📊 Xem thống kê chi tiết trận DC United 0-1 SC Paderborn 07: chấm điểm cầu thủ, đồ thị diễn biến »

https://baolamdong.vn/thong-ke-tran-dau-dc-united-0-1-sc-paderborn-07-g-vidovic-toa-sang-sc-paderborn-07-gianh-tron-3-diem-467228.html

DC United0 - 1SC Paderborn 07Kết thúc

0'Trận đấu bắt đầu

DC United tiếp đón SC Paderborn 07.

25'F. Gotze bên phía SC Paderborn 07 nhận thẻ vàng

Phút 25, trọng tài đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo đối với F. Gotze của SC Paderborn 07 sau một tình huống phạm lỗi. Trận giao hữu đang có những pha tranh chấp quyết liệt hơn mức cần thiết.

45+2'Vidovic mở tỷ số cho SC Paderborn 07

Đúng vào phút bù giờ 45+2', G. Vidovic đã tỏa sáng để ghi bàn mở tỷ số 0-1 cho SC Paderborn 07. Pha lập công quý giá ngay trước giờ nghỉ giúp đại diện nước Đức nắm lợi thế dẫn bàn trước DC United.

45'Hết hiệp 1

Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46'Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 2 bắt đầu.

59'SC Paderborn 07 nhận thẻ phạt ở hiệp hai

Phút 59, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo đối với phía SC Paderborn 07 sau một tình huống phạm lỗi. Đại diện nước Đức vẫn đang bảo toàn lợi thế dẫn trước 0-1 trước DC United nhưng cần duy trì sự tập trung để tránh những án phạt không đáng có.

70'Thêm thẻ vàng cho DC United

Phút 70, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo cầu thủ bên phía DC United sau một tình huống phạm lỗi. Đại diện nước Mỹ vẫn đang trong thế phải bám đuổi khi bị dẫn 0-1 trước SC Paderborn 07.

70'Thêm thẻ vàng cho SC Paderborn 07

Phút 70, trọng tài tiếp tục phải rút thẻ vàng cảnh cáo đối với cầu thủ bên phía SC Paderborn 07 sau tình huống phạm lỗi. Đại diện nước Đức vẫn đang ra sức bảo toàn lợi thế dẫn trước 0-1 trước sự bám đuổi của DC United.

77'SC Paderborn 07 nhận thêm thẻ phạt

Phút 77, trọng tài rút thêm một thẻ vàng dành cho cầu thủ bên phía SC Paderborn 07 sau tình huống phạm lỗi. Đại diện nước Đức vẫn đang bảo toàn lợi thế dẫn 0-1 trước DC United nhưng các pha tranh chấp trên sân đang ngày một nóng hơn.

KTKết thúc: DC United 0-1 SC Paderborn 07

Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.

Cập nhật lúc 08:30 01/10/2026

Cuộc so tài giữa DC United và SC Paderborn 07 diễn ra vào lúc 06h30 ngày 01/10/2026 đặt ra bài toán khó cho đội chủ nhà. Dù được chơi trên mặt sân quen thuộc, DC United vẫn chưa thể biến nơi đây thành điểm tựa vững chắc để tạo nên sự bứt phá cần thiết.

Áp lực từ chuỗi trận không thắng của DC United

Phong độ gần đây đang tạo nên sức ép tâm lý đè nặng lên các cầu thủ DC United. Trong 3 lần ra sân gần nhất, đội bóng này chỉ có được 2 trận hòa và phải nhận 1 thất bại. Việc liên tiếp để mất điểm phản ánh những trục trặc nhất định trong cách vận hành thế trận, đặc biệt là khả năng kết liễu trận đấu.

Vấn đề lớn nhất của DC United lúc này là hiệu quả thi đấu tại tổ ấm của mình. Lợi thế sân bãi vốn là yếu tố quan trọng để các đội bóng áp đặt lối chơi và tìm kiếm kết quả thuận lợi, nhưng đại diện nước Mỹ lại chưa thể chuyển hóa thành công những cơ hội đó. Tinh thần của toàn đội rõ ràng đang chịu ảnh hưởng không nhỏ trước khi bước vào cuộc so tài sắp tới.

SC Paderborn 07 và thử thách phía trước

Chuyến làm khách trước DC United mở ra cơ hội nhưng cũng đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ phía SC Paderborn 07. Trước một đối thủ đang khát khao giải tỏa áp lực, đại diện đến từ Đức chắc chắn sẽ phải duy trì sự tập trung cao độ trong khâu phòng ngự cũng như chuyển đổi trạng thái.

Với DC United, mục tiêu hàng đầu là siết lại cự ly đội hình và tìm lại sự tự tin. Nếu tiếp tục thi đấu bế tắc và không thể giải quyết được bài toán tâm lý đè nặng trên sân nhà, họ sẽ phải đối mặt với một kịch bản đầy khó khăn trước lối chơi kỷ luật của SC Paderborn 07.

Đại Ngàn

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)