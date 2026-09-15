Việc học tập, quán triệt nghị quyết phải thấm sâu vào từng cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy Dương Minh Dũng chủ trì hội nghị. Ảnh: Phương Hằng

Đồng thời giám sát kết quả tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền; ban hành chương trình, kế hoạch hành động triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy từ đầu năm 2026 đến nay.

Theo Thường trực Đảng ủy phường Biên Hòa, từ ngày 1-1-2026 đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã tổ chức 15 hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết do Trung ương và Thành ủy tổ chức bằng hình thức trực tuyến, bảo đảm 100% số lượng đại biểu tham dự theo kế hoạch.

Bí thư Đảng ủy phường Biên Hòa Nguyễn Minh Bình phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phương Hằng

Sau học tập, quán triệt nghị quyết, Ban Thường vụ Đảng ủy phường chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng đánh giá kết quả học tập, gắn với các tiêu chí tại Quy định số 75-QĐ/TU ngày 18-11-2025 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiêu chí đánh giá chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị và văn bản của Đảng. Đồng thời, cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch hành động của Đảng ủy phường.

Trong quá trình xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết của Trung ương và Thành ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Biên Hòa chú trọng xác định những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá và các vấn đề cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Trưởng ban Xây dựng Đảng phường Biên Hòa Ngô Thị Trâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phương Hằng

Đối với Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đồng Nai về phát động đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại”, tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng thực hiện đến năm 2030, Đảng ủy phường Biên Hòa đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/ĐU về phát động đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm “Đoàn kết - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, xây dựng phường Biên Hòa trở thành đô thị hiện đại, văn minh, phát triển bền vững”, tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng thực hiện đến năm 2030.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Loan phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phương Hằng

Đến nay, các cơ quan, đơn vị của phường đã đăng ký 88 phần việc thi đua; một số phần việc đã thực hiện đạt, vượt tiến độ theo đăng ký; một số phần việc đang tiếp tục thực hiện theo lộ trình.

Đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII, Ban Thường vụ Đảng ủy phường luôn chủ động trong triển khai thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của cấp trên, sự hỗ trợ của cơ quan chuyên môn, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; bảo đảm nguồn lực, nâng cao hiệu quả xử lý các vấn đề phức tạp ở cơ sở, tạo môi trường chính trị - xã hội ổn định và nền tảng thuận lợi thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trưởng phòng Thông tin - Tổng hợp, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Phan Duy Khiêm, thành viên Đoàn giám sát phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phương Hằng

Trưởng phòng Tuyên truyền, Báo chí - Xuất bản, thành viên Tổ Thư ký Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy Lê Thị Tuyết phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phương Hằng

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Dương Minh Dũng ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy phường Biên Hòa trong học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng. Sau học tập có đánh giá để đo lường nhận thức của đảng viên. Đồng thời kịp thời cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch đối với 100% các nghị quyết đã được quán triệt.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Dương Minh Dũng nhấn mạnh, khi xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết phải bám sát thực tiễn đời sống, có mô hình riêng, mang tính đặc sắc của địa phương mình.

Tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, người đứng đầu trong quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các nghị quyết.

Sau học tập, quán triệt nghị quyết, phải nắm vững những nội dung chính, cốt lõi, nghị quyết phải thấm sâu vào từng cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân để tạo niềm tin, sự sáng tạo, ra sản phẩm cụ thể, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương, đất nước.