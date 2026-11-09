Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh phát biểu quán triệt hội nghị.

Phát biểu quán triệt hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh nhấn mạnh, hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương, quy định của Trung ương và của tỉnh; góp phần cụ thể hóa các định hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Quang cảnh hội nghị.

Để hội nghị đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí báo cáo viên tập trung truyền đạt những nội dung cốt lõi, điểm mới, nhiệm vụ trọng tâm và những vấn đề cần lưu ý trong quá trình triển khai, bảo đảm ngắn gọn, thiết thực, đúng thời gian chương trình. Các đại biểu tham dự cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung theo dõi, nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ, nắm vững nội dung các văn bản, từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Đặc biệt, việc học tập, quán triệt phải đi đôi với hành động, bảo đảm các nội dung của văn bản được triển khai nghiêm túc, đồng bộ và thực chất, tạo chuyển biến rõ nét trong thực tiễn.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh dự hội nghị.

Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh dự hội nghị.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ dự hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, ngay sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung các văn bản đến cán bộ, đảng viên và các đối tượng liên quan theo đúng yêu cầu; đồng thời khẩn trương xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch cụ thể sát với điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương để tổ chức thực hiện. Việc triển khai phải bảo đảm nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, có phân công trách nhiệm rõ ràng, có kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị tập trung quán triệt 11 văn bản, gồm các quy định của Trung ương về trách nhiệm của đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân; cơ chế tôn vinh, trọng dụng, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Cùng với đó là các chương trình hành động, kế hoạch, kết luận của Tỉnh uỷ về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát triển kinh tế tư nhân; thu hút, trọng dụng nhân tài; phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; tổ chức không gian phát triển và một số nhiệm vụ quan trọng khác.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Quang Minh quán triệt các văn bản tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Anh Tuấn quán triệt các văn bản tại hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì tại điểm cầu Công an tỉnh. Ảnh: Lý Thịnh.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Đảng uỷ UBND tỉnh. Ảnh: Lý Thịnh.

Các đại biểu dự tại điểm cầu xã Giáp Trung. Ảnh: Lý Thịnh.

Các đại biểu dự tại điểm cầu xã Khâu Vai. Ảnh: Lý Thịnh.

Các đại biểu dự tại điểm cầu xã Hùng Lợi. Ảnh: Lý Thịnh.

Các đại biểu dự tại điểm cầu xã Yên Hoa. Ảnh: Lý Thịnh.