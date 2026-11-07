Việc kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục STEM được quy định như thế nào?

Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 11 Thông tư số 86/2026/TT-BGDĐT quy định về tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học trong giáo dục phổ thông. Cụ thể như sau:

1. Việc đánh giá kết quả học tập của học sinh thông qua bài học STEM được thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, học sinh trung học phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên. Kết quả tham gia hoạt động trải nghiệm STEM, hoạt động nghiên cứu khoa học, kỹ thuật được ghi nhận để động viên, khuyến khích học sinh, không thay thế kết quả học tập các môn học.

2. Việc đánh giá được thực hiện theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực, dựa trên các minh chứng phù hợp như quan sát, sản phẩm, kết quả thực hiện nhiệm vụ, dự án và quá trình học tập của học sinh; kết hợp tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau của học sinh và phản hồi của giáo viên, các lực lượng tham gia hỗ trợ (nếu có); coi trọng động viên sự tiến bộ, tạo sự tự tin và hứng thú học tập cho học sinh; bảo đảm công bằng giữa các vùng, miền và phù hợp với điều kiện thực tế. Không thực hiện đánh giá, xếp loại riêng đối với giáo dục STEM ngoài quy định về đánh giá học sinh.

* Bạn đọc Nguyễn Thị Liên ở xã Khánh An, tỉnh Cà Mau, hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết hành vi vi phạm quy định về loại hình đặt cược và sản phẩm đặt cược bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào?

Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 11 Nghị định số 391/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng, có hiệu lực từ ngày 5-12-2026. Cụ thể như sau:

1. Phạt tiền từ 180.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Kinh doanh loại hình đặt cược trái với quy định của pháp luật về kinh doanh đặt cược mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

b) Kinh doanh sản phẩm đặt cược trái với quy định của pháp luật về kinh doanh đặt cược mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

2. Hình thức xử phạt bổ sung:

Đình chỉ hoạt động kinh doanh đặt cược từ 6 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều này.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính quy định tại Điều này.