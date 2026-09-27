Vidipha tăng vốn lên hơn 320 tỷ đồng, loạt cổ đông lớn thay đổi

CTCP Dược phẩm Trung ương Vidipha (HOSE: VDP) vừa báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng, qua đó huy động được hơn 99 tỷ đồng và nâng vốn điều lệ lên hơn 320 tỷ đồng.

Trước đó, Vidipha dự kiến chào bán hơn 9,94 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị huy động theo mệnh giá gần 99,4 tỷ đồng. Đợt chào bán được thực hiện theo phương thức thực hiện quyền mua với tỉ lệ 100:45, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được hưởng 100 quyền mua và được mua thêm 45 cổ phiếu.

Đợt chào bán kết thúc vào ngày 23/9/2026. Theo kết quả công bố, Vidipha đã phân phối thành công gần 9,94 triệu cổ phiếu cho 130 cổ đông. Trong đó, gần 9,93 triệu cổ phiếu được phân phối cho 122 nhà đầu tư nước ngoài và 6.480 cổ phiếu cho các nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trên 50% vốn điều lệ.

Vidipha tăng vốn, cơ cấu cổ đông lớn có nhiều biến động (Ảnh: VDP).

Số cổ phiếu không phân phối hết được xử lý là 4.541 cổ phiếu. Sau khi trừ hơn 282 triệu đồng chi phí liên quan, số tiền thu ròng từ đợt chào bán của Vidipha đạt hơn 99 tỷ đồng.

Sau phát hành, số cổ phiếu đang lưu hành của Vidipha tăng từ hơn 22 triệu đơn vị lên hơn 32 triệu đơn vị. Theo đó, vốn điều lệ của doanh nghiệp tăng từ gần 221 tỷ đồng lên hơn 320 tỷ đồng. Số cổ phiếu dự kiến được chuyển giao cho nhà đầu tư trong tháng 10-11/2026.

Đáng chú ý, đợt phát hành diễn ra trong bối cảnh cơ cấu cổ đông của Vidipha có nhiều biến động. Trong tháng 8, một số lãnh đạo và người liên quan đã lần lượt bán ra, thậm chí thoái toàn bộ số cổ phần đang nắm giữ tại doanh nghiệp.

Ông Kiều Hữu - Chủ tịch HĐQT bán hơn 1,65 triệu cổ phiếu trong giai đoạn 5-20/8, tương đương 7,5% vốn điều lệ.

Bà Kiều Thúy Mai - con gái ông Kiều Hữu cũng bán toàn bộ 1,37 triệu cổ phiếu, tương đương 6,23% vốn. Như vậy, hai cha con ông Kiều Hữu đã bán tổng cộng hơn 3 triệu cổ phiếu VDP.

Trong cùng giai đoạn, ông Trần Văn Đạt - Thành viên HĐQT bán toàn bộ gần 900.000 cổ phiếu, tương đương 4,07% vốn. Vợ ông Đạt là bà Nguyễn Thị Ánh Thủy cũng bán toàn bộ 1,02 triệu cổ phiếu đang nắm giữ.

Bà Đinh Thị Hoàng Oanh, vợ ông Phạm Tuấn Kiệt - Thành viên HĐQT cũng bán toàn bộ hơn 2,5 triệu cổ phiếu VDP, tương đương 11,5% vốn điều lệ, vào ngày 20/8.

Ở chiều ngược lại, hai nhà đầu tư cá nhân là ông Lê Quang Hải và ông Nguyễn Quốc Hùng đã mua vào lượng lớn cổ phiếu VDP và trở thành cổ đông lớn của doanh nghiệp.

Cụ thể, ngày 7/8 ông Lê Quang Hải mua hơn 4,95 triệu cổ phiếu VDP, nâng tỉ lệ sở hữu từ 0,087%, tương ứng 19.200 cổ phiếu, lên 22,503% tương đương gần 4,97 triệu cổ phiếu. Qua đó, ông Hải chính thức trở thành cổ đông lớn của Vidipha.

Đến ngày 12/8, ông Nguyễn Quốc Hùng tiếp tục mua hơn 2,5 triệu cổ phiếu VDP, qua đó nâng tỉ lệ sở hữu lên 11,545%, tương ứng hơn 2,5 triệu cổ phiếu và trở thành cổ đông lớn tiếp theo. Trước giao dịch, ông Hùng không sở hữu cổ phiếu VDP.

Với tổng cộng hơn 7,47 triệu cổ phiếu đang nắm giữ, ông Hải và ông Hùng hiện sở hữu khoảng 23% số cổ phiếu VDP đang lưu hành.

Về hoạt động kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2026, Vidipha ghi nhận doanh thu 421,3 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, giảm 11,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 30,9 tỷ đồng, giảm 4,3%. Đáng chú ý, biên lợi nhuận gộp trong kỳ tăng từ 24,6% lên 30,7%.

Năm 2026, Vidipha đặt mục tiêu tổng doanh thu 1.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 90 tỷ đồng. Như vậy sau nửa đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 39,1 tỷ đồng, tương đương 43,5% kế hoạch năm.

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh cũng chuyển sang trạng thái âm 171,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước dương 106,9 tỷ đồng. Trong kỳ, dòng tiền từ hoạt động đầu tư dương 51,5 tỷ đồng và dòng tiền từ hoạt động tài chính dương 20,66 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VDP ghi nhận nhịp tăng đáng chú ý trong giai đoạn từ ngày 16-25/9. Từ mức 25.650 đồng/cổ phiếu chốt phiên 16/9, thị giá VDP tăng lên 33.700 đồng/cổ phiếu vào cuối phiên 25/9, tương ứng tăng khoảng 31,4%.

Đáng chú ý, đà tăng diễn ra khá liên tục. Sau phiên 17/9 giảm 2,53%, VDP tăng trong 6/7 phiên giao dịch tiếp theo. Trong đó, cổ phiếu có 5 phiên tăng trên 4%, riêng các phiên 18/9, 22/9 và 23/9 tăng lần lượt 6,4%, 5,73% và 6,95%. Phiên 24/9, VDP đứng giá ở 31.550 đồng/cổ phiếu.

Kết phiên 25/9, cổ phiếu VDP tăng 2.150 đồng, tương đương 6,81% lên 33.700 đồng/cổ phiếu. Trong phiên, VDP mở cửa tại 29.850 đồng, sau đó giao dịch trong vùng 29.600-33.750 đồng và có thời điểm chạm mức giá trần 33.750 đồng.