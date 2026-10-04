Việc làm đẹp của hai học sinh sau khi nhặt được điện thoại

Khoảng 11h ngày 2/10, anh Phạm Văn Quân (SN 1986, trú thôn Bằng Tạ, xã Bất Bạt, Hà Nội) trên đường đi làm về không may đánh rơi một chiếc điện thoại Masstel S7.

Chiếc điện thoại được trao trả nguyên vẹn cho anh Phạm Văn Quân tại trụ sở Công an xã Bất Bạt dưới sự chứng kiến của hai em Nhật Anh, Viết Huy.

Cùng thời điểm, hai em Bùi Nhật Anh (SN 2015) và Phùng Viết Huy (SN 2012), cùng trú thôn Ngọc Nhị, xã Bất Bạt, là học sinh Trường Tiểu học và THCS Bất Bạt C, tình cờ nhặt được chiếc điện thoại.

Dù không có người lớn đi cùng, hai em đã mang tài sản đến Công an xã Bất Bạt để trình báo và giao nộp.

Tiếp nhận chiếc điện thoại, Công an xã Bất Bạt đã lập biên bản, tổ chức xác minh và xác định anh Phạm Văn Quân là chủ sở hữu.

Ngay trong ngày 2/10, chiếc điện thoại được trao trả nguyên vẹn cho anh Quân dưới sự chứng kiến của hai em học sinh.

Nhận lại tài sản, anh Quân bày tỏ cảm kích trước tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an và sự trung thực của hai học sinh.

Việc chủ động mang tài sản nhặt được đến cơ quan công an của Nhật Anh và Viết Huy là hành động đẹp, góp phần lan tỏa tinh thần nhặt được của rơi, trả người đánh mất.