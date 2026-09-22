'Việc của dân phải được giải quyết đến nơi đến chốn'

Dự Hội nghị tiếp xúc cử tri có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP. Hà Nội Trần Đức Thắng; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh; Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa (Bộ Công an), Ủy viên chuyên trách Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Lê Nhật Thành…

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP. Hà Nội Trần Đức Thắng tại Hội nghị tiếp xúc cử tri

Buổi tiếp xúc cử tri diễn ra trực tiếp tại xã Phù Đổng, trực tuyến đến các xã, phường thuộc tổ bầu cử số 10 - TP. Hà Nội.

Tại Hội nghị, các cử tri đã nghe Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh trình bày báo cáo dự kiến chương trình, nội dung Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI; Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa (Bộ Công an), Ủy viên chuyên trách Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Lê Nhật Thành thông báo kết quả trả lời của các cơ quan có thẩm quyền đối với kiến nghị của cử tri tại cuộc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Các cử tri cũng đã nêu các kiến nghị liên quan đến cơ chế, chính sách, vận hành chính quyền địa phương hai cấp và những vấn đề đang đặt ra tại các xã, phường, như: Tổ chức bộ máy, chế độ, chính sách của các tổ chức chính trị - xã hội, y tế cơ sở, đất đai, tái định cư, ô nhiễm môi trường, quy hoạch...

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh trình bày báo cáo dự kiến chương trình, nội dung Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

Đặc biệt, ý kiến cử tri cũng đề cập tới các vấn đề liên quan đến dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Cử tri mong muốn giữ lại các làng cổ tại các địa phương; có phương án bảo đảm quyền, lợi ích của người dân khi phải di dời, bố trí tái định cư cho người dân với phương châm nơi ở mới phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ...

Phát biểu trước các cử tri, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đánh giá cao ý kiến phát biểu tâm huyết, thẳng thắn, trách nhiệm của các cử tri. Các vấn đề cử tri nêu đều gặp nhau ở một yêu cầu chung là chủ trương đúng thì phải được tổ chức thực hiện tốt. Việc của dân thì phải được giải quyết đến nơi đến chốn. Kết quả phát triển phải được thể hiện bằng những thay đổi thực chất trông thấy được.

"Để nhân dân được thụ hưởng văn hóa và đưa văn hóa trở thành nguồn lực phát triển, thành phố đã và đang thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, phát triển văn hóa trong cộng đồng, kết nối văn hóa với du lịch, tổ chức các hoạt động văn hóa trong không gian di sản...”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết.

Đối với vấn đề điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nêu rõ, đây là một nhiệm vụ rất lớn đối với thành phố. Ban Thường vụ Thành ủy đã họp nhiều lần và chỉ đạo với nguyên tắc bám sát Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới, Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, các quy định của pháp luật có liên quan.

Thành phố thực hiện trên tinh thần thận trọng, bài bản, tính toán khoa học, bảo đảm tất cả mọi vấn đề liên quan, nhất là về sinh kế của người dân, phòng chống lũ; hài hòa giữa phát triển và bảo tồn, chỉnh trang các làng xóm lâu đời, các công trình di tích trên khu vực nghiên cứu.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn phát biểu tiếp thu và trả lời ý kiến cử tri

Về chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án, Bí thư Thành ủy cho biết, việc này đang xin ý kiến nhân dân theo hướng áp dụng chính sách cao nhất theo thẩm quyền của thành phố; nghiên cứu bố trí tái định cư tại chỗ và bố trí tại các xã, phường lân cận, gần với nơi sinh sống cũ của người dân.

Các khu tái định cư có hạ tầng đầy đủ, đồng bộ và chỉ khi nào hoàn thành toàn bộ thì mới thực hiện thu hồi đất tại nơi ở hiện tại của người dân. Thành phố sẽ tiếp tục tiếp thu ý kiến góp ý của nhân dân để hoàn thiện trước khi phê duyệt quy hoạch theo quy định của pháp luật.

Cử tri đặt câu hỏi tại điểm cầu xã Phù Đổng

Với 5 điểm nghẽn lớn như ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, úng ngập và an toàn thực phẩm, ông Trần Đức Thắng khẳng định việc giải quyết thời gian gần đây đã có sự chuyển biến tích cực dù ít, dù nhiều.

Về ùn tắc giao thông, thành phố đã tập trung đầu tư để hoàn thành nhiều dự án giao thông trọng điểm.

Quang cảnh Hội nghị

Về môi trường, thành phố tập trung cao độ cải thiện năng lực xử lý chất thải; dự kiến đến cuối năm 2027 chấm dứt việc chôn lấp rác thải và toàn bộ rác thải được đưa vào đốt phát điện... 34 triệu tấn rác cũ chôn lấp từ trước đến nay sẽ được xử lý và tạo ra quỹ đất khoảng 640ha để tiếp tục đưa vào khai thác, sử dụng. Đồng thời, thành phố tập trung hoàn thành hệ thống thu gom nước thải tại các sông nội đô là Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét và các sông Cầu Bây, sông Nhuệ, sông Đáy; bổ cập nước hồi sinh các dòng sông...

Về úng ngập, thành phố đã hoàn thành 10 công trình khẩn cấp và 1 dự án chống ngập cục bộ tại khu vực nội thành. Sau đợt mưa lớn vừa qua, thành phố đã đánh giá các dữ liệu úng ngập để tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống thoát nước theo hướng đồng bộ, kiểm soát chặt chẽ và từng bước khắc phục tình trạng úng ngập.