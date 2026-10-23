Việc cụ thể hóa nghị quyết phải sát thực tiễn, tạo chuyển biến rõ nét

Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trực tiếp quán triệt các chuyên đề trọng tâm và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối đến hơn 222 điểm cầu tại các đảng ủy trực thuộc, với sự tham dự của hơn 16.000 đại biểu là cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Dự tại điểm cầu chính có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; đại diện các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị.

Đại biểu dự Hội nghị.

Trực tiếp quán triệt các chuyên đề tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tập trung làm rõ những nội dung cốt lõi, điểm mới trong các văn kiện Hội nghị Trung ương lần thứ tư. Trọng tâm là ba nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ.

Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, quán triệt các chuyên đề tại Hội nghị.

Đồng chí nhấn mạnh, ba nghị quyết có mối quan hệ chặt chẽ, cùng hướng tới nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong giai đoạn mới. Trong đó, xây dựng, chỉnh đốn Đảng tạo nền tảng chính trị, tư tưởng và tổ chức; đổi mới phương thức lãnh đạo bảo đảm các chủ trương được triển khai thông suốt; chất lượng đội ngũ cán bộ quyết định hiệu quả thực hiện. Sự đồng bộ giữa ba nội dung là điều kiện để chuyển các quyết sách thành kết quả phát triển.

Cụ thể, Nghị quyết số 31-NQ/TW nhấn mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị là nhiệm vụ then chốt, thường xuyên; gắn giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương với chủ động phòng ngừa, tự phát hiện, tự sửa chữa từ sớm, từ xa, từ gốc.

Nghị quyết số 29-NQ/TW đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng lãnh đạo theo hướng khoa học, dân chủ, pháp quyền, hiện đại; phân định rõ trách nhiệm, tăng cường phối hợp, kiểm soát quyền lực và đổi mới phương thức làm việc.

Nghị quyết số 30-NQ/TW xác định những đột phá trong đánh giá, lựa chọn, sử dụng, sàng lọc cán bộ; tạo nguồn, trọng dụng nhân tài và đổi mới quản trị công tác cán bộ trên cơ sở vị trí việc làm, dữ liệu kiểm chứng.

Cùng với đó, các văn kiện về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh và công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng tiếp tục bổ sung cơ sở để hoàn thiện tổ chức, khơi thông nguồn lực, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Điểm chung là đề cao phẩm chất, năng lực, sản phẩm và hiệu quả thực tế, gắn quyền hạn với trách nhiệm.

Đồng chí Nguyễn Linh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, quán triệt Kết luận về Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Linh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, quán triệt những nội dung trọng tâm của Kết luận về Chiến lược quốc gia thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Đồng chí cũng trình bày báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.

Đại biểu dự Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Việc học tập, quán triệt nghị quyết phải làm rõ những yêu cầu mới đối với từng cấp ủy, từng vị trí công tác. Mỗi cơ quan, đơn vị cần nhận diện đúng hạn chế trong lãnh đạo, điều hành và thực thi nhiệm vụ; xác định rõ những vấn đề cần tập trung giải quyết, tránh triển khai hình thức, thiếu trọng tâm.

Việc cụ thể hóa nghị quyết phải sát thực tiễn, lựa chọn những nhiệm vụ có khả năng tạo chuyển biến rõ nét, khắc phục tình trạng chậm trễ do thiếu phối hợp hoặc đùn đẩy trách nhiệm. Đồng thời cần gắn đổi mới phương thức lãnh đạo với nâng cao chất lượng công tác cán bộ; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong trực tiếp chỉ đạo những việc khó, bảo đảm tiến độ và kết quả thực hiện.

Đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động rà soát công việc tồn đọng, phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ năm 2026, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện thực hiện kế hoạch, mục tiêu năm 2027.

Ngay sau Hội nghị, mỗi đơn vị cần xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề phải đổi mới và hạn chế cần khắc phục, biến nhận thức thành hành động cụ thể, quyết tâm chính trị thành kết quả thực chất.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo và định hướng công tác thông tin, tuyên truyền, đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đề nghị các đảng bộ trực thuộc tiếp tục quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương lần thứ tư đến cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động.

Đại biểu dự Hội nghị.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng chương trình hành động, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành để tổ chức thực hiện đồng bộ trong thời gian sớm nhất.

Yêu cầu xuyên suốt là thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm, tạo chuyển biến thực chất trong công tác lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị.