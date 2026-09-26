Việc công khai dữ liệu cá nhân khi chưa được chủ thể dữ liệu cá nhân cho phép bị xử phạt như thế nào?

Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại khoản 2 Điều 50 Nghị định số 330/2026/NĐ-CP ngày 19-8-2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Cụ thể như sau:

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Công khai dữ liệu cá nhân gây xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của chủ thể dữ liệu cá nhân;

b) Công khai dữ liệu cá nhân khi chưa có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu cá nhân, trừ trường hợp pháp luật cho phép.

* Bạn đọc Trần Văn Hùng ở xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang, hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết, khi cần yêu cầu các cơ quan, đơn vị cung cấp thông tin, người dân có thể thực hiện bằng những hình thức nào?

Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 24 Luật Tiếp cận thông tin năm 2026. Cụ thể như sau:

1. Người yêu cầu có thể trực tiếp hoặc thông qua người đại diện yêu cầu cung cấp thông tin bằng một trong các hình thức sau đây:

a) Tại cơ quan, đơn vị;

b) Qua dịch vụ bưu chính;

c) Qua mạng internet, bao gồm qua thư điện tử, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, cổng dữ liệu, cổng dịch vụ công quốc gia, ứng dụng di động hoặc các nền tảng số khác do cơ quan, đơn vị có thẩm quyền công bố.

2. Người yêu cầu cung cấp thông tin tại trụ sở cơ quan, đơn vị được sử dụng điện thoại di động và các phương tiện kỹ thuật khác của cá nhân để sao, chụp, tải về văn bản, hồ sơ, tài liệu, trừ trường hợp pháp luật có liên quan quy định khác.

3. Cơ quan, đơn vị được yêu cầu có trách nhiệm cung cấp thông tin theo hình thức mà người yêu cầu đề nghị phù hợp với tính chất của thông tin được yêu cầu cung cấp, điều kiện và khả năng của cơ quan, đơn vị, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

4. Khuyến khích việc cung cấp thông tin theo hình thức quy định tại điểm c khoản 1 điều này.