Việc đúng làm ngay, vướng mắc chủ động tháo gỡ

Quyết liệt từ cơ sở

Bám sát Nghị quyết số 15/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố Bắc Ninh về hỗ trợ xây dựng đường xã, phố, thôn, ngõ, ngách giai đoạn 2026-2030 và chỉ đạo của Đảng ủy, UBND phường Hiệp Hòa, Chi ủy, Chi bộ tổ dân phố Vân Sơn nhanh chóng tổ chức họp, thống nhất giải pháp, phân công nhiệm vụ, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân. Đồng chí Nguyễn Viết Huy, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Vân Sơn cho biết: “Tổ dân phố có 550 hộ với 2.116 nhân khẩu. Thực hiện Nghị quyết số 15, Vân Sơn đăng ký 25 tuyến đường, tổng chiều dài hơn 6 km, riêng năm 2026 đăng ký 11 tuyến dài gần 3,1 km, trong đó có 8 tuyến (dài 1,54 km) đã đủ điều kiện thực hiện ngay trong năm”.

Nhiều tuyến đường được người dân tổ dân phố Vân Sơn, phường Hiệp Hòa hiến đất để mở rộng.

Điều đáng ghi nhận là từ chủ trương đến hành động không có khoảng cách, Chi ủy, Chi bộ tổ chức họp theo từng cụm dân cư, từng tuyến đường, thông tin đầy đủ về chủ trương, kế hoạch, lợi ích của việc mở rộng đường, đồng thời trực tiếp nắm bắt nguyện vọng, vướng mắc của từng hộ để kịp thời tháo gỡ. Kết quả đến nay, 120 hộ dân đã tự nguyện hiến 1.553 m² đất trên tổng chiều dài hơn 3 km thuộc 10 tuyến đường. Trong đó, nhiều gia đình có nhà ở kiên cố, công trình phụ, tường rào, vườn cây vẫn sẵn sàng hiến đất vì lợi ích chung. Gia đình ông Trương Đức Lâm là một trong những hộ hiến nhiều với 120 m². Ông Lâm chia sẻ: “Mở rộng đường không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại trước mắt mà còn tạo điều kiện phát triển lâu dài cho địa phương, vì vậy, ngay khi có chủ trương, gia đình tôi đồng tình và thực hiện ngay”. Không chờ đợi, không để việc đúng bị chậm trễ chính là cách phương châm được chuyển hóa thành hành động cụ thể ở tổ dân phố Vân Sơn. Qua rà soát, toàn phường Hiệp Hòa có 83 tuyến đường trục chính, xóm, ngõ cần cải tạo, nâng cấp với tổng chiều dài gần 26 km, tổng kinh phí hơn 54 tỷ đồng. Đến nay, 44 tuyến tại các tổ dân phố đã có mặt bằng do Nhân dân tự nguyện hiến đất và đủ điều kiện triển khai.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thảo, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hiệp Hòa khẳng định, với tinh thần dễ làm trước, khó làm sau, những tuyến đường đã có mặt bằng phường chỉ đạo nhanh chóng triển khai; những tuyến chưa đủ điều kiện tiếp tục vận động, hoàn thiện giải phóng mặt bằng. Địa phương chủ động tháo gỡ khó khăn chính là chủ động nhận diện điểm nghẽn, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, thẩm quyền và hướng xử lý. Nhờ đó, chủ trương được cụ thể hóa kịp thời, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân.

Không chỉ thể hiện trong những công trình, phần việc cụ thể, tinh thần “việc đúng phải làm ngay, vướng mắc chủ động tháo gỡ” còn được các địa phương cụ thể hóa bằng đổi mới tác phong, lề lối làm việc. Tại phường Bồng Lai, yêu cầu này được đặt ra ngay trong tổ chức, điều hành công việc hằng ngày. Đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường cho biết: “Đảng ủy, UBND phường chỉ đạo đổi mới cách thức tổ chức hội nghị theo hướng ngắn gọn, đi thẳng vào nội dung; báo cáo, tài liệu được gửi trước để đại biểu nghiên cứu, dành thời gian tại hội nghị cho thảo luận, bàn giải pháp và tìm phương án giải quyết. Mỗi nhiệm vụ đều xác định người phụ trách, trách nhiệm chính, thời gian hoàn thành, kết quả và sản phẩm đầu ra gắn với đánh giá, xếp loại cá nhân và trách nhiệm của người đứng đầu. Cách làm này góp phần đưa hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương ngày càng đi vào nền nếp, giảm thời gian cho những khâu trung gian không cần thiết, tăng thời gian dành cho xử lý công việc thực chất, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của người dân và doanh nghiệp”.

Tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành

Những cách làm của phường Hiệp Hòa, Bồng Lai cũng như nhiều địa phương cho thấy một điểm chung là khi trách nhiệm được xác định rõ, công việc được phân công cụ thể, tiến độ được kiểm soát và những điểm nghẽn được nhận diện từ sớm, khả năng tổ chức thực hiện sẽ được nâng lên rõ rệt.

Yêu cầu quan trọng trong thực thi nhiệm vụ ở cơ sở là khi việc đã rõ, đã đúng, đủ điều kiện thì phải làm ngay, không chờ đợi, không để công việc chậm chỉ vì tâm lý e ngại hoặc đùn đẩy trách nhiệm.

Trong bối cảnh chính quyền thành phố được vận hành theo mô hình mới, nhiều cơ chế, chính sách và nhiệm vụ phát triển thành phố Bắc Ninh cần được cụ thể hóa, triển khai nhanh chóng, đồng bộ, hiệu quả. Vì vậy, việc tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các xã, phường đặt ra ngày càng cao. Trong đó phương châm “việc đúng phải làm ngay, vướng mắc chủ động tháo gỡ” càng cần được lan tỏa từ thành phố đến cơ sở, cụ thể hóa thành kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ. Cấp ủy sâu sát, chính quyền quyết liệt, cán bộ rõ trách nhiệm, người đứng đầu nêu gương, trực tiếp chỉ đạo xử lý những việc khó, việc mới, việc phát sinh chính là những điều kiện tiên quyết để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra.

Việc đúng, đủ điều kiện cần làm ngay, không chờ đợi, vướng mắc cần chủ động nhận diện, không đùn đẩy, trách nhiệm phải rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ thời hạn, rõ kết quả. Đó là yêu cầu để khắc phục tâm lý e ngại, chờ đợi hoặc đẩy việc lên cấp trên khi vấn đề thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của mình. Chủ động không có nghĩa là làm tùy tiện mà là chủ động trong khuôn khổ pháp luật, đúng quy trình, đúng thẩm quyền và hướng đến kết quả cụ thể. Hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành không chỉ được đo bằng số lượng văn bản được ban hành hay số cuộc họp được tổ chức mà quan trọng hơn là công việc được giải quyết đến đâu, điểm nghẽn được tháo gỡ thế nào và sự đồng thuận của Nhân dân ra sao.

Từ một tuyến đường được mở rộng, một điểm nghẽn được tháo gỡ, một thủ tục hành chính được giải quyết nhanh hơn… đều góp phần đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Khi việc đúng được làm ngay, việc khó được chủ động tháo gỡ, trách nhiệm được xác định rõ và hành động được triển khai quyết liệt, hiệu quả quản lý, điều hành sẽ được nâng lên. Từ đó góp phần xây dựng các địa phương nói riêng, thành phố Bắc Ninh nói chung ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại.