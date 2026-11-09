Việc đăng ký khai sinh là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của chính quyền cơ sở

UBND thành phố yêu cầu UBND cấp xã chủ động rà soát, thống kê, tổng hợp và tổ chức đăng ký khai sinh cho toàn bộ người dân trên địa bàn chưa được đăng ký khai sinh, gắn với việc thực hiện các mục tiêu của Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch trên địa bàn.

Việc rà soát cần huy động sự phối hợp của lực lượng công an, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục, cơ sở trợ giúp xã hội, các tổ chức chính trị - xã hội, thôn, tổ dân phố; chú trọng các nhóm đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt và địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; tổ chức đăng ký khai sinh lưu động trong trường hợp cần thiết.

UBND yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra tình trạng trẻ em, người dân trên địa bàn không được đăng ký khai sinh hoặc chậm được giải quyết. Khẩn trương phối hợp chặt chẽ với cơ quan Kiểm sát cùng cấp, tiến hành rà soát, xác minh thông tin thực tế, hồ sơ hộ tịch của các trường hợp trẻ em, người cao tuổi, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn chưa được đăng ký khai sinh. Chính quyền thành phố sẽ xem xét trách nhiệm, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm, đùn đẩy hoặc chậm trễ trong việc giải quyết hồ sơ hộ tịch của công dân.

UBND thành phố giao Sở Tư pháp chủ trì, hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch cho các địa phương trong việc giải quyết các hồ sơ đăng ký khai sinh phức tạp, thiếu giấy tờ hoặc không xác định được cha mẹ. Theo dõi, đôn đốc các địa phương thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Viện Kiểm sát nhân dân liên quan đến quyền hộ tịch của công dân trong giai đoạn thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về việc thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công.