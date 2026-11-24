Tập đoàn bán dẫn Nvidia ngày 23/11 thông báo đưa ông Jensen Huang trở lại ghế CEO. Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trực tiếp tác động tới Hội đồng quản trị Nvidia và khẳng định việc ông Huang tái nhiệm không gây ra rủi ro an ninh quốc gia đối với Mỹ.

Trước đó 11 ngày, ông Jensen Huang đã rời vị trí CEO Nvidia giữa lúc xuất hiện nhiều tranh cãi xoay quanh mối quan hệ cá nhân giữa ông và bà Alice Huang, cựu lãnh đạo công ty điện toán đám mây Megaspeed có trụ sở tại Singapore.

Bà Alice Huang bị giới chức Mỹ nghi ngờ có liên hệ với cơ quan tình báo Trung Quốc – điều mà Bắc Kinh đã lên tiếng bác bỏ – trong khi Megaspeed bị điều tra về cáo buộc tiếp tay chuyển các dòng chip trí tuệ nhân tạo (AI) thuộc diện kiểm soát xuất khẩu sang Trung Quốc.

Ngay sau thông báo phục chức của Nvidia, nhiều nghị sĩ Đảng Dân chủ lên tiếng cho rằng quyết định này thiếu minh bạch. Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer cáo buộc Tổng thống Donald Trump đặt lợi ích tài chính cá nhân và nhu cầu của giới tỷ phú lên trên an ninh quốc gia, đồng thời tuyên bố phe Dân chủ sẽ sử dụng quyền hạn giám sát để điều tra làm rõ hành động của chính quyền cũng như của Nvidia.

Nhân viên Nvidia hoan nghênh ông Jensen Huang ngày trở lại. Video: X/ KobeissiLetter

Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren nhận định quyết định của Hội đồng quản trị Nvidia là "liều lĩnh", đồng thời kêu gọi Quốc hội thông qua các dự luật siết chặt kiểm soát xuất khẩu chip và ngăn chặn hoạt động vận động hành lang nhằm nới lỏng các quy định này.

Cùng quan điểm, Hạ nghị sĩ Robert Garcia cho rằng sự can thiệp của Nhà Trắng làm dấy lên những câu hỏi nghiêm trọng về an ninh quốc gia, trong khi Thượng nghị sĩ Maria Cantwell yêu cầu chính quyền giải trình về cơ sở của quyết định phục chức.

Những băn khoăn tương tự cũng được nêu ra trong nội bộ Đảng Cộng hòa. Thượng nghị sĩ John Cornyn đặt câu hỏi về căn cứ để khẳng định không tồn tại rủi ro an ninh quốc gia, đồng thời đề nghị làm rõ liệu Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã tiến hành quy trình thẩm định an ninh đối với ông Huang hay chưa.

Trước làn sóng phản ứng này, Quốc hội Mỹ đang đẩy mạnh các hoạt động giám sát đối với Nvidia và chính quyền. Theo kế hoạch đã được xác nhận, ông Jensen Huang cùng Tổng cố vấn pháp lý Nvidia Tim Teter sẽ tham dự các phiên phỏng vấn có ghi biên bản với ba ủy ban của Hạ viện Mỹ trong hai ngày 1/12 và 2/12, trước khi ông Huang ra điều trần công khai trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện do Thượng nghị sĩ Tim Scott chủ trì vào ngày 3/12.

Song song với tiến trình điều trần, các nghị sĩ Mỹ cũng thúc đẩy nhiều sáng kiến lập pháp nhằm thắt chặt kiểm soát xuất khẩu công nghệ bán dẫn. Thượng nghị sĩ Tom Cotton đề xuất Đạo luật An ninh Chip (Chip Security Act) nhằm theo dõi vị trí các bộ xử lý AI tiên tiến; trong khi Thượng nghị sĩ Pete Ricketts ủng hộ Đạo luật MATCH nhằm thúc đẩy các nước đồng minh hạn chế bán thiết bị sản xuất bán dẫn ra nước ngoài.

Bên cạnh đó, Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Hakeem Jeffries cũng kêu gọi bổ sung các điều khoản kiểm soát chặt chẽ vào dự luật ủy quyền quốc phòng thường niên, nhằm ngăn ngừa nguy cơ công nghệ AI bị chuyển giao trái phép.