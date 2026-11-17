Theo công bố của Vidipha, 4 thành viên HĐQT xin thôi nhiệm vụ gồm ông Kiều Hữu, ông Hoàng Thế Bắc, ông Trần Văn Đạt và ông Phạm Tuấn Kiệt. Hai thành viên Ban Kiểm soát cũng xin từ nhiệm là bà Doãn Thị Ngọc Bội, Trưởng ban, và ông Nguyễn Quang Toản.

Chủ tịch Kiều Hữu cùng 5 lãnh đạo cấp cao của Vidipha đồng loạt nộp đơn xin từ nhiệm.

Lý do được các cá nhân đưa ra là công việc riêng, không đủ thời gian tiếp tục tham gia hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát. Các đơn từ nhiệm chỉ có hiệu lực sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Đáng chú ý, động thái này diễn ra sau khi nhiều lãnh đạo Vidipha cùng người thân đã bán toàn bộ cổ phần nắm giữ trong tháng 8/2026.

Cụ thể, ông Kiều Hữu bán hơn 1,65 triệu cổ phiếu VDP, tương đương 7,5% vốn điều lệ. Con gái ông Hữu là bà Kiều Thúy Mai cũng bán hết gần 1,37 triệu cổ phiếu, tương ứng 6,23% vốn.

Như vậy, riêng hai cha con ông Kiều Hữu đã chuyển nhượng hơn 3 triệu cổ phiếu, tương đương 13,7% vốn Vidipha.

Một thành viên HĐQT khác là ông Trần Văn Đạt bán toàn bộ gần 900.000 cổ phiếu, chiếm 4,07% vốn. Vợ ông Đạt là bà Nguyễn Thị Ánh Thủy cũng bán hết hơn 1 triệu cổ phiếu đang nắm giữ.

Trong khi đó, bà Đinh Thị Hoàng Oanh, vợ ông Phạm Tuấn Kiệt, đã bán toàn bộ hơn 2,5 triệu cổ phiếu VDP, tương đương 11,5% vốn điều lệ.

Tổng cộng, nhóm lãnh đạo và người thân được đề cập đã thoái khoảng 37,97% vốn Vidipha. Nhóm này cũng không tham gia mua cổ phiếu trong đợt phát hành thêm mà chuyển nhượng quyền mua cho bên khác.

Ở chiều ngược lại, Vidipha ghi nhận sự xuất hiện của ba cổ đông lớn mới gồm bà Nguyễn Thị Yến, ông Nguyễn Quốc Hùng và ông Lê Quang Hải.

Ngày 7/8/2026, ông Lê Quang Hải mua hơn 4,95 triệu cổ phiếu VDP. Sau giao dịch ngày 22/9, ông tiếp tục mua thêm 60.000 cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu lên 15,73%.

Ngày 25/8, bà Nguyễn Thị Yến mua hơn 3,8 triệu cổ phiếu, tương ứng 11,956% vốn điều lệ. Cùng ngày, ông Nguyễn Quốc Hùng mua thêm 1,75 triệu cổ phiếu. Tính cả phần sở hữu của người liên quan, tỷ lệ nắm giữ của ông Hùng đạt 14,687%.

Tổng tỷ lệ sở hữu của ba cổ đông này tại Vidipha đạt hơn 42,37%. Sự thay đổi trên diễn ra trong bối cảnh nhóm cổ đông cũ, bao gồm nhiều lãnh đạo doanh nghiệp, đã bán ra lượng lớn cổ phần.

Trước đó, Vidipha cũng hoàn tất đợt chào bán gần 9,94 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp, thu về hơn 99 tỷ đồng sau chi phí. Sau phát hành, vốn điều lệ doanh nghiệp tăng từ khoảng 220 tỷ đồng lên hơn 320 tỷ đồng.

Đợt phát hành được thực hiện theo tỷ lệ 100:45, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền mua thêm 45 cổ phiếu. Theo công bố, doanh nghiệp đã phân phối số cổ phiếu này cho 130 cổ đông.

Như vậy, Vidipha đang trải qua đồng thời hai thay đổi lớn: cơ cấu cổ đông dịch chuyển và vốn điều lệ được mở rộng.

Biến động nhân sự và sở hữu diễn ra trong thời điểm hoạt động kinh doanh của Vidipha chưa thực sự bứt phá. Báo cáo tài chính quý III/2026 cho thấy doanh nghiệp có sự cải thiện về lợi nhuận, nhưng kết quả lũy kế vẫn chưa theo kịp kế hoạch cả năm.

Cụ thể, doanh thu thuần quý III đạt khoảng 230 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 15,6 tỷ đồng, tăng khoảng 30%.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của Vidipha đạt 658 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 58,9 tỷ đồng, tăng 5,5%; lợi nhuận sau thuế đạt 46,62 tỷ đồng.

Với kết quả này, Vidipha mới hoàn thành 65,8% kế hoạch doanh thu và 65,4% mục tiêu lợi nhuận trước thuế. Đồng nghĩa công ty cần đạt thêm 31,1 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý cuối năm để hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản đạt 1.172 tỷ đồng, tăng 5,1% so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền đạt 357 tỷ đồng, gần gấp đôi mức 180 tỷ đồng hồi đầu năm.

Tổng nợ phải trả ở mức 383 tỷ đồng, toàn bộ là nợ ngắn hạn. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 189 tỷ đồng.

CTCP Dược phẩm Trung ương Vidipha là một trong những doanh nghiệp sản xuất và phân phối dược phẩm lâu đời tại Việt Nam. Vốn điều lệ hơn 320 tỷ đồng (sau đợt phát hành tăng vốn năm 2026 từ mức hơn 220 tỷ đồng trước đó).

Vidipha sản xuất và kinh doanh hơn 300 sản phẩm thuốc tân dược (kháng sinh, kháng viêm, giảm đau hạ sốt, thuốc chuyên khoa hô hấp, tiêu hóa, da liễu), thực phẩm bảo vệ sức khỏe và trang thiết bị y tế.

Doanh nghiệp sở hữu cụm nhà máy sản xuất tại Bình Dương với 10 dây chuyền đạt tiêu chuẩn GMP-WHO và GMP-ASEAN.