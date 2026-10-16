Việc đã rõ phải làm ngay, hoàn thành cao nhất nhiệm vụ năm 2026

Tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, sáng nay, 16/10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trình bày chuyên đề về “Kết luận số 106-KL/TW, ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; kế hoạch năm 2027”.

Phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cho biết, Trung ương thống nhất đánh giá, năm 2026 đất nước tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện, đột phá, trong đó có nhiều điểm sáng nổi bật.

Cụ thể, tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức cao, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. GDP 9 tháng tăng 9,01%, thuộc nhóm tăng trưởng cao trên thế giới; các ngành, lĩnh vực chủ yếu tăng trưởng tích cực. Thể chế, pháp luật được tập trung hoàn thiện theo tinh thần Nghị quyết số 66-NQ/TW của Trung ương; cải cách thủ tục hành chính đạt mức cắt giảm. Nhiều luật, nghị quyết quan trọng được ban hành; cơ bản khắc phục tình trạng chậm, nợ văn bản hướng dẫn.

Cùng với đó, kết cấu hạ tầng chiến lược đạt nhiều kết quả rõ nét, mở rộng không gian phát triển. Hoàn thành thêm 395 km đường bộ cao tốc, thông toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài được tập trung thực hiện, nâng tổng số dự án được tháo gỡ lên 3.557 dự án. Riêng từ tháng 4 đến nay, đã tháo gỡ 2.448 dự án, với tổng mức đầu tư trên 1,68 triệu tỷ đồng và khoảng 115.000 ha đất…

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, bên cạnh kết quả đạt được là cơ bản, Trung ương cũng chỉ rõ vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, như: Điều hành kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát chịu áp lực ngày càng lớn: lạm phát 9 tháng ở mức 4,52%; thị trường tiền tệ, tỷ giá chịu nhiều sức ép từ bên ngoài. Có 24/34 địa phương tăng trưởng 9 tháng thấp hơn mục tiêu cả năm. Thủ tục, điều kiện kinh doanh còn nhiều; vận hành chính quyền địa phương 2 cấp chưa đồng đều, nhất là ở cơ sở. Đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn; ô nhiễm không khí, ngập úng, ùn tắc giao thông, cháy nổ chưa được xử lý triệt để; an ninh mạng, tội phạm công nghệ cao, ma túy còn phức tạp…

Nguyên nhân của hạn chế chủ yếu do tác động của tình hình thế giới biến động, các vấn đề nội tại của nền kinh tế, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu. Một số bộ, cơ quan, địa phương, nhất là người đứng đầu, chưa thực sự chủ động, sát sao, còn né tránh; công tác phối hợp có lúc chưa chặt chẽ, kịp thời.

Thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, Trung ương xác định phải phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026, nhất là tăng trưởng hai con số, kiểm soát lạm phát khoảng 4,5%; điều hành hiệu quả chính sách tài khóa, tiền tệ, không để thiếu điện, xăng dầu, thuốc chữa bệnh trong mọi tình huống; phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công, thúc đẩy đầu tư tư nhân, tháo gỡ các dự án tồn đọng, sớm đưa vào sản xuất, kinh doanh.

Hoàn thiện thể chế, pháp luật, tạo chuyển biến thực chất trong tổ chức thực thi

Về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và dự toán NSNN năm 2027, Trung ương xác định năm 2027 là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Tập trung quyết liệt phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; lấy hiệu quả thực chất, năng suất, sức cạnh tranh của nền kinh tế, sự phát triển của doanh nghiệp và đời sống của Nhân dân làm thước đo cho sự phát triển.

Các đại biểu tại Hội nghị. Ảnh: PV

Trung ương thống nhất 45 chỉ tiêu chủ yếu năm 2027… Trong đó, tăng trưởng GDP từ 10% trở lên; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng khoảng 4,5%; kim ngạch xuất khẩu tăng 15%, nhập khẩu tăng 12%; tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội 36-38% GDP; năng suất lao động tăng 8,6%; đón 28-29 triệu lượt khách quốc tế. Trung ương đồng thời xác định mục tiêu tăng trưởng GRDP của từng tỉnh, thành phố, trong đó có 30/34 địa phương có mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên.

Về dự toán NSNN năm 2027 và các chủ trương lớn về tài chính - ngân sách, Trung ương đồng ý phấn đấu thu NSNN năm 2027 tăng khoảng 9,1% so với thực hiện năm 2026. Theo đó, tổng thu NSNN khoảng 3,33 triệu tỷ đồng, tỷ lệ huy động vào NSNN khoảng 20,2% GDP… Bội chi NSNN khoảng 740 nghìn tỷ đồng, tương đương 4,5% GDP; nợ Chính phủ cuối năm 2027 dự kiến khoảng 33-34% GDP, các chỉ tiêu nợ công trong phạm vi cho phép.

Để hiện thực hóa các mục tiêu đó, Trung ương yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục thực thi quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV, các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, tập trung vào 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Trước hết, phấn đấu tăng trưởng từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn.

Hoàn thiện thể chế, pháp luật, tạo chuyển biến thực chất trong tổ chức thực thi. Tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 66-NQ/TW; xử lý dứt điểm quy định mâu thuẫn, chồng chéo; không để chậm ban hành văn bản hướng dẫn; cắt giảm thực chất thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh. Vận hành thông suốt chính quyền địa phương 2 cấp. Hoàn thành xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư, không để hư hỏng. Thực hiện tốt quy định bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình phát triển, nâng cao năng lực nội tại và sức chống chịu. Phát triển đồng bộ, hiện đại kết cấu hạ tầng chiến lược. Hoàn thiện mạng lưới đường bộ cao tốc; thúc đẩy đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; đẩy nhanh tiến độ các Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Gia Bình.

Bên cạnh đó, tạo đột phá thực chất về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW, chuyển mạnh sang tạo ra sản phẩm, kết quả cụ thể và lượng hóa đóng góp vào tăng trưởng; từng bước làm chủ công nghệ chiến lược; phủ sóng 5G toàn quốc; kết nối, liên thông các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành.

Tạo chuyển biến thực chất về chất lượng giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo Nghị quyết số 71-NQ/TW. Giải quyết căn bản tình trạng thiếu trường, lớp, giáo viên; bảo đảm cung ứng đầy đủ sách giáo khoa trước năm học 2027-2028; từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Tạo chuyển biến căn bản về văn hóa, xã hội, y tế và bảo đảm an sinh xã hội. Có giải pháp cụ thể để nâng cao sức khỏe nhân dân theo Nghị quyết số 72-NQ/TW. Phấn đấu hoàn thành trên 176 nghìn căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, nhà ở công nhân trong năm 2027…

Xác định trách nhiệm cụ thể của người đứng đầu

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nêu rõ, để thống nhất nhận thức và hành động, cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy và người đứng đầu cần nắm vững 6 điểm trọng tâm trong chỉ đạo của Trung ương.

Cụ thể, năm 2027 phải tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực cho những năm tiếp theo. Phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, giữ vững ổn định vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn; tăng trưởng cao phải dựa trên năng suất, sức cạnh tranh, năng lực tự chủ và nền tảng ổn định lâu dài.

Mục tiêu tăng trưởng được xác định đến từng tỉnh, thành phố và phải được cụ thể hóa thành kịch bản, chỉ tiêu, sản phẩm theo từng ngành, địa phương.

Điều hành tài chính - ngân sách chủ động, linh hoạt gắn với kỷ luật tài khóa; giữ nghiêm kỷ luật tài chính, đánh giá hiệu quả chi bằng kết quả thực tế, gắn trách nhiệm phân bổ với sử dụng.

Tạo chuyển biến thực chất trong tổ chức thực thi; xác định trách nhiệm cụ thể của người đứng đầu, trong đó Bí thư tỉnh ủy, thành ủy trực tiếp chỉ đạo xử lý nhà, đất dôi dư, các dự án tồn đọng kéo dài; kiên quyết khắc phục đầu tư theo phong trào; bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.

Xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực chính, phải tạo ra sản phẩm và lượng hóa được đóng góp vào tăng trưởng.

“Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên bế mạc Hội nghị, ngay sau Hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng, các bộ, ngành, địa phương cần cụ thể hóa đầy đủ, thể chế hóa kịp thời các quyết sách của Trung ương, việc đã rõ phải làm ngay; hoàn thành cao nhất nhiệm vụ năm 2026, chủ động chuẩn bị kế hoạch, ngân sách, con người và nguồn lực để năm 2027 tăng tốc, bứt phá; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện và phát huy vai trò của Nhân dân, tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra”, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh.