu học.

Việc nhận đỡ đầu cháu Đinh Minh Khang thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình cảm và sự sẻ chia của lực lượng vũ trang xã đối với những hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Không chỉ hỗ trợ về vật chất, sự đồng hành lâu dài của cán bộ, chiến sĩ còn là nguồn động viên tinh thần, giúp cháu có thêm niềm tin, nghị lực vươn lên trong học tập và cuộc sống, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân.