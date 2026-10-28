Việc làm âm thầm hủy hoại thận đàn ông hay làm nhưng không biết

Nhiều thói quen sinh hoạt hàng ngày có thể làm tăng nguy cơ tổn thương thận mà không gây ra triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Ảnh: Shutterstock.

Thận đảm nhiệm vai trò lọc máu, loại bỏ chất thải, điều hòa huyết áp và cân bằng nước, điện giải trong cơ thể. Tuy nhiên, nhiều thói quen sinh hoạt hàng ngày có thể âm thầm làm tổn thương thận, khiến nhiều người chỉ phát hiện khi đi khám sức khỏe hoặc đã xuất hiện biến chứng.

Thói quen ăn uống khiến thận chịu áp lực

Cách ăn uống hàng ngày có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe thận, đặc biệt khi cơ thể thường xuyên tiêu thụ quá nhiều muối, rượu bia hoặc không được bổ sung đủ nước.

Uống nhiều rượu bia

Theo Times of India, uống rượu bia trong các buổi liên hoan, gặp gỡ bạn bè hoặc sau giờ làm việc là thói quen của không ít nam giới. Tuy nhiên, uống quá nhiều rượu bia có thể gây ảnh hưởng đến thận theo nhiều cơ chế khác nhau.

Theo Tổ chức Thận Quốc gia Mỹ (NKF), rượu làm rối loạn khả năng điều hòa nước và điện giải của thận, đồng thời góp phần gây mất nước. Uống nhiều rượu trong thời gian dài còn làm tăng huyết áp, một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến bệnh thận mạn tính.

Đặc biệt, uống lượng lớn rượu trong thời gian ngắn làm tăng nguy cơ tổn thương thận cấp tính, khiến chức năng lọc máu suy giảm đột ngột.

Thường xuyên uống rượu bia là một trong những thói quen làm tăng nguy cơ tổn thương thận. Ảnh: Pexels.

Uống quá ít nước

Một số nam giới thường xuyên làm việc ngoài trời, vận động mạnh hoặc tập thể thao nhưng không bổ sung đủ nước. Những người bận rộn cũng có thể quên uống nước trong nhiều giờ.

Khi cơ thể thiếu nước, thể tích máu tuần hoàn giảm, ảnh hưởng đến lượng máu cung cấp cho thận. Mất nước nghiêm trọng hoặc kéo dài có thể dẫn đến tổn thương thận cấp tính, đặc biệt ở người cao tuổi hoặc người có bệnh lý nền.

Thiếu nước cũng khiến nước tiểu cô đặc hơn, góp phần làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận ở những người có cơ địa dễ mắc bệnh.

Vì vậy, nam giới nên duy trì thói quen uống nước đều đặn trong ngày, tăng lượng nước phù hợp khi vận động hoặc đổ nhiều mồ hôi. Tuy nhiên, người mắc bệnh thận giai đoạn tiến triển, suy tim hoặc đang được chỉ định hạn chế chất lỏng cần tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ.

Ăn quá mặn

Nhiều nam giới thích ăn các món đậm vị như đồ kho mặn, thực phẩm chế biến sẵn, thịt xông khói, mì ăn liền hoặc thường xuyên sử dụng nhiều nước mắm, muối trong bữa ăn.

Tuy nhiên, tiêu thụ quá nhiều natri có thể khiến huyết áp tăng cao. Khi huyết áp liên tục ở mức cao, các mạch máu nhỏ trong thận dễ bị tổn thương, ảnh hưởng đến khả năng lọc chất thải và chất lỏng dư thừa.

Theo Viện Quốc gia về Đái tháo đường, Tiêu hóa và Bệnh thận Mỹ (NIDDK), người trưởng thành nên hướng tới mức tiêu thụ dưới 2.300 mg natri mỗi ngày, tương đương khoảng 5,8 g muối ăn. Lượng này bao gồm cả natri có sẵn trong thực phẩm và gia vị được thêm vào khi chế biến.

Việc ăn mặn kéo dài có thể ảnh hưởng chức năng thận. Ảnh: Freepik.

Thói quen sinh hoạt gây hại thận

Không chỉ cách ăn uống, một số thói quen sinh hoạt tưởng chừng vô hại, nếu lặp lại thường xuyên, dễ ảnh hưởng đến hệ tiết niệu và làm tăng nguy cơ tổn thương thận theo thời gian.

Hút thuốc lá

Theo NIDDK, hút thuốc lá không chỉ làm tăng nguy cơ ung thư phổi và bệnh tim mạch mà còn có thể ảnh hưởng đến chức năng thận.

Các chất độc hại trong khói thuốc gây tổn thương thành mạch máu, thúc đẩy xơ vữa động mạch và ảnh hưởng đến quá trình lưu thông máu. Khi các mạch máu cung cấp oxy và dưỡng chất cho thận bị tổn thương, khả năng hoạt động của cơ quan này cũng sẽ bị suy giảm.

Hút thuốc có thể khiến tổn thương thận tiến triển nghiêm trọng hơn, đặc biệt ở những người đã mắc bệnh thận mạn tính. Bỏ thuốc lá là một trong những biện pháp quan trọng giúp bảo vệ sức khỏe thận và hệ tim mạch.

Thường xuyên nhịn tiểu

Nhiều nam giới có thói quen nhịn tiểu khi đang làm việc, lái xe đường dài, chơi điện tử hoặc không muốn gián đoạn công việc. Tuy nhiên, việc thường xuyên trì hoãn đi vệ sinh có thể ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của bàng quang.

Theo Times of India, nhịn tiểu quá lâu khiến cơ bàng quang suy yếu theo thời gian. Nước tiểu tồn đọng trong bàng quang cũng tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu.

Trong trường hợp nhiễm trùng lan lên thận, người bệnh có thể bị viêm thận - bể thận. Nếu không được điều trị kịp thời, tình trạng này tăng nguy cơ tổn thương thận nghiêm trọng.

Tự ý sử dụng thuốc giảm đau

Đau đầu, đau lưng, đau cơ sau khi tập luyện hoặc làm việc nặng là những tình trạng khá phổ biến. Thay vì đi khám để xác định nguyên nhân, một số người có thói quen tự mua thuốc giảm đau và sử dụng nhiều lần.

Theo NIDDK, việc thường xuyên sử dụng thuốc chống viêm không steroid (NSAIDs), chẳng hạn ibuprofen và naproxen, có thể gây tổn thương thận. Nhóm thuốc này làm giảm lưu lượng máu đến thận, đặc biệt khi cơ thể đang mất nước.

Nguy cơ càng cao ở người có bệnh thận mạn tính, tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc đang sử dụng một số loại thuốc điều trị bệnh lý khác. Do đó, mọi người không nên tự ý sử dụng thuốc giảm đau kéo dài, tăng liều hoặc kết hợp nhiều loại thuốc khi chưa có hướng dẫn của bác sĩ.