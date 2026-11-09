Việc gửi, nhận văn bản điện tử bí mật nhà nước trong Bộ Quốc phòng được quy định như thế nào?

Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 3 Thông tư số 115/2026/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Cụ thể như sau:

1. Văn bản điện tử bí mật nhà nước được gửi, nhận và xử lý trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Bộ Quốc phòng phải được bảo vệ bằng các giải pháp bảo mật của ngành cơ yếu.

2. Văn bản điện tử bí mật nhà nước đã được ký số của người có thẩm quyền phải được đăng ký, gửi ngay; khi đã gửi văn bản điện tử bí mật nhà nước thì không gửi văn bản giấy, trừ trường hợp người có thẩm quyền quyết định hoặc hệ thống thông tin của cơ quan, đơn vị nhận chưa đáp ứng điều kiện bảo mật.

3. Máy tính dùng để gửi, nhận văn bản điện tử bí mật nhà nước phải được quản lý, sử dụng đúng quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, cơ yếu và an ninh mạng.

4. Trường hợp văn bản điện tử bí mật nhà nước đã gửi phát hiện có sai sót, bên gửi phải thực hiện thu hồi ngay trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, đồng thời thông báo cho bên nhận để phối hợp xử lý theo quy định.

5. Văn bản điện tử bí mật nhà nước đến, khi tiếp nhận phát hiện bị lỗi, phải kịp thời thông báo cho bên gửi biết, xử lý theo quy định, trường hợp cần thiết thì báo cáo người có thẩm quyền giải quyết.

6. Trong trường hợp chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, cơ yếu và an ninh mạng để thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử bí mật nhà nước thì thực hiện gửi, nhận bằng văn bản giấy hoặc hình thức khác theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết, tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện trọng dụng nhân tài đối với giảng viên, giáo viên trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo được quy định như thế nào?

Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại khoản 2, Điều 9 Thông tư số 50/2026/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Cụ thể như sau:

a) Có năng lực đặc biệt xuất sắc trong nghiên cứu khoa học và giảng dạy;

b) Chủ trì tối thiểu 2 hoặc chủ trì 1 và tham gia chính tối thiểu 2 công trình nghiên cứu khoa học hoặc đề xuất được những nội dung, giải pháp đột phá được cấp có thẩm quyền công nhận, áp dụng trong phạm vi cấp ngành, lĩnh vực hoặc toàn quân, đạt hiệu quả cao;

c) Đáp ứng tiêu chí quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 4 Thông tư này (đạt từ hạng ba trở lên trong các hội thi uy tín cấp bộ, ngành, quốc gia hoặc quốc tế theo lĩnh vực công tác; tiêu chí xác định cuộc thi uy tín quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này).